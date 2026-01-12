Sumó 14 puntos en la victoria sobre Gimnasia

Daniel Hure: "Hicimos un gran trabajo colectivo en los 2 costados de la cancha"

El cordobés cumplió 41 años el jueves pasado y lo celebró siendo fundamental en la tercera victoria al hilo del equipo tatengue. Aportando desde el banco de relevos, el "Cabrito" demostró que sigue vigente y va por más: "Mientras pueda aportarle a este club, voy a estar".