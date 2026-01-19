Se pasaría al martes 27 de enero

Unión, como varios clubes, busca extender el cierre del Libro de Pases

En un primer momento se fijó este martes, 20 de enero, hasta la hora 20. La fecha final del 10 de marzo es solamente para los que vendan jugadores al exterior y aplicaría si el Tate transfiere a Del Blanco a Brasil.