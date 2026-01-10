- Fue 88 a 75 en Santa Fe

Liga Nacional: Con otra gran tarea colectiva, Unión le ganó a Gimnasia de Comodoro

El equipo de Rearte dominó en el primer tiempo y resistió la levantada visitante en el complemento para construir su segunda victoria al hilo en el inicio del 2026. Quedó con récord de 8-9, cerca de la zona de playoffs. Yeferson Guerra fue el máximo goleador con 22. El próximo viernes recibe a Atenas de Córdoba.