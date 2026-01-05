Acompañado por el presidente Spahn

Unión presentó a Santiago Zurbriggen: “Es imposible decirle que no a este club”

Tras el anuncio en redes sociales del pasado viernes, este lunes se realizó la conferencia de prensa en la que el flamante director deportivo brindó detalles sobre el nuevo rol que le toca ocupar en la institución que lo formó como futbolista. Habló de un mercado de pases “complejo” y de los alcances de su tarea cotidiana en Casa Unión.