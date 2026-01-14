Peña en contra y Palacios, los goles del tate

Dejando una buena imagen colectiva, Unión ganó su primer amistoso en Uruguay

El equipo de Madelón fue superior durante los 90 minutos y se impuso con justicia al Alianza Lima de Perú en el Parque Saroldi. Lo ganaba desde los 30 segundos por un blooper de la defensa rival, estiró ventajas en el complemento y terminó sufriendo más de la cuenta por el golazo de Castillo. Debutó Misael Aguirre y volvió a sumar minutos Bruno Pittón.