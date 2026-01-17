Unión cerró su participación en la Serie Río de La Plata con empate ante Defensor Sporting
Con una formación 100% alternativa, el equipo de Madelón igualó 1 a 1 con el local en el estadio Luis Franzini de Montevideo. Gomes Gerth fue el golero titular y debutaron varios de los juveniles que subieron desde la reserva. El plantel retorna a Santa Fe para preparar el debut del jueves ante Platense por el Apertura.
Los 11 alternativos de Madelón en el amistoso de este sábado. Foto: Prensa Unión.
Con una aceptable actuación y rendimientos interesantes de varios de los futbolistas que menos minutos tuvieron durante el último Torneo Clausura, Unión de Santa Fe empató 1 a 1 con Defensor Sporting en el encuentro amistoso que protagonizaron este sábado en el estadio Luis Franzini como parte de la quinta edición de la Serie Río de la Plata.
Tal y como estaba previsto, Leonardo Madelón dispuso para este segundo y último partido de preparación en Uruguay una formación alternativa en la que los habitualmente titulares ni siquiera formaron parte del banco de suplentes con el objetivo de administrar las cargas físicas y preservarlos para el estreno por los puntos del próximo jueves en el 15 de Abril.
Emilio Giaccone, el autor del golazo tatengue. Foto: Prensa Unión.
Por contrapartida, el DT rojiblanco le dio minutos de acción a los juveniles que subieron desde la reserva y acompañaron al plantel en Montevideo. De esta manera, jugadores como Ignacio Isla, Lucas Ayala, Mateo Peresutti, Lucas Cacciabuey Ricardo Solbes tuvieron su primer partido con el primer equipo, mientras que Misael Aguirre y Emilio Giaccone fueron parte del 11 inicial.
Precisamente fue Giaccone quien con un imponente zapatazo de más de 35 metros de distancia anotó el único gol del partido para Unión cuando se jugaban 17 minutos del segundo tiempo. 8 minutos más tarde el ingresado Lautaro Navarro de chilena marcó el tanto de la igualdad para los uruguayos dirigidos por Román Cuello.
Tras el cotejo, Unión emprendió el viaje de retorno a la capital santafesina para comenzar a preparar desde este domingo el partido frente a Platense por la primera fecha del Apertura de la Liga Profesional, programado para el próximo jueves 22 de enero, desde las 20 y en el 15 de Abril.
Este segundo encuentro, al igual que la semana de trabajo en tierra uruguaya, termina dejando sensaciones positivas para un plantel que cerró así una pretemporada tan breve como intensa, con solo una cara nueva (el arquero Matías Mansilla) y a la espera de los dos jugadores que solicitó Madelón.
Contrario a lo que había sucedido el miércoles pasado en el amistoso contra Alianza Lima, donde Unión se encontró en ventaja antes del minuto de juego, en este partido fue Defensor el que salió decidido a tomar la iniciativa, presionando bien arriba al equipo de Madelón y cortándole los caminos para avanzar en el terreno de juego.
La formación violeta se mostraba punzante por las bandas mientras que el tatengue resistía en propio campo y apostaba a salir con pelotazos largos para que Díaz y Estigarribia se las arreglen contra la última línea local. Precisamente fue el delantero chaqueño una de las figuras del tatengue en el partido, mostrándose siempre movedizo y participativo, generando un par de opciones claras.
Promediando la etapa inicial, el agobio de Sporting fue cediendo y Unión pudo progresar en el campo, emparejando el trámite de un partido que se hizo aburrido, con más ganas que ideas. Palavecino era el responsable de conducir la ofensiva del equipo santafesino, pero se encontraba siempre bien marcado por los hombres uruguayos.
Diego Díaz fue una de las figuras de Unión en el Franzini. Foto: Prensa Unión.
Sin sufrir sobresaltos en su última línea, el primer tiempo se fue con un empate en cero que hablaba a las claras de las pocas ocasiones que Unión y Defensor habían sido capaces de generar.
En el arranque del complemento el entrenador local intentó mover las estructuras de su equipo y realizó variantes que no tuvieron demasiado efecto. La tónica del juego era bastante similar a la de la etapa inicial aunque ahora parecía ser Unión el que estaba más cerca de abrir el marcador con remates de media distancia o desde el borde del área.
Cuando el reloj marcaba 16 minutos y precisamente por esta vía, Emilio Giaccone sacó un sorprendente derechazo y marcó el que, al menos hasta acá, es el mejor gol de la Serie Río de la Plata. El volante central que ha ganado terreno en la consideración de Madelón tras la salida de Mauricio Martínez le pegó desde casi 40 metros para dejar sin chances a Dawson y poner el 1 a 0 rojiblanco.
Sin embargo, y cuando Unión intentaba acomodarse al partido con la ventaja, una buena acción colectiva le dio al local la posibilidad de empatarlo. Se jugaban 25 cuando desde la derecha llegó el centro al corazón del área para que el ingresado Lautaro Navarro ensaye una pirueta que hizo estéril la reacción de Gomes Gerth y terminó en el fondo de la red visitante.
Con la igualdad y en la recta final, ambos entrenadores aprovecharon para darle minutos de juego a todo el plantel. En Unión, se produjo el ingreso y el debut de los 5 pibes que llevó Leo a la pretemporada: Isla, Ayala, Peresutti, Cacciabue y Solbes entraron y no desentonaron.
Más allá de alguna oportunidad aislada para cada equipo, el amistoso se fue en un empate justo por lo mostrado por ambos equipos en la tarde de fútbol de Montevideo.
El tatengue completó así una nueva participación en la Serie Río de la Plata sin conocer la derrota, con una buena victoria con su 11 titular y con un empate que sirve con su formación alternativa. De esta manera, la mini pretemporada llegó a su fin y desde este domingo todos los cañones apuntan al debut oficial del próximo jueves 22, frente a Platense y en su reducto.
Cambios: En Defensor Sporting ingresaron Rodríguez, Barrios, Torterolo, Cantera, Abella, Jorge, Wunch y Navarro. En Unión ingresaron Santiago Grella, Lucas Ayala, Lucas Cacciabue, Ricardo Solbes, Mateo Peresutti e Ignacio Isla.
Goles: En el segundo tiempo, a los 17 min. Emilio Giaccone (U), a los 26 min. Lautaro Navarro (DS)