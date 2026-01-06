Matías Mansilla acordó con Unión y será el arquero del tate en 2026
El golero firmaba por estas horas la extensión de su contrato con Estudiantes de La Plata para venir a préstamo por una temporada a Santa Fe. En la última campaña defendió los colores de Atlético Tucumán y en el pincha estaba relegado detrás de Muslera. Fue campeón con Patronato y con el equipo de Eduardo Domínguez.
Con 1.92 de estatura, Mansilla impone su presencia debajo de los 3 palos.
Poniéndole fin a una novela que arrancó a mediados de diciembre y que encontró su resolución en estos primeros días del mes de enero, la dirigencia del Club Atlético Unión llegó a un acuerdo con sus pares de Estudiantes de La Plata para conseguir la cesión a préstamo por una temporada del arquero Matías Mansilla.
El golero nacido hace 29 años en la ciudad de Los Juríes, Santiago del Estero, llegará entre jueves y viernes a Santa Fe para hacerse la revisión médica y firmar el contrato antes de unirse a la pretemporada tatengue y viajar con sus flamantes compañeros para disputar los amistosos de la semana que viene en Uruguay.
Mansilla, campeón con Patronato de la Copa Argentina en 2022 y con el propio Estudiantes en 2024, disputó el Torneo Clausura con la camiseta de Atlético Tucumán antes de ser repescado por el Pincha.
Sin tener lugar en el 11 titular de Eduardo Domínguez por la presencia del uruguayo Muslera, la intención inicial de Mansilla era salir al fútbol del exterior, pero la insistencia de Unión y en particular de Leonardo Madelón terminó siendo decisiva para inclinar la balanza y que el portero santiagueño se decida a venir a Santa Fe.
Más allá de su experiencia en diferentes clubes, Mansilla es un arquero de 1.92 metro de altura y una presencia y una voz de mando fundamental para ordenar la última línea rojiblanca. Además, en el último tiempo se ha destacado por su notable capacidad para atajar penales que le permitieron a Estudiantes coronarse en un par de oportunidades en el 2024.
Ante las salidas de Tagliamonte y de Durso, que volvieron a Racing y Tucumán respectivamente, Madelón puso la mira en un arquero al que conoce de su paso por Central Córdoba en la temporada 2023/24, depositando nuevamente la confianza para ser uno de los estandartes del plantel que disputará la Liga Profesional y la Copa Argentina en 2026.
Con la llegada de Mansilla, Unión resuelve el que probablemente era el inconveniente más urgente a la hora de conformar el grupo de jugadores que afrontará este nuevo año deportivo.
La continuidad tatengue en el mercado apunta a la búsqueda de un volante central de juego, con el uruguayo Saravia como prioridad y la chance de que regrese Mauricio Martínez y de un volante ofensivo que pueda aportar soluciones por las bandas. Además, se sigue con atención la chance de salida por venta de alguno de los defensores titulares, lo que obligaría a buscar un reemplazo.
En cuanto al puesto del arquero, a esta hora en el campamento tatengue en Casa Unión se analiza seriamente la chance de darle la confianza a Lucas Meuli para que se quede a ser el suplente de Mansilla.
A sus 24 años, Meuli viene de tener un año consagratorio en el plantel de reserva que además fue campeón de la Copa Santa Fe, y hace algunos días dejó pasar la chance de emigrar al exterior en busca de minutos de juego. Con Mansilla pero sin otro nombre de “peso”, Meuli tendría ahora la chance de ser el golero alternativo, peleando esa condición con Gómez Gerth.
Franco Godoy vuelve a Madryn
Otro de los futbolistas que rescindió su contrato y se fue en condición de libre de Unión fue el defensor zurdo Franco Godoy. El marcador central o lateral sobre la izquierda de 25 años le puso punto final a su vínculo con la institución donde se formó y donde debutó en la temporada 2020, sumando apenas 3 partidos.
Sin lugar en los distintos planteles tatengues, “Paloma” fue cedido a préstamo en múltiples oportunidades a equipos del ascenso, acumulando experiencia en equipos importantes de la categoría como Independiente Rivadavia, Ferro y Aldosivi.
El defensor nacido en Videla vuelve a Madryn.
Nuevamente sin lugar en la consideración de Madelón, y recuperado de la lesión que sufrió en 2024 cuando jugaba en el tiburón marplatense, Godoy finalizó su contrato y en libertad de acción firmó por una temporada con el Deportivo Madryn, club en el que disputó 18 partidos durante la temporada 2023. De esta manera, el nacido en Videla inicia una nueva etapa en su carrera deportiva.
Cañete jugará en Chile
El mercado de fichajes del fútbol chileno continúa en pleno movimiento y uno de los clubes que aseguró un refuerzo extranjero en las últimas horas es Huachipato, vigente campeón de la Copa Chile 2025.
En el comienzo de la semana, el cuadro acerero cerró la incorporación de Ezequiel Cañete, el volante de 26 años, formado en Boca Juniors y que arribará a Talcahuano con el pase en su poder, tras finalizar su contrato con Unión de Santa Fe.
Tras un segundo ciclo casi sin minutos en el tatengue, Cañete firmará contrato por una temporada con el equipo dirigido por Jaime García, sumándose como una alternativa creativa en la zona media del campo. El volante creativo realizó su formación futbolística en Boca Juniors, donde firmó su primer contrato profesional, aunque no alcanzó a debutar oficialmente con el primer equipo.
Tras ello, fue cedido a préstamo a Unión de Santa Fe, club en el que concretó su debut profesional en 2020 y donde encontró su mejor versión antes de sufrir una grave lesión en la rodilla que condicionó su futuro. Tras recuperarse y volver a la acción, Cañete tuvo un paso por Banfield y el año pasado regresó al conjunto santafesino, donde disputó solo dos encuentros.
Cañete se fue libre de Unión y probará suerte en Chile.
En su momento, la institución de la Avenida López y Planes hizo uso de la opción de compra y le pagó 500 mil dólares a Boca por la ficha del jugador, en una operación conjunta que incluyó la transferencia de Mauro Luna Diale.
Sin recuperar nunca el nivel que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo en 2021, Cañete cerró su etapa en Santa Fe con más pena que gloria, relegado y sin chances de mostrarse ni con el Kily González en el primer semestre ni con Madelón en la segunda mitad del 2025.