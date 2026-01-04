Enzo Roldán y Franco Ratotti volvieron de sus préstamos y pelean por un lugar en Unión
El volante que fue campeón con Platense y el delantero que sumó rodaje en Chile retornaron al club dueño de su pase y sueñan con quedarse para la temporada 2026. Ambos están en evaluación y podrían ser alternativas si convencen al DT tatengue.
Volver a ser. El volante puntano busca reencontrarse con su mejor versión.
Entre las pocas novedades que arrojó la vuelta a los entrenamientos del pasado viernes en Casa Unión, se registró el regreso a Santa Fe de varios de los futbolistas cuya ficha pertenece a la institución de la Avenida López y Planes pero que se encontraban cedidos a préstamo buscando rodaje en otras instituciones.
Tal es el caso del polifuncional mediocampista Enzo Roldán y del centro delantero Franco Ratotti, quienes finalizaron sus vínculos y se presentaron para comenzar la pretemporada con la ilusión intacta de quedarse en Santa Fe y ser parte del equipo de Madelón que disputará la Liga Profesional y la Copa Argentina en el año que acaba de comenzar.
En el caso de Roldán, vale recordar que el volante de 25 años que se formó en Boca y debutó en Unión en 2021 fue adquirido por la institución santafesina, que desembolsó cerca de un millón de dólares para hacerse con el pase.
Tras disputar 119 partidos (3 goles) en tres años y medio y quedando relegado en la consideración del entonces entrenador Cristian “Kily” González, el puntano decidió salir a préstamo rumbo a Platense en enero del 2025 en busca de continuidad.
Sin embargo, y pese a haber sido parte del plantel campeón del Apertura, Enzo fue de mayor a menor en el calamar, donde cerró su ciclo con apenas 9 partidos disputados y sin siquiera haber sido convocado para la final del Trofeo de Campeones que se jugó el pasado 20 de diciembre en San Nicolás.
Cómo desde Vicente López no activaron la opción de compra, Roldán retornó a Unión, donde tiene un año más de contrato. Por estas horas, el futbolista está siendo evaluado por Madelón y su cuerpo técnico y en caso de no ser tenido en cuenta deberá buscar opciones para seguir su carrera en otra institución.
Tras el primer ensayo en Casa Unión, el jugador tomó contacto con los medios santafesinos y dejó en claro su deseo de tener una revancha con la camiseta rojiblanca: “Estoy muy contento de volver acá, de encontrarme con gente con la que compartí muchísimo tiempo. Fueron cuatro años muy lindos, así que estoy feliz de estar de vuelta”, manifestó.
Respecto de su año a préstamo en Platense, el ex Boca reveló: “Fui con otra expectativa en cuanto a jugar. No me encontré con eso, quizás el técnico optó por mediocampistas más posicionales. Más allá de eso, estoy contento de estar nuevamente acá”.
Roldán jugó 119 partidos en Unión.
Chance abierta
En otro tramo de la entrevista, Enzo fue consultado sobre el contacto con Madelón y la chance de permanecer en Unión en 2026. Sobre esto, comentó: “Todavía no hablé con Leo, me dijo que íbamos a ver en el transcurso de estos días. Yo vine a estar a disposición al cien por ciento, a entrenar y después se verá qué pasa a futuro”.
Respecto de su actualidad física y futbolística teniendo en cuenta el particular calendario que debió afrontar el plantel calamar entre noviembre y diciembre, Roldán explicó: “Vengo bien. Hicimos una pretemporada de unos 15 o 20 días en Mar del Plata con Platense, así que físicamente estoy bien. Después hubo un parate corto, pero eso es lo de menos".
Profundizando sobre su deseo de tener otra oportunidad en Santa Fe, el nacido en Mercedes señaló “Me quedé con bronca por no haber tenido muchos minutos. Hablé con mi señora y le dije que tenía ganas de volver a Unión, donde conozco a la gente y siento que me pueden dar la confianza para afrontar esto”.
"Ojalá me pueda quedar"
Una situación similar a la de Roldán es la que atraviesa el delantero santafesino Franco Ratotti. Tras un gran primer semestre de 2025 en la reserva, el 9 firmó su primer contrato profesional con Unión y, sabiendo que no tenía lugar en el primer equipo, se fue a préstamo a la Unión Española de Chile.
Su breve paso por el fútbol trasandino le dejó un sabor agridulce, ya que si bien pudo debutar, sumar minutos y goles, su equipo terminó perdiendo la categoría, cuestión que interrumpió el vínculo y determinó su rápido regreso a las filas rojiblancas.
Franco Ratotti al momento de firmar con el Tate. Crédito: Prensa Unión
Con este panorama, Franco se presentó el viernes a entrenar con el deseo de pelear por un puesto en el plantel de Madelón y ahora sí tener una chance en el equipo del cual es hincha confeso. La inminente salida a préstamo de Diego Díaz más la finalización del contrato de Lucas Gamba le abren a Ratotti la oportunidad concreta de quedarse.
Para el joven de 20 años serán determinantes los entrenamientos y los amistosos que se desarrollarán en nuestra ciudad y en Uruguay para ganarse definitivamente la confianza de un Madelón que lo conoce y que sabe de su potencial.
Finalizado el trabajo del viernes, y en diálogo con la prensa, Franco Ratotti manifestó: “Hoy vengo con todas las ganas y la ilusión del mundo de poder aportar. Salir me sirvió muchísimo. Jugué más de lo que pensaba, hice goles y aprendí a manejarme en otro país, en otro club. Todo eso te hace más profesional en el día a día”.
Asimismo, consultado sobre sus características y la experiencia adquirida en Chile, el oriundo del barrio Barranquitas dejó en claro que “si el técnico necesita que baje, que juegue por afuera o que me quede en el área, lo puedo hacer. Me tocó hacerlo acá y también en Chile”. “Hoy tengo la cabeza puesta en Unión, ojalá me pueda quedar porque soy hincha y me gusta el club”, agregó.
En el final, y consultado sobre el contacto con Madelón y el resto del cuerpo técnico, el delantero destacó: “No hablé aún con Leo, lo haré esta semana para definir algunas cosas”.