Liga Nacional de Básquet

Unión arrancó el 2026 con un triunfazo en cancha de Obras

Fue 83 a 69 con el venezolano Guerra como máximo anotador con 17. El equipo del debutante Rearte dominó en el segundo tiempo para sumar su séptima victoria de la temporada. El viernes recibe a Gimnasia de Comodoro.