Unión mantiene el 30 por ciento de Nardoni y “plusvalía condicionada”

"El Club Atlético Unión informa que se acordó la transferencia del jugador Juan Ignacio Nardoni a Racing Club, en una cifra histórica para nuestra institución. El Club Atlético Unión comunica a sus socios y socias que se llegó a un acuerdo con Racing Club para la transferencia del jugador Juan Ignacio Nardoni:
1) "La venta se realiza por USD 4.750.000, manteniendo una plusvalía del 10% por una futura venta del jugador"; 2) "La cifra total con impuestos y comisiones que abonará Racing Club asciende a USD 6.000.00"; 3) "El pago de la transferencia se realiza a la cotización del dólar del Banco de la Nación Argentina", informaba casualmente hace tres años el Club Atlético Unión.
Racing la "puso" en 2023. Foto: El Litoral
De Unión a Racing: venta millonaria en serio
Por ese entonces, el pase de Juan Ignacio Nardoni desde Unión de Santa Fe a Racing se transformaba en la séptima compra más cara en la historia del fútbol argentino" (Valores: Transfermarkt).
La tabla es encabezada por Lucas Prato desde San Pablo a River Plate a cambio de más de 11.000.000 de dólares; seguida por la de Iván Marcone desde Elche de España a Boca de 7.500.000 de dólares; y la de Eduardo Salvo desde Benfica de Portugal a Boca de 7.000.000 de dólares.
as tres que le siguen a las primeras y antes de la Juan Ignacio Nardoni: Hurtado a Boca Juniors 6.75 millones; el colombiano Borja a River Plate en 6.7 millones de dólares; la del "Apache" Carlos Tevez a Boca en 6.5 de la moneda verde.
Hace tres años, era la compra más cara en la historia de la Academia, por delante de Johan Carbonero y Ricardo Centurión, cuando fue recomprado al Genoa", afirma TN.
Pasando en limpio, las cinco (5) compras más caras de Racing en su historia: 1) Juan Ignacio Nardoni / 6 millones de dólares; 2) Johan Carbonero / 3.6 millones de dólares; 3) Ricardo Centurión / 3.5 millones de dólares; 4) Andrés Ibargüen / 3.5 millones de dólares; 5) Nicolás Reniero / 3.25 millones de dólares.
Claro que, en este tiempo, Racing se aseguraba en el contrato de Nardoni la posibilidad de llegar a tener hasta la totalidad de la ficha. Y en un precio baratísimo.
Racing se quedó con las ganas de ese 30
Según le confirmaron a “Racing de Alma”, Unión definitivamente se quedó con el 30% a la espera de una venta millonaria a Europa. ¿Por qué? De ese 30% restante que no compró en un inicio el club, se desprendían dos cláusulas obligatorias por otro 15% cada una.
Si Nardoni jugaba en 2024 la mitad de los partidos por toda competencia, la Academia tenía una cláusula a pagar este año en 750.000 dólares: no se hizo efectiva. El volante, entre lesiones y el Sub 23, se perdió 20 partidos y no alcanzó la meta.
Al toque se supo que la segunda cláusula estaba ligada a la primera. Al caerse la primera, la segunda ya no está vigente. Y a pesar de que Racing le hizo ofertas para quedarse con un porcentaje mayor del pase, en Unión las rechazaron. Siempre el Tate se plantó de mano: conservar el 30% y una plusvalía por encima de los 8.000.000 de euros.
Ahora, en medio de “rumores europeos”, Unión se asegura un 30 por ciento de base y un 10 más en caso que la transferencia supere los “ocho palitos verdes”.
Sus primeros pasos. Foto: Gentileza Unión
Otro tema en común entre Racing y el Tate pasaba por el arco: Matías Tagliamonte pretendía una actualización de contrato que finalmente consiguió en Racing. Luego de charlas entre su representante y la dirigencia, el arquero acordó una mejora salarial porque sus números habían quedado muy atrasados y volvió con tranquilidad al trabajo con el plantel de la Academia.
"Ya se arregló todo. Y además, se extendió el contrato hasta fin de 2028", le indicaron a este portal desde el entorno del arquero, cuyo vínculo anterior era hasta diciembre de 2027.
Taglia regresó a la Academia después de atajar en buen nivel en 2025 a préstamo en Unión, club que no hizo uso de la opción de 500.000 dólares por el pase. Esto le vino bien a Racing porque recuperó a un futbolista sin necesidad de comprar para que sea el reemplazante de Gabriel Arias (se fue libre a Newell's) como primer suplente de Facundo Cambeses.