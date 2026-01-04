Trabajan a las órdenes de Madelón

Enzo Roldán y Franco Ratotti volvieron de sus préstamos y pelean por un lugar en Unión

El volante que fue campeón con Platense y el delantero que sumó rodaje en Chile retornaron al club dueño de su pase y sueñan con quedarse para la temporada 2026. Ambos están en evaluación y podrían ser alternativas si convencen al DT tatengue.