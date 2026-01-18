El 5 metió un golazo ante Defensor

Emilio Giaccone: "Queremos demostrarle a Leo las ganas y la predisposición que tenemos"

El volante central que fue figura en el segundo amistoso de la gira por Uruguay se mostró satisfecho con el partido y con la pretemporada que realizó Unión. Sin Martínez ni Saravia, se ilusiona con tener minutos en cancha en el equipo de Madelón que debuta el jueves contra Platense.