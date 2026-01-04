Los temas del Tate en el inicio del 2026

El no a Junín por Marabel y fixture fatal de Unión: ¡diez partidos en 47 días!

El “Colo” Sava “le comió” la cabeza a Junior Osvaldo Marabel para llevarlo a Junín y la propuesta fue irrisoria para el Tate. Desde el 22 de enero al 10 de marzo, un sprint tremendo con tres fechas entre semana.