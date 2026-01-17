Golazo de Giaccone para el tate

Unión cerró su participación en la Serie Río de La Plata con empate ante Defensor Sporting

Con una formación 100% alternativa, el equipo de Madelón igualó 1 a 1 con el local en el estadio Luis Franzini de Montevideo. Gomes Gerth fue el golero titular y debutaron varios de los juveniles que subieron desde la reserva. El plantel retorna a Santa Fe para preparar el debut del jueves ante Platense por el Apertura.