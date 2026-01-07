Unión arrancó el 2026 con un triunfazo en cancha de Obras
Fue 83 a 69 con el venezolano Guerra como máximo anotador con 17. El equipo del debutante Rearte dominó en el segundo tiempo para sumar su séptima victoria de la temporada. El viernes recibe a Gimnasia de Comodoro.
El festejo de los jugadores y el staff tatengue tras la victoria.
Este martes, en uno de los partidos que marcó la reanudación de la temporada de la Liga Nacional, Unión de Santa Fe consiguió una sólida victoria en condición de visitante y ante uno de los animadores que tiene la competencia. Fue 83 a 69 sobre Obras Sanitarias en El Templo del Rock de la Capital Federal, en el cotejo en el que debutó Ariel Rearte como entrenador rojiblanco.
Tras un primer tiempo sólido que terminó con score parejo, el tatengue mostró su mejor versión en el complemento con un parcial de 17 a 9 en el último segmento que le permitió liquidar el pleito con contundencia y comodidad.
Yeferson Guerra (17 puntos) y Gastón Elías (16 -3-6 en triples-) fueron los más destacados del conjunto santafesino. En tanto, Ty Sabin (12 -dos-) y Marcos Delía (11) fueron los máximos anotadores del tachero. El próximo viernes 9, el equipo de Rearte vuelve al Malvicino para recibir a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.
Yeferson Guerra fue el goleador de Unión con 17.
El partido
El encuentro comenzó muy parejo. Los dirigidos por Guido Fabbris contaron con los aportes de Marcos Mata (seis unidades -2-3 en triples-) y Ty Sabin (cinco). Sin embargo, la visita empató el marcador al término del primer cuarto (21-21), por medio de las contribuciones de Yeferson Guerra (siete), Emiliano Basabe y Felipe Araujo (ambas con cuatro).
El conjunto santafesino pasó al frente en el segundo episodio, a través de la precisión en los tiros externos (siete anotaciones). Gastón Elías (11 tantos -3-4 detrás del arco-) lideró al equipo en dicho rubro. Además, Yeferson Guerra (11) y Anthony Hilliard (seis) nutrieron el juego interno de la visita con el fin de irse al descanso arriba por 44 a 41.
El Tatengue abrió el tercer episodio extendiendo la diferencia (57-47), mediante la firmeza en la lucha rebotera (41-33 en total) y la buena producción en la pintura (59% en dobles). No obstante, el Rockero achicó la distancia antes del cierre de dicho capítulo (60-66), debido a un triple de Andrew Corum, una jugada de doble y falta de Jorge Bilbao y una bandeja sobre la chicharra de Barral.
En el último segmento, el elenco de Ariel Rearte aseguró el resultado gracias a la agilidad de Gastón Elías (16 tantos -3-6 desde el perímetro-), la efectividad de Franco Balbi (12 -dos-) y la solidez de Emiliano Basabe (11 y 11 rebotes).
El brasileño Queiros aportó en ambos costados de la cancha.
Boxscore
OBRAS (69): Juan Ignacio BRUSSINO 8; Tyler SABIN 12; Marcos MATA 6; Andrew CORUM 5; Marcos DELÍA 11 (FI); Jorge BILBAO 6; Felipe INYACO 9; Federico ZEZULAR 8; Pedro BARRAL 4; Juan Ignacio RESPAUD 0. DT: Guido FABBRIS.
UNIÓN (83): Franco BALBI 12; Yeferson GUERRA 17; Emiliano BASABE 11; Felipe QUEIROS 15; Christopher VOGT 2 (FI); Martín CABRERA 2; Anthony HILLIARD 6; Daniel HURE 2; Federico ELÍAS 16; Facundo CHAMORRO 0. DT: Ariel REARTE.