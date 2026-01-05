Unión presentó a Santiago Zurbriggen: “Es imposible decirle que no a este club”

Cumpliendo con la normativa establecida por la Asociación del Fútbol Argentino para esta temporada 2026, el Club Atlético Unión oficializó en el arranque mismo del nuevo año la contratación y puesta en funciones de su nuevo director deportivo.
Tras el anuncio en redes sociales del pasado viernes, este lunes se realizó la conferencia de prensa en la que el flamante director deportivo brindó detalles sobre el nuevo rol que le toca ocupar en la institución que lo formó como futbolista. Habló de un mercado de pases “complejo” y de los alcances de su tarea cotidiana en Casa Unión.
El elegido para esa tarea fue un conocido de la casa, el ex defensor Santiago Zurbriggen, quien todavía se desempeñaba como futbolista profesional en Italia pero que desde hace años se venía capacitando para desarrollar este rol fundamental en la organización y la logística de una institución que practica fútbol profesional al más alto nivel.
Al recibir el llamado desde Santa Fe, el nacido en San Jerónimo Norte no lo dudó, colgó los botines y rápidamente regresó a la ciudad para sellar el acuerdo con Unión e iniciar su gestión a la par del presidente Luis Spahn y en contacto directo con el entrenador Leonardo Carol Madelón y su cuerpo técnico.
El propio viernes en el inicio de la pretemporada, el valesano estuvo presente en Casa Unión presentándose ante los jugadores, y durante el fin de semana puso en marcha gestiones vinculadas al mercado de pases en pleno desarrollo.
Este lunes en horas del mediodía y en la sala de conferencias del Estadio 15 de Abril, Santiago Zurbriggen fue presentado en este nuevo rol ante los medios santafesinos, en un acto protocolar que fue encabezado por el presidente de la institución de la Avenida.
Precisamente fue Luis Spahn quien tomó la palabra para dar inicio la ronda de prensa y señaló: “El Club Atlético Unión, que ya tuvo un manager deportivo, ha decidido la contratación de Santiago y de un grupo de colaboradores para manejar el fútbol profesional y amateur”.
En referencia los motivos que llevaron a la elección del ex defensor de Unión, el presidente Spahn reveló que “hubo varios ofrecimientos y en concordancia con el cuerpo técnico y con un grupo de dirigentes que estamos afectados al fútbol entendimos que la mejor opción era Santiago. Conocemos sus valores personales y entendemos que esos valores los traslada a la actividad que ejerce".
"Sabemos que va a estar abocado a full y que al margen del vínculo contractual, laboral, hay un fuerte vínculo afectivo de parte de Santiago para con nuestra institución”, cerró el dirigente antes de cederle la palabra al nuevo mánager rojiblanco.
Al momento de tomar el micrófono, Zurbriggen no escondió sus sentimientos en este regreso a la institución que lo vio nacer como futbolista hace más de una década. Al respecto, expresó: “Estoy muy feliz de estar acá en lo que considero mi segunda casa. Fueron días muy agitados, muy movidos. Yo estaba jugando al fútbol en Italia y cuando llegó el llamado de Luis (Spahn) no lo dudé ni un segundo".
"Si bien ya me venía preparando desde hacía años para este rol todavía no había nada concreto y a partir del llamado de Unión empecé a organizar mi salida de Italia con todo lo que eso implica y tratar de estar lo antes posible acá en Argentina y a disposición del club”, agregó.
Posteriormente, y consultado sobre el alcance de sus funciones en Unión, el flamante director deportivo detalló que “nos vamos a abocar principalmente al plantel profesional y a la reserva, obviamente teniendo el contacto directo con las formativas que están a cargo de su coordinador (Ariel Giacinti)".
En cuanto a la conformación de su equipo de trabajo, Zurbriggen destacó: " Yo voy a estar con un grupo de personas que me van a ayudar y que incluye a Renzo Marzocchi, que va a ser el secretario técnico. También estará Augusto Sciutto, que hará la tarea de scout y que nos ayudará mucho con su base de datos, y también Yamil Nasser que hará la parte de videoanálisis de estos jugadores".
Siguiendo por esta línea, el valesano destacó que “con todas esas personas vamos a estar organizándonos muy bien. Yo creo que la comunicación es clave en esto, tratar de ser claros sobre todo con las funciones de cada uno. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir acomodando a la realidad y a las necesidades del club”.
En otro tramo de la conferencia, a Santiago Zurbriggen le preguntaron por la forma en la que se convenció de abandonar la actividad profesional en Italia y volver al país para trabajar en Santa Fe. Al respecto, reveló: “Lo que me convenció es Unión, el club. Este es un rol para el que me venía preparando desde hace años tanto a nivel país como a nivel Conmebol".
"Cuando llega la llamada de Luis ya tenía un paneo en mi cabeza de lo que podía llegar a pasar. En su momento había enviado una carpeta al club para que estén al tanto de cómo era mi situación y ya tenía este grupo de personas trabajando por si se daba esta confirmación. Fue así que desde que llegué a la Argentina el 28 de diciembre ya nos pusimos manos a la obra”, reveló.
Como era de suponerse, una de las preguntas que se le realizó al flamante director deportivo estuvo relacionada con los movimientos de Unión en el mercado de pases. Sin entrar en detalle sobre apellidos, Zurbriggen señaló que “estamos avanzando en diferentes posiciones. Esto es todo consensuado obviamente con dirigentes y con el cuerpo técnico. Yo creo que la comunicación es clave”.
En referencia a la estrategia de trabajo que buscará implementar desde su lugar en la estructura del fútbol de Unión, el ex lateral derecho explicó: “Yo me vengo a insertar en un proyecto que ya estaba andando, que ya arrancó hace un par de años y está funcionando muy bien.
Hay gente muy capacitada que conoce el club, que ama a Unión y eso es positivo. Mi idea y mi trabajo va a ser vincular todas esas áreas, desde la parte legal hasta el plantel profesional pasando por el área médica y el staff. El objetivo es tratar de vincular todo para que estén lo más cómodos posible, ver que no falte nada y tratar de dar soluciones.