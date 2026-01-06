Básquet - Desde las 21

Liga Nacional: Unión vuelve al ruedo visitando a Obras Sanitarias

Con el debut del flamante entrenador Ariel Rearte, el equipo tatengue se mide con el "tachero" en El Templo del Rock de la ciudad de Buenos Aires. El partido podrá verse por la pantalla de TyC Sports. El viernes recibe a Gimnasia de Comodoro.