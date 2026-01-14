Dejando una buena imagen colectiva, Unión ganó su primer amistoso en Uruguay
El equipo de Madelón fue superior durante los 90 minutos y se impuso con justicia al Alianza Lima de Perú en el Parque Saroldi. Lo ganaba desde los 30 segundos por un blooper de la defensa rival, estiró ventajas en el complemento y terminó sufriendo más de la cuenta por el golazo de Castillo. Debutó Misael Aguirre y volvió a sumar minutos Bruno Pittón.
Cuando restan nada más que 8 días para el inicio de la temporada oficial de la Liga Profesional en la Argentina, Unión disputó en la tarde de este miércoles el primero de los dos encuentros de preparación que tiene previstos en el marco de una nueva edición de la Serie Río de la Plata.
En el estadio Parque Saroldi de la ciudad de Montevideo, la formación de Madelón se midió con el Alianza Lima en un cotejo en el que el entrenador tatengue decidió poner en cancha la base de su formación titular, con buena parte del equipo que viene de hacer una muy buena campaña en el Clausura 2025.
Con Mansilla en el arco como única cara nueva, y las novedades de Profini por Mauricio Martínez en el medio y Colazo ganándole la pulseada a Estigarribia en el ataque, el conjunto rojiblanco redondeó una más que aceptable presentación, con 90 minutos en los que supo controlar a una formación peruana que presentó figuras de la talla de Luis Advíncula, Carlos Zambrano y el argentino Girotti.
Los 11 de Madelón que iniciaron el cotejo en Montevideo.
Con la intensidad, la presión alta y el ataque directo como insignias, el primer Unión modelo 2026 se pareció mucho al del año pasado para cerrar esta primera experiencia con sensaciones positivas más allá del resultado.
El gol en contra de Peña a los 30 segundos le abrió el camino y el resultado al equipo santafesino, que supo estirar distancias cuando se jugaban 11 del complemento por intermedio de un Julián Palacios que fue figura. El rápido descuento del ingresado Castillo le trajo incertidumbre a un resultado que en ningún momento corrió riesgo y que se cerró en el 2 a 1 para el tatengue.
En el complemento, Madelón aprovechó para darle minutos en cancha a juveniles como Misael Aguirre y Emilio Giaccone, mientras que volvieron a tener acción con la rojiblanca Bruno Pittón y Tomás González, quien volvió de su préstamo y pelea por un lugar. El próximo sábado Unión, seguramente con formación alternativa, cerrará su participación en Uruguay midiéndose con el Defensor Sporting local.
Cualquier idea de partido que pudieron pergeñar tanto Madelón como Pablo Guede, el entrenador argentino de Alianza Lima, se vio alterada cuando apenas se jugaban 30 segundos y en la primera acción del partido.
Luego de disponer del saque, el equipo peruano comenzó a tocar el balón en zona defensiva mientras Unión ensayaba una tibia presión liderada por Colazo. Sin que ningún jugador santafesino pudiera tocar la pelota fue Peña, el 10 blanquiazul, el que jugó para atrás intentando encontrar sin éxito a su arquero y mandando la pelota al fondo de la red.
Con la confianza del resultado a favor, la formación tatengue pudo poner en marcha su plan de partido. Con muchas similitudes de lo visto en el segundo semestre del 2025, Unión se dedicó a cederle el balón a Alianza, yendo a presionar bien arriba para forzar el error en salida y atacando directo y por los costados cada vez que disponía de la pelota.
Fue así que el primer cuarto de hora fue todo de Unión, con un par de chances que no pudo concretar para estirar la ventaja. Recién sobre los 15 el equipo incaico pudo salir del asedio apostando al pelotazo largo para el movedizo Girotti, que incomodaba la labor defensiva de la dupla Maizon - Fascendini.
Más allá de las buenas intenciones, y de algún remate de Advíncula que se fue lejos, los de Madelón siempre estuvieron cómodos con el desarrollo del juego y disponían de chances para el 2 a 0. Las más claras las tuvieron Fragapane y Mauro Pittón, con remates que se fueron apenas desviados.
La única seria para los peruanos fue a los 36, con una volea de Zambrano a la salida de un córner que reventó el palo y que obligó a una providencial salvada de Mansilla para evitar el gol en contra de Mauro.
Del Blanco fue titular y una de las figuras en el triunfo tatengue. Foto: Prensa Unión
El complemento
Sin límites a la hora de realizar modificaciones, Pablo Guede mandó a la cancha a 10 jugadores de recambio en el inicio del segundo tiempo, sosteniendo en cancha nada más que al mencionado Girotti. Sin embargo y pese a las variantes, la tónica del partido no se modificó en absoluto, siendo Unión el que lucía más peligroso cada vez que podía robar y atacar a fondo.
Así fue que a los 11 llegó el segundo, con otra presión bien alta que produjo el robo de Tarragona, la asistencia de Pittón y la definición potente y arriba de Julián Palacios para establecer una distancia que a esa altura parecía definitiva.
Sin embargo, la reacción blanquiazul no se hizo esperar y en la reanudación el ecuatoriano Castillo armó una hermosa maniobra de izquierda al centro y sacó un furibundo remate que dejó sin chances a Mansilla para convertirse en el descuento de Alianza.
La diferencia mínima en el marcador parecía ser un impulso para los de Guede, pero la reacción fue un espejismo, ya que Unión nunca se salió de eje y siguió dominando el partido desde lo estratégico y lo mental.
En los últimos 20, Madelón aprovechó para rotar su equipo y darle minutos a varios de los alternativos que pelean por un lugar. Así fue que se pudo ver en cancha el debut con el primer equipo de Misael Aguirre y la vuelta al ruedo de Bruno Pittón, quien reapareció después de la grave lesión sufrida el año pasado. También ingresaron el juvenil Emilio Giaccone y el delantero Tomás “Rayo” González.
Sin mayores sobresaltos y con buenos rendimientos de los que vinieron desde el banco, el partido se fue sin complicaciones y con un buen triunfo rojiblanco, sustentado en la base que dejó el equipo en el segundo semestre de 2025 y que promete repetir, aún a la espera de un par de refuerzos que lleguen a potenciar el plantel.
El sábado, también desde las 18.15, Unión jugará su segundo y último amistoso ante el Defensor Sporting antes de regresar a Santa Fe y poner la cabeza de lleno en el debut del Jueves próximo ante Platense en el 15 de Abril.
Goles: En el primer tiempo, al minuto, Peña en contra (U). En el complemento, a los 11 min. Palacios (U) y a los 13 min. Castillo (AL).
Árbitro: Esteban Guerra
Cambios: En el complemento ingresaron Álvarez, Ludueña, B. Pittón, Aguirre, Palavecino, Giaccone, González y Estigarribia en Unión. En Alianza entraron Viscarra, Montenegro, Garcés, Antoni, Carbajal, J. Castillo, Vélez, Burlamaqui, Gentile y E. Castillo.