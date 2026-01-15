Los colores de siempre

Boca presentó su nueva camiseta de básquet y apuesta a imponerla en la calle

El Xeneize lanzó este jueves su nueva indumentaria de básquet, con un diseño retro en amarillo oro. La presentación fue con referentes de la cultura urbana y apunta a convertir la camiseta en un objeto de moda más allá del deporte.