Liga Nacional: Unión vuelve al ruedo visitando a Obras Sanitarias
Con el debut del flamante entrenador Ariel Rearte, el equipo tatengue se mide con el "tachero" en El Templo del Rock de la ciudad de Buenos Aires. El partido podrá verse por la pantalla de TyC Sports. El viernes recibe a Gimnasia de Comodoro.
El tachero y el tate juegan este noche por la Liga Nacional.
Unión de Santa Fe, el único representante provincial en el máximo nivel de la Liga Nacional, regresará a la competencia este 6 de enero cuando se mida, desde las 21, contra Obras Basket, en el Templo del Rock. El cotejo marcará el estreno de Ariel Rearte como nuevo estratega, quien asumió el pasado viernes 2 en reemplazo de Maximiliano Seigorman.
El cierre del 2025 para el Tatengue no fue fácil, con la salida de Seigorman y el interinato de Martín Castellazi el equipo santafesino se despidió ante su gente con un triunfo sobre Argentino de Junín, un bálsamo para el Rojiblanco que tiene récord negativo con seis victorias en 15 presentaciones.
Este año arrancó con Ariel Rearte como nuevo orientador táctico, que ya tuvo algunos entrenamientos con el equipo y esta noche hará su debut. Respecto al equipo, vale destacar que aún sigue en la búsqueda del reemplazo por lesión de Ignacio Alessio, el resto del equipo está todo a disposición.
Por su parte, y en el cierre del 2025, Obras Basket superó a San Lorenzo de Almagro por 89 a 81, en el Polideportivo Roberto Pando, y cosechó su tercer triunfo al hilo en la Liga Nacional 2025-26. Cuatro jugadores terminaron en doble dígito: Ty Sabin (21 puntos), Felipe Inyaco (12), Jorge Bilbao (11) y Marcos Delía (10). Con este resultado, el Rockero quedó con un récord de 11-5.
El nuevo entrenador transmitió conceptos claros para este primer compromiso.
Se dijo
Ariel Rearte: «Tenemos un equipo con buenos jugadores, inteligentes y que pasan muy bien la bola; que en los últimos juegos tuvieron una evolución en cuanto al juego colectivo, corrieron la cancha y se pasaron la bola; hay que apoyarse en eso y seguir estimulándolo, mejorar las transiciones defensivas y a partir de ahí construir nuestro juego».
Marcos Delía: «El balance es positivo. Somos un equipo con muchas piezas nuevas, y creo que estamos cumpliendo uno de los objetivos que era terminar la primera fase entre los primeros cuatro puestos. Estamos contentos por eso. La química del grupo, el día a día de trabajo, tener jugadores que saben leer las situaciones en los partidos y jugar bien al básquet nos permiten estar donde estamos».
Rearte sale a la cancha con apenas un par de prácticas en Santa Fe.
Los datos de Obras - Unión
Hora: 21.00. TV: TyC Sports.
Árbitros: Fabricio Vito, Julio Dinamarca y José Domínguez.
Estadio: El Templo del Rock (CABA).
Historial: Se enfrentaron en 8 oportunidades, con 6 festejos para Obras y 2 para Unión.