El no a Junín por Marabel y fixture fatal de Unión: ¡diez partidos en 47 días!
El “Colo” Sava “le comió” la cabeza a Junior Osvaldo Marabel para llevarlo a Junín y la propuesta fue irrisoria para el Tate. Desde el 22 de enero al 10 de marzo, un sprint tremendo con tres fechas entre semana.
El no a Junín por Marabel y fixture fatal de Unión: ¡diez partidos en 47 días!
Mientras Leonardo Carol Madelón arrancó a puro optimismo y con buena energía (como le gusta decir al propio DT) en las instalaciones propias de Casa Unión, el flamante secretario técnico, Santiago Zurbriggen, “debutó” rechazando el primer movimiento de salida del mercado 2026 tatengue: respondió de manera negativa la propuesta que elevó Mariano Sardi, asesor deportivo de Sarmiento de Junín, para llevarse al delantero Junior Osvaldo Marabel.
Como se sabe, el delantero paraguayo, que fue impiadoso con sus goles contra Unión en la Copa Conmebol Sudamericana, cerró su préstamo con la camiseta de Palestino de Chile pero sigue perteneciendo al Tate. Unión, que posee el ciento por ciento de los derechos federativos del punta, adquirió el 60 por ciento de la ficha en 600.000 dólares y es socio de Capiatá, club paraguayo que posee el 40 por ciento restante.
Si bien Junior Osvaldo Marabel debió presentarse en Casa Unión este viernes como cualquier jugador del club, tanto Leo Madelón como los dirigentes aceptaron el pedido del entorno del atacante de quedarse a entrenar en Asunción del Paraguay. ¿El motivo?: Marabel no jugará más en Unión y será cedido o transferido. La idea de Unión es venderlo y generar dinero. ¿Qué pide Unión?: un dinero importante por la venta de su 60 por ciento (recordar que puso 600 lucas verdes en su momento).
En el camino a esa transferencia, apareció Sarmiento de Junín, donde Facundo Sava habló varias veces con el jugador. “Tenés que volver al fútbol argentino, Junín es una ciudad tranquila y Sarmiento no tiene la presión que tiene Unión; acá vas a jugar”, fueron las palabras del “Colo” que entusiasmaron al guaraní que se casó en los meses finales de 2025.
Marabel sería vendido
A la hora de los bifes, la propuesta de Sarmiento de Junín a Unión fue irrisoria: un “préstamo con compra condicionada y cláusulas suspensivas”, que estaban vinculadas al rendimiento de Marabel (partidos y goles). Pero, además de ser insuficiente el monto, la particularidad era que “la compra condicionada quedaba sin efecto si Sarmiento de Junín se iba al descenso”. Obviamente, la respuesta desde Santa Fe fue no.
La vuelta de la pretemporada trajo alivio para Leo: los tres players que pueden salir (Fascendini, Vargas y Del Blanco) en este mercado de verano arrancaron como si nada en Casa Unión. Se busca un arquero en reemplazo de Matías Tagliamonte y se gestiona con Estudiantes de La Plata, de club a club, para el préstamo de Matías Mansilla. Se busca un “5” en reemplazo de Mauricio Martínez y el sustituto de “Caramelo” es Rodrigo Saravia, quien no será tenido en cuenta por Belgrano.
Lo que no trajo mucho alivio, como a todos los clubes en este primer tramo del año, es el fixture de la Liga Profesional. El Litoral, que accedió al borrador de la AFA, ya había anticipado las primeras tres fechas: jueves 22 de enero con Platense en Santa Fe, jueves 29 de enero con Lanús en la Fortaleza granate y lunes 2 de febrero con Gimnasia de Mendoza en el 15 de Abril.
Ahora, por lo que pudo averiguar el diario de Santa Fe, el Tate tendrá una agenda fatal: ¡10 partidos entre el 22 de enero y el 10 de marzo!. De yapa, tres fechas entre semana, para llegar bien al parate por el Mundial FIFA 2026.
Después de las primeras tres fechas, irá de visitante contra Central Córdoba en el Madre de Ciudades (viernes 6 de febrero) y tendrá dos juegos seguidos ante su gente en López y Planes: San Lorenzo el viernes 13 de febrero y Aldosivi de Mar del Plata el domingo 22 de febrero.
En el caso del Tate, sus tres fechas entre semana serán: jueves 29 de enero contra Lanús en el sur del Gran Buenos Aires, jueves 26 de febrero contra Sarmiento en el Eva Perón de la ciudad de Junín y contra Independiente en Avellaneda.
El dato es que entre la fecha 7 y la 10, el Unión de Leo Madelón tendrá tres partidos de visitante y uno solo de local, a saber:
-1) Fecha 7: visita a Sarmiento de Junín el jueves 26 de febrero
-2) Fecha 8: visita a Instituto en Alta Córdoba el domingo 1 de marzo
-3) Fecha 9: local de Talleres de Córdoba el viernes 6 de marzo
-4) Fecha 10: visitante de Independiente el martes 10 de marzo
Para cerrar esa primera parte, esperando el parate FIFA para conocer la posible fecha de Copa Argentina, Unión recibirá a un grande como Boca Juniors el domingo 15 de marzo en un explotado 15 de Abril, visitando el viernes 20 de marzo a Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Así, en 47 días, Unión jugará sus diez primeros partidos, con tres fechas entre semana. Tendrá dos de local seguidos y dos de visitante seguidos. Es un promedio de un partido cada cinco días (4.7), con viajes en el medio. Más que nunca, en modo Madelón, Unión tendrá que correr y meter como ese “perro rabioso” que patentó Leo. No le queda otra al Tate en un fútbol de Primera que se comprime por el Mundial de la FIFA 2026.