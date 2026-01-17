Unión fue una topadora, goleó a Atenas y sumó su cuarto triunfo al hilo

Por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet, Unión de Santa Fe consiguió una resonante victoria tras superar con claridad al histórico Atenas de Córdoba en el estadio Ángel P. Malvicino de la capital de la provincia.
Con una notable eficacia, el tate se impuso por 99 a 76 con Daniel Hure como máximo artillero con 21. Con récord de 9 victorias y otras tantas derrotas, el equipo de Rearte se metió en zona de playoffs. El lunes recibe a San Lorenzo.
Fue 99 a 76 en un cotejo que inclinó a su favor a partir del segundo parcial para sumar su cuarta victoria consecutiva, emparejar su marca en 9 victorias y 9 derrotas y alcanzar el 12° puesto de la tabla, hoy en zona de clasificación a la postemporada.
Daniel Hure con 21 puntos y 7 triples fue la gran figura y del equipo de Rearte que tuvo un goleo repartido con 6 jugadores en doble dígito y con un imponente registro de 17 de 33 en triples.
El próximo lunes 19 desde las 20.30, la formación tatengue volverá a presentarse en casa frente a San Lorenzo de Almagro, que viene de dar el golpe superando al líder Ferro el pasado jueves en Boedo.
El comienzo del partido fue cambiante, ya que ninguno de los dos equipos pudo prevalecer en el juego. Atenas se puso en ventaja haciendo valer su juego interno, mientras que el Tatengue con la rotación de la banca revirtió el marcador y sacó una pequeña brecha en la segunda mitad del parcial.
El segundo chico continuó en la misma tónica, Unión sostuvo su juego, estiró la ventaja y evitó que el rival lo lastime de contra. Por otra parte, a Atenas le costó generar juego asociado y encontrar los caminos para lastimar.
Antes del descanso largo, en el local apareció Daniel Hure con una ráfaga de triples (4/4), que le sirvió para estirar la ventaja; en contra partida, la visita sólo pudo anotar desde la línea de libres.
El segundo tiempo continuó como su antecesor, Unión fue incisivo en ataque y propuso una defensa férrea, la cual le sirvió para seguir aumentado la diferencia en el marcador. En el cierre Unión jugó con la diferencia a su favor, manejó los tiempos del partido y disfrutó de la cuarta victoria al hilo.
UNIÓN 99: Franco Balbi 15, Yeferson Guerra 10, Emiliano Basabe 4, Felipe Queiros 10, Chris Vogt 9 (FI) Martín Cabrera 12, Federico Elías 14, Daniel Hure 21, Marko Lukic 4, Facundo Chamorro 0, Ulises González 0, Agustín Ferrari 0. DT: Ariel Rearte.
ATENAS 76: Manuel Buendía 3, Lucas Arn 3, Luciano González 15, Nakye Sanders 14, Danjel Purifoy 10 (FI) Nicolás Zurschmitten 11, Ramiro Ledesma 2, Tiago Tomatis 0, Juan Oberto 16. DT: José Pisani.
Parciales: 20-16, 50-36 y 70-54
Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Alejandro Costa.
Estadio: Ángel Malvicino.