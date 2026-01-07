Madelón va por Besozzi pero Lanús exige que Unión lo compre

Como Madelón lo conoce y sabe de esta situación, fue uno de los pedidos para alguien de “21 años, rapidito, que juega siempre por izquierda pero también puede dar una mano del otro lado”. El primer sondeo de los dirigentes para con sus pares granates fue ofrecer un préstamo con cargo y opción de compra pero Lanús endureció la postura: “Besozzi solamente sale del Granate si existe una oferta concreta de compra de la ficha”. Como se sabe, el mercado del Tate viene “planchado”, como casi todo el mercado de verano criollo.
En el camino a esta primera oferta de Unión a Lanús apareció otro competidor: Independiente Santa Fe de Bogotá, equipo del fútbol colombiano.
Madelón está armando el plantel para este 2026. Crédito: Joaquín Camiletti.
A Lucas Besozzi lo representa la agencia de Claudio Paul Caniggia, el ex campeón del mundo con Carlos Bilardo, Diego Maradona y Nery Pumpido en México ’86.
¿Cuál es la estrategia de Lanús?: la misma que con Unión, que salga a Colombia solamente por venta. Sino que se quede, la temporada es larga, a pesar de la decisión inicial del DT.
“El mercado de fichajes en Independiente Santa Fe sigue tomando forma con una clara hoja de ruta definida por el cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto. Con el delantero Nahuel Bustos muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo cardenal, el club bogotano también acelera gestiones para cubrir otra baja sensible de cara a 2026: la salida del extremo Harold Santiago Mosquera.
En ese contexto, el fútbol argentino vuelve a aparecer como un terreno fértil para la búsqueda de talento. Esta semana se confirmó que Santa Fe tiene en la mira a Lucas Besozzi, extremo argentino de 22 años que reúne condiciones técnicas, experiencia internacional y margen de crecimiento, atributos que encajan en el perfil que busca el club para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores 2026”, explican los medios cafeteros.
Lucas Besozzi es un atacante versátil, capaz de desempeñarse por ambas bandas, con facilidad para el uno contra uno y buena lectura para atacar espacios. Aunque joven, ya cuenta con un recorrido significativo en el fútbol profesional, habiendo pasado por clubes como Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero, Grêmio de Brasil, Newell’s Old Boys y Tigre.
Madelón va por Besozzi pero Lanús exige que Unión lo compre.
Actualmente, sus derechos federativos pertenecen a Lanús, y acaba de finalizar un préstamo de un año con Central Córdoba, equipo con el que tuvo participación tanto en torneos locales como en competiciones internacionales. Ese detalle no pasa desapercibido en Colombia que valora especialmente el roce competitivo del jugador en escenarios de exigencia continental.
En números generales, Besozzi acumula 107 partidos oficiales, con 7 goles y 6 asistencias a lo largo de su carrera. Durante la temporada 2025, con Central Córdoba, disputó 24 compromisos, marcó 3 goles y entregó 1 asistencia, además de sumar minutos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, un plus clave en el análisis cardenal.
La idea de Independiente Santa Fe desde Bogotá fue la misma de Unión con Spahn: presentó una oferta formal a Lanús por un préstamo con opción de compra, fórmula que el Granate de Mauricio Pellegrino y Nicolás Russo rechazó con la misma respuesta.
“Lucas Besozzi se va de Lanús si alguien hace una oferta importante para comprarlo. Para salir a préstamo, preferimos que la pelee desde atrás con el actual plantel. Vamos a jugar tres torneos y el recambio siempre es necesario”, explican a la hora del no a Unión y del no a los cafeteros.