Madelón tiene el "1" que buscaba...

Matías Mansilla acordó con Unión y será el arquero del tate en 2026

El golero firmaba por estas horas la extensión de su contrato con Estudiantes de La Plata para venir a préstamo por una temporada a Santa Fe. En la última campaña defendió los colores de Atlético Tucumán y en el pincha estaba relegado detrás de Muslera. Fue campeón con Patronato y con el equipo de Eduardo Domínguez.