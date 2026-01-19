Unión, como varios clubes, busca extender el cierre del Libro de Pases
En un primer momento se fijó este martes, 20 de enero, hasta la hora 20. La fecha final del 10 de marzo es solamente para los que vendan jugadores al exterior y aplicaría si el Tate transfiere a Del Blanco a Brasil.
Si bien los 30 clubes de Primera División están citados este miércoles, a las 11.30, en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol en las oficinas de Puerto Madero, todo hace suponer que antes de esa fecha llegará la comunicación oficial acerca del cierre del Libro de Pases en la Argentina, el cual se extendería una semana más en el fútbol argentino de Primera División.
"Chiqui" Tapia. Foto: El Litoral
El torneo Apertura de la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina. Este jueves 22 Aldosivi-Defensa y Justicia levantarán el telón del campeonato a las 17 (el Tate juega el mismo día pero a las 20 recibiendo a Platense), que transita un mercado de pases activo en todas las instituciones que tomarán parte del mismo.
La primera fecha era el 20 pero...
“Cabe resaltar que, hasta el momento, todas las inscripciones de nuevos jugadores se pueden hacer hasta el 20 de enero inclusive. Pasando de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior, cada club cuenta además con un cupo extra hasta el 31 de marzo”, explica el sitio Doble Amarilla.
Sin embargo, esta fijación de la ventana de transferencias en el fútbol argentino podría sufrir modificaciones, ya que los distintos conjuntos de la Primera División han elevado a la AFA su petición de extender por más tiempo el plazo que vence el martes. Entre los clubes que buscan extender, obviamente, aparece Unión, que por ahora sólo cerró al arquero Matías Mansilla.
Sin dudas, son horas determinantes para este tema, ya que podría realizarse el anuncio que permitiría esta extensión hasta el día 27 de enero, es decir, una semana más de lo diagramado originalmente.
Para entender cómo funciona: una vez que impacte el cierre del Libro de Pases (sea martes 20 como estaba fijado o el martes 27 si se extiende), quedará una nueva fecha que es la del 10 marzo.
El que vende al exterior tiene hasta marzo
Pero ese “nuevo cierre” se reduce a aquellos clubes que, terminado el plazo de enero, transfieran luego del mismo a jugadores al exterior. En el caso de Unión, donde muchos consideran que podría salir Mateo Del Blanco a Brasil o México, tendría ese plus en el almanaque: se le abrirá un cupo hasta el 10 de marzo sin importar la posición del refuerzo.
Además, por lo que circula en Buenos Aires, el titular de AFA Claudio Tapia dialogará con los representantes de los clubes que impulsan esta medida y así dar lugar o no a los cambios en el esquema de incorporaciones de la Liga Profesional, a la espera también de variaciones posibles en otras categorías o ventanas.
Un solo refuerzo: Mansilla. Foto: El Litoral
Los directivos tendrán su primer encuentro del año en Ezeiza este miércoles, en la antesala del inicio de la competencia en la Liga Profesional, que en este 2026 repetirá su formato de calendario con el Apertura y el Clausura en el horizonte.
Dentro del temario se brindará una postura final sobre las posibles “amnistías” para los jugadores, replicando las decisiones de los últimos tres inicios de año.
A su vez, fuentes del Tribunal de Disciplina mencionaron que las amnistías le corresponden al Comité Ejecutivo, en un marco donde ya se han hecho costumbre estas retractaciones en torno a sanciones y una “limpieza” para el comienzo de una nueva temporada, más aún en un año “mundialista”.
A diferencia del año pasado, donde por ejemplo se le otorgó el perdón a aquellos futbolistas con hasta cuatro fechas de suspensión en casos leves al cierre del calendario anterior, en esta ocasión la postura del órgano de la AFA se encaminaría a una única fecha, sancionando a los profesionales con múltiples partidos de suspensión.
La extensión de esta medida abarcaría a todas las competencias que están bajo la órbita de la casa madre, por lo que tendría vigencia tanto en partidos de liga como en la Copa Argentina, en todas las divisionales.