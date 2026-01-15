Boca presentó su nueva camiseta de básquet y apuesta a imponerla en la calle

Boca Juniors presentó este jueves su nueva camiseta de básquet, una musculosa amarilla con detalles retro que busca ir más allá del parqué. El lanzamiento fue acompañado por una producción con figuras del ambiente cultural y urbano que impulsan una visión estética del deporte asociada al estilo callejero.
La frase elegida para la campaña —“La nueva de Boca. La que van a usar todos”— resume la estrategia detrás de una prenda que no sólo será utilizada en competencia, sino que pretende ganar lugar como ítem de moda para el público xeneize.
Estilo retro con sello xeneize
El diseño rompe con la tradición azul y oro del fútbol. En cambio, apuesta por una base amarilla oro, con una franja horizontal azul en el pecho donde se ubica el sponsor principal, “kanji”. El escudo del club sobre el corazón y el logo de Adidas en azul completan el frente.
El cuello en “V” y los ribetes tricolores en sisas y escote terminan de reforzar el aire vintage. La estética es simple, limpia y con una fuerte impronta urbana, pensada tanto para la cancha como para la calle.
Una campaña que cruza deporte e identidad
La producción visual del lanzamiento fue clave: Germán Beder, Juan Posite, Nicolás Landi e Ignacio Barrón fueron los encargados de lucir la nueva camiseta en imágenes que rápidamente se viralizaron. La idea fue presentar la indumentaria como una prenda con proyección cultural.
En ese sentido, Boca Básquet refuerza una tendencia ya vista en la NBA y otros clubes: camisetas que trascienden lo deportivo y ganan peso como símbolo de pertenencia en la vida cotidiana. El modelo apuesta por conectar con una audiencia joven y fanática del streetwear.
Un guiño a la historia y al futuro
Aunque cambia de color, la camiseta no abandona la tradición. La franja azul, el escudo y los colores ribeteados mantienen elementos clásicos del club. El amarillo oro, por su parte, remite a épocas anteriores del básquet xeneize y refuerza el anclaje con su identidad.
La musculosa ya está disponible para la venta en tiendas oficiales y plataformas digitales. Boca busca así no sólo renovar su imagen en el torneo nacional, sino también posicionarse como marca con fuerte presencia en la cultura urbana.