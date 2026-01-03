Unión abre “El año del Mundial”: ¡el jueves 22 de enero recibe a Platense!
El Tate de Madelón saldrá a escena antes que nadie en este 2026: en un puñado de días debuta ante su gente en el 15 de Abril. Después visita a Lanús el jueves 29 y recibe a los mendocinos el lunes 2 de febrero.
Si se ratifica el borrador que oficializará en las próximas horas la convulsionada Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el debut 2026 del Unión de Leonardo Carol Madelón será el más tempranero de todos: el Tate recibirá en el 15 de Abril a Platense el jueves 22 de enero, en horario nocturno a confirmar y ante su gente.
Arranque feroz: tres juegos en once días
Posteriormente, siempre de noche, Unión visitará a Lanús en la Fortaleza del Granate el jueves 29 de enero y casi sin descanso volverá a López y Planes: el lunes 2 de febrero recibirá a uno de los ascendidos: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
El fixture apretado por “El año del Mundial” de la FIFA lo pone con un inicio feroz: tres partidos en apenas once días, acaso con la única “ventaja” de jugar dos en casa y un viaje de los llamados “normales” hasta la provincia de Buenos Aires para visitar a Lanús.
Con Lanús el 29 allá. Foto: El Litoral.
La rareza, por llamarla de alguna manera, es que Unión confirmó su participación internacional en la Serie del Río de La Plata y tiene fechas confirmadas: el Tate abre su participación el 14 de enero a las 18.15 frente a Alianza Lima en el estadio Saroldi, cancha de River Plate de Montevideo. Y el próximo el 17 de enero a las 18.00 contra Defensor Sporting en el estadio Franzini.
Es decir, en caso de no haber cambios, Unión estará volviendo desde Montevideo a Santa Fe el 18 de enero y a los cuatro días tendrá que debutar en el 15 de Abril recibiendo a Platense. De base, se supone, jugará el segundo amistoso con juveniles o suplentes.
Un torneo muy apretado por el Mundial
Como se sabe, los 30 equipos de la primera división del fútbol argentino se preparan para el inicio de la temporada 2026, que será a fines de este mes de enero con el Torneo Apertura. El certamen se desarrollará en el primer semestre del año con el mismo formato de dos zonas y cruces de eliminación directa desde octavos de final.
La primera fecha será el fin de semana del domingo 25: en el caso de Unión debutará el jueves 22. Enseguida, habrá actividad entre semana porque la segunda jornada está prevista para el miércoles 28 y el Tate jugará el jueves 29. En total serán tres fechas en días laborables y las restantes serán la número 7 el 25 de febrero; y la 10 el 11 de marzo.
Además, en la sexta jornada tendrán lugar los interzonales entre clubes de los grupos A y B. Para el equipo de Leonardo Carol Madelón, el interzonal será frente a Aldosivi y el “clásico” ante Sarmiento de Junín.
¡Qué seguidilla Leo!. Foto: Manuel Fabatía
En total serán 16 encuentros para cada uno de los equipos y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.
El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.