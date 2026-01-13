#HOY:

Arranca el fútbol de primera división

El Litoral presenta el fixture de Unión para el Torneo Apertura 2026

Este domingo, en ambas ediciones impresas, los hinchas podrán acceder al fixture de Unión, para guardar y tener siempre a mano.

El Litoral continúa acompañando a los hinchas de Unión en cada paso de su pasión futbolera. Este domingo 18 de enero, las ediciones impresas del diario incluirán el fixture completo de Unión para el nuevo Torneo Apertura de Primera División.

El fixture, pensado para que los hinchas lo guarden y lo tengan siempre a mano, incluye todos los partidos del Tatengue con fechas y rivales, para seguir al equipo a lo largo de la competencia.

Los interesados podrán adquirirlo junto a ambas ediciones impresas de diario El Litoral, disponibles en kioscos de diarios y revistas, o solicitarlo a su canillita de confianza.

