Antes del partido de Unión con Cruzeiro

El Litoral con Luis Spahn en Brasil: “El término ‘salto de calidad’ me parece una muletilla de cuarta”

El presidente tatengue habló de todo y de todos. Su análisis de las elecciones, su enojo con la oposición (“ahora se están despedazando”, dijo, a raíz de la invitación que le hizo a tres de sus integrantes) y una sentencia: “A mí, el poder no me pudrió sino que me mejoró como persona”.