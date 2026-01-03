El Litoral accedió al borrador de la AFA

Unión abre “El año del Mundial”: ¡el jueves 22 de enero recibe a Platense!

El Tate de Madelón saldrá a escena antes que nadie en este 2026: en un puñado de días debuta ante su gente en el 15 de Abril. Después visita a Lanús el jueves 29 y recibe a los mendocinos el lunes 2 de febrero.