Liga Nacional de Básquet

Unión fue una topadora, goleó a Atenas y sumó su cuarto triunfo al hilo

Con una notable eficacia, el tate se impuso por 99 a 76 con Daniel Hure como máximo artillero con 21. Con récord de 9 victorias y otras tantas derrotas, el equipo de Rearte se metió en zona de playoffs. El lunes recibe a San Lorenzo.