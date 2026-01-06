Tecnología del deporte

Luis Scola, capitán de la Generación Dorada, invierte en una empresa de Sunchales

La gloria del básquetbol argentino desembarca en Ivolution, una empresa argentina de tecnología para el deporte, como Socio Inversor y Embajador Global. Ivolution ya provee sus productos a varios atletas, seleccionados nacionales y acompaña a la Scaloneta desde sus inicios.