Emilio Giaccone: "Queremos demostrarle a Leo las ganas y la predisposición que tenemos"
El volante central que fue figura en el segundo amistoso de la gira por Uruguay se mostró satisfecho con el partido y con la pretemporada que realizó Unión. Sin Martínez ni Saravia, se ilusiona con tener minutos en cancha en el equipo de Madelón que debuta el jueves contra Platense.
Giaccone sorprendió a toso y marcó el 1 a 0 tatengue. Foto: Prensa Unión.
Una de las particularidades que tuvo la breve pero muy intensa pretemporada que el plantel de Unión realizó con vistas al inicio de la temporada 2026 de la Liga Profesional previsto para el próximo jueves 22 ante Platense y en el 15 de Abril fue la presencia junto al grupo de jugadores de varios de los jóvenes valores que en 2025 formaron parte del equipo de reserva que dirigía Nicolás Vazzoler.
La imposibilidad que ha tenido Unión, y buena parte de los equipos del certamen argentino, de sumar refuerzos en un libro de pases complejo, de poca demanda y mucha oferta, hizo que el entrenador tatengue le ratifique la confianza y le de minutos de juego a chicos que venían pidiendo pista desde hace un par de temporadas.
Uno de los casos más evidentes de este proceso es el de Emilio Giaccone, el volante central que el pasado miércoles 14 de enero cumplió 21 años y que debutó con el primer equipo de la mano del Kily González en el último partido del 2024 frente a Defensa y Justicia en Varela.
Sin tener lugar en el primer equipo, el año pasado encontró a Giaccone jugando casi la totalidad de los partidos con la reserva rojiblanca, siempre con buenas actuaciones y haciéndose referente del equipo.
Con características de juego del 5 moderno, que combina sacrificio, orden y despliegue con lectura de juego y buenos pases, Emilio no pasó desapercibido para el cuerpo técnico rojiblanco. Mientras se sigue buscando un volante central que llegue a ocupar el lugar que dejó vacante Mauricio Martínez, tanto Rafael Profini como el propio Giaccone se adueñaron de ese lugar en los amistosos.
En el caso del juvenil que lleva el dorsal número 43, ingresó desde el banco y en reemplazo de Mauro Pitton en la victoria contra Alianza Lima y fue titular y autor del único gol santafesino en el empate del sábado contra Defensor Sporting.
Mientras no llegue a Santa Fe ese mediocampista que Leo pretende, el jugador formado en las canteras tatengues sabe que inicia el año con la gran chance de sumar minutos oficiales siendo una de las primeras opciones a la hora de darle aire fresco a la zona central del equipo.
Emilio Giaccone, el autor del golazo tatengue ante Defensor. Foto: Prensa Unión.
Siendo el único protagonista del lado de Unión que tomó contacto con la transmisión oficial una vez finalizado el amistoso en el estadio Luis Franzini de la capital uruguaya, Emilio Giaccone fue consultado por el espectacular zapatazo que se convirtió en el 1 a 0 parcial en la tarde del sábado.
Al respecto, comentó que "fue una jugada que me quedó ahí. Practicamos mucho pegarle desde afuera del área y, gracias a Dios, tuve la confianza para rematar. Salió el gol y estoy muy feliz".
Volviendo a la chance que le está tocando tener en este arranque de 2026, el volante central analizó: "Sabíamos que era una oportunidad para todos. Queremos jugar, queremos ganar ese lugar y demostrarle al técnico las ganas y la predisposición que tenemos".
"Tuvimos un gran segundo semestre. Creo que estamos para seguir creciendo, lograr los objetivos y dejar a Unión lo más alto posible" dijo sobre lo que se viene para Unión cuando restan apenas 3 días para el estreno en la competencia oficial.
Además del caso de Giaccone, que tomó especial notoriedad por el impresionante gol que marcó en el segundo amistoso de la Serie Río de La Plata, los dos partidos que jugó Unión en Uruguay demostraron a las claras que al día de hoy, con apenas un par de jornadas por delante respecto del inicio de los partidos por los puntos, el panorama para los futbolistas de las inferiores parece haber cambiado.
Por las necesidades con las que inició su ciclo, Madelón demostró que la prioridad y la responsabilidad debía recalar en los jugadores de mayor experiencia, resignando minutos y oportunidades para los que venían pidiendo pista desde la reserva.
En este marco, durante el Clausura apenas hubo algunos minutos para Ludueña y para Grella, que llegó a debutar en la derrota con Central Córdoba de Santiago del Estero. Más allá de estos dos apellidos, hubo varios casos de juveniles que se concentraron y fueron al banco pero que no llegaron a debutar.
El ejemplo testigo de esta realidad lo marca Misael Aguirre, que firmó más de 10 planillas pero que no tuvo ni un minuto en cancha en 2025. En Uruguay los juveniles tuvieron un protagonismo diferente. Sin Martínez y con Solari lesionado, Giaccone y el propio Aguirre dispusieron de muchos minutos en ambos compromisos, cumpliendo buenas actuaciones que dejaron conforme al cuerpo técnico.
Madelón le dio lugar a los chicos en Uruguay. Foto: Prensa Unión.
Además, en el cotejo con Defensor tuvieron la oportunidad de debutar los 5 jugadores que Madelón llevó a Montevideo: Isla, Ayala, Peresutti, Cacciabu y Solbes, además de darle un interesante tiempo en cancha al propio Grella.
Con un libro de pases que sigue abierto y donde Madelón espera definiciones tanto en el rubro salidas como en las incorporaciones, el 2026 se abre con otra expectativa para los chicos nacidos de la cantera tatengue.
Tras completar la semana de trabajo que incluyó los dos amistosos en Montevideo, el plantel de Unión llegó este domingo a la ciudad de Santa Fe. Tras quedar liberados, los jugadores se vuelven a encontrar este lunes para dar inicio a una mini semana de trabajo con la mira puesta en el debut con Platense.
El grupo trabajará desde hoy y hasta el miércoles en el Predio Unión, antes de quedar concentrados a la espera del cotejo del jueves a las 20 en el 15 de Abril. El único de los futbolistas que está "tocado" y no pudo sumar minutos en Uruguay es Augusto Solari, por lo que su presencia corre peligro para el choque con el calamar.
El resto de los jugadores terminó bien el periplo por el vecino país y está a disposición para el debut oficial en el Apertura.