Daniel Hure: "Hicimos un gran trabajo colectivo en los 2 costados de la cancha"
El cordobés cumplió 41 años el jueves pasado y lo celebró siendo fundamental en la tercera victoria al hilo del equipo tatengue. Aportando desde el banco de relevos, el "Cabrito" demostró que sigue vigente y va por más: "Mientras pueda aportarle a este club, voy a estar".
El "Cabrito" Hure aporta en el día a día tanto dentro como fuera del rectángulo de juego. Foto: LNB.
Con 41 años recién cumplidos y más de 23 temporadas como profesional en Argentina, Brasil y Paraguay, es indudable que el de Daniel Hure es un nombre de referencia para el básquet nacional. Instalado hace ya tres años en Santa Fe, el ala pivote surgido de La Unión de Colón se ha convertido también en un líder y un referente para toda la estructura del básquet profesional de Unión de Santa Fe.
A base de constancia y sacrificio, el interno de 2,01 se ganó un lugar en la rotación de los diferentes entrenadores que pasaron por la Avenida, aportando siempre su granito de arena para que el básquet rojiblanco siga creciendo.
En este inicio de 2026, y con el inicio del ciclo de Ariel Rearte, Hure ha tomado un rol protagónico como consecuencia de la salida por lesión del capitán Ignacio Alessio, lo que acortó la rotación interna de Unión y lo obliga a sumar muchos más minutos de los que venía promediando.
A la espera de la ficha que busca la dirigencia rojiblanca para completar el plantel y colaborar en la pelea de la pintura, Hure se anotó con 14 puntos en la gran victoria tatengue del último viernes frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.
Saltando desde el banco de suplentes, el nacido en Valle Hermoso, Córdoba, cumplió con un rol trascendental convirtiendo desde el poste bajo pero también sumando en la tarea defensiva bajando rebotes y conteniendo a los internos del elenco patagónico.
El tatengue vuelve a jugar el viernes ante Atenas en Santa Fe. Foto: LNB.
Finalizado el cotejo, Daniel Hure conversó con el equipo Marca Personal y no escondió su satisfacción por el resultado conseguido y el trabajo que hizo el equipo en la victoria. En primera instancia, el veterano ala pivote comentó: "El objetivo como grupo es seguir creciendo y lógicamente que ganando se hace mucho más fácil el trabajo en el día a día".
"No fue una victoria fácil, creo que en el primer tiempo hicimos muy bien las cosas y en el segundo tiempo cometimos muchos errores, sobre todo en el costado defensivo. Por suerte pudimos resolverlo en el último cuarto para ganar creo que merecidamente. Me voy contento por la victoria y por seguir sumando", agregó.
Del mismo modo, y consultado sobre la estrategia de juego que derivó en el contundente triunfo sobre Gimnasia, Hure reveló que "Ariel (Rearte) nos había planteado la idea de aprovechar el tamaño de Emi Basabe en el poste bajo porque la realidad es que hay pocos jugadores en su posición que lo pueden defender".
"Ellos lógicamente ajustaron ahí y después fueron apareciendo ventajas y situaciones para todos los demás. En mi caso creo que pude hacer una diferencia en la zona interior y me fui sintiendo muy cómodo en todo el transcurso del juego. Pienso que todo es parte del trabajo colectivo que hicimos y me deja conforme cómo jugamos en la faz ofensiva y también como nos entregamos en defensa", sumó Hure.
Vigencia
Posteriormente, y consultado sobre su situación personal a días de haber cumplido 41 años, el ex jugador de Sionista de Paraná explicó que "es clave la parte física y por supuesto que me ayuda mucho no haber tenido muchas lesiones ni muy graves durante mi carrera. Por ese lado soy un agradecido".
"Después obviamente que no me voy poniendo ni objetivos ni límites, solamente trato de disfrutar el día a día. Soy feliz de poder estar en una cancha de básquet, seguir entrenando durante la semana, preparándome y compitiendo", destacó.
"Hoy por hoy tengo la suerte de estar en un club que sigue creciendo, que quiere tener pretensiones para estar cada vez más arriba y mientras yo pueda y me sienta capacitado y el club crea que yo pueda ayudar, yo voy a estar dándole una mano de donde sea" dijo en el final.
Emiliano Basabe fue otra de las figuras en el triunfo sobre Gimnasia. Foto: LNB.
Atenas, lo que viene
Con tres victorias consecutivas y tras haber comenzado el 2026 con sendos triunfos sobre Obras Sanitarias y Gimnasia de Comodoro, Unión dio vuelta la página y ya trabaja en Santa Fe con miras a su próximo compromiso en el marco de la Liga Nacional de Básquet.
El próximo viernes 16 de enero desde las 21, el elenco que dirige Ariel Rearte estará recibiendo la visita del histórico Atenas de Córdoba en otro duelo clave para el objetivo de acceder a la zona de playoffs.
Tras derrotar a Gimnasia de Comodoro, Unión mejoró su récord a 8 victorias y 9 derrotas, ubicándose en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones, apenas uno por debajo del último que se estaría metiendo a la postemporada si la Liga terminara hoy. La referencia es para San Martín de Corrientes, elenco que acumula un registro de 8 victorias y otras tantas caídas en sus 16 presentaciones.
Respecto de Atenas, el griego viene realizando una pobre campaña en esta edición de la Liga Nacional, apareciendo recién en el 17° puesto de la tabla con solo 6 victorias y 13 caídas. En su última presentación, el griego venció a Olímpico de La Banda en condición de local y por 89 a 75, en el partido que se jugó el sábado por la noche.