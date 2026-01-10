Liga Nacional: Con otra gran tarea colectiva, Unión le ganó a Gimnasia de Comodoro
El equipo de Rearte dominó en el primer tiempo y resistió la levantada visitante en el complemento para construir su segunda victoria al hilo en el inicio del 2026. Quedó con récord de 8-9, cerca de la zona de playoffs. Yeferson Guerra fue el máximo goleador con 22. El próximo viernes recibe a Atenas de Córdoba.
Unión sumó su tercer triunfo al hilo y se acerca a zona de playoffs. Crédito: LNB
Ratificando todo lo bueno que había mostrado el martes pasado en el estreno victorioso en cancha de Obras, Unión consiguió este viernes una nueva victoria en la que fue su séptima séptima presentación en la vigente temporada de la Liga Nacional de Básquet.
El equipo dirigido por Ariel Rearte repitió las buenas sensaciones que había dejado en Buenos Aires y construyó una sólida victoria ante un rival siempre peligroso como Gimnasia de Comodoro Rivadavia.
El 88 a 75 del final habla a las claras de la distancia que marcó el equipo rojiblanco en el reencuentro con su público, especialmente en un primer tiempo donde se impuso en todas las facetas del juego para irse al descanso largo arriba por 15 (44-29).
Como era de suponerse, el elenco patagónico que tiene a Mauro Cosolito como una de sus figuras ensayó una reacción en el tercer cuarto pero que fue siempre bien controlada por la alineación local, con la intensidad y la inteligencia defensiva como estandarte.
Como había sucedido en el partido en Obras, el venezolano Yeferson Guerra fue el líder de Unión en materia ofensiva con 22 unidades, esta vez secundado por el norteamericano Chris Vogt que acumuló 14 con 9 rebotes.
Con este resultado, Unión suma 8 victorias y 9 caídas en lo que va de la Liga, ubicándose hoy en el decimotercer lugar apenas uno por debajo del último que se estaría clasificando a playoffs que es precisamente Gimnasia que tiene récord de 9-8. El próximo encuentro para la formación de Rearte será una vez más en Santa Fe, cuando el viernes 16 reciba al histórico Atenas de Córdoba en el Malvicino.
El estadounidense Vogt fue clave en ambos costados de la cancha. Crédito: LNB
La síntesis del partido
El encuentro comenzó muy parejo; los dirigidos por Ariel Rearte contaron con la fuerza y el empuje de Christopher Vogt, que en los primeros minutos fue determinante en ambos aros (6 puntos y 4 rebotes en el primer parcial). A la visita le costó hacer pie en ataque en los primeros instantes. Con el correr de los minutos y las rotaciones de la banca, el Tate sacó una pequeña luz de ventaja.
Ya en el segundo período, el conjunto santafesino prolongó su buen momento defensivo y con diversos aportes desde la pintura fue estirando la distancia en el marcador (parcial de 12-2 en la primera mitad del cuarto), que obligó al entrenador visitante a recurrir al tiempo muerto, a la salida de este, el elenco patagónico acortó distancia desde las manos de Federico Grun y volvió al partido.
El cierre fue nuevamente para Unión, que con una serie de tiro libres cerró el primer tiempo arriba por 44-29.
El Tatengue abrió el tercer episodio ampliando la diferencia (57-33), apostó al rebote en ambos aros, y a lastimar corriendo el campo. La Magia inconexa en ataque, y sin poder desactivar los ataques del local, nuevamente recurrió al tiempo muerto, y al igual que en el primer tiempo, conquistó un parcial de 12-2 que le permitió achicar la distancia en el marcador.
En el último segmento Gimnasia creció, descontó distancias hasta ponerse a un dígito, y puso en aprietos al Tatengue, que sobre el final aprovechó la diferencia obtenida en el primer tiempo, y se quedó con el triunfo, el tercero de manera consecutiva.
El próximo partido de Unión será el viernes 16 ante Atenas. Crédito: LNB.
Los números
UNIÓN (88): Franco BALBI 2; Yeferson GUERRA 22; Emiliano BASABE 19; Felipe QUEIROS 1; Christopher VOGT 14 (FI); Martín CABRERA 10; Daniel HURE 14; Anthony HILLIARD 2; Federico ELÍAS 2; Facundo CHAMORRO 2. DT: Ariel REARTE.
GIMNASIA (75): Emiliano TORETTA 5; Federico GRUN 7; Mauro COSOLITO 1; Anyelo CISNEROS; Bryan CARABALÍ 8 (FI); Sebastián CARRASCO 18; Marcos CHACÓN 18; Martiniano DATO 8; Carlos RIVERO 0; Kenneth HORTON 2. DT: Pablo FAVAREL.