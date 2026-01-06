El fin de la era Corvalán en Unión: ocho temporadas, 219 partidos y 3 goles

Después de ocho temporadas, 219 partidos oficiales y tres goles, el tiempo de Claudio Corvalán se terminó en el Mundo Unión. Desde la llegada de Leonardo Carol Madelón en el segundo semestre del 2025, cuando tomó al equipo que armó el “Kily” Cristian González a un solo punto del descenso, los indicios fueron más que claros: el “Mugre” no jugó casi nunca. Ni como “3” ni como opción de zaga.
El 21 de junio de 2018 llegó al Tate y en base a continuidad más regularidad logró transformarse en titular indiscutido, referente, capitán y en base a su raro apodo, “El Mugre”, se convirtió en un jugador querido para los hinchas y socios del Tate.
Ahora, con un contrato salarial importante de Primera División, deberá buscarse club, sabiendo que las opciones se reducen al ascenso criollo, donde su ex Quilmes y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza preguntaron condiciones. El problema son las diferencias económicas: nadie se puede hacer cargo en la Primera Nacional de un salario de máxima categoría.
La decisión de Leo Madelón es la que habitualmente se aplica en este tipo de circunstancias: como no es tenido en cuenta en el proyecto deportivo, entrenará separado del resto del grupo hasta tanto y en cuanto se pueda encontrar una salida. Los casos de Daniel “Pajarito” Juárez y Pablo Palacio están en la misma situación: la idea es que se queden entrenando con un grupo reducido y que no viajen con la delegación a Uruguay para la parte internacional de la pretemporada y los dos amistosos confirmados en la Serie del Río de la Plata.
Acaso el término “Claudio Corvalán apartado” haga mucho más ruido en el Mundo Unión por lo que marcamos: ocho temporadas, 219 partidos, 3 goles y muchas veces capitán más referente del grupo en todo sentido. Fue la voz cantante, interlocutor de varios entrenadores y el nexo con la dirigencia.
Madelón definió que Corvalán no será tenido en cuenta en el proyecto deportivo.
En el “Cervecero”, donde jugó 85 partidos,marcó 5 goles y consiguió dos ascensos (2010 y 2012), lo quieren. Por ahora, Quilmes Atlético Club continúa reforzando su plantel de cara a la temporada 2026 y en las últimas horas confirmó la llegada de tres nuevas incorporaciones.
Se trata de Ulises Vera, Ian Rasso y Agustín Bolívar, quienes firmaron contrato con la institución hasta diciembre de 2026, en el marco de un mercado de pases que muestra a Quilmes activo y decidido a consolidar un equipo competitivo.
Uno de los refuerzos es Ulises Vera, mediocampista de 22 años, formado en San Martín de Tucumán, que arriba para reforzar la zona central del campo. Con juventud y proyección, el volante se incorpora como una apuesta a futuro, con la intención de sumar dinámica, despliegue y alternativas en el mediocampo cervecero.
En la última línea, Quilmes acordó la llegada de Ian Rasso, defensor de 25 años, proveniente de Colegiales. El zaguero firmó contrato hasta diciembre de 2026 y se suma para aportar solidez, recambio y experiencia en un sector clave del equipo.
Además, el mediocampo suma jerarquía con la incorporación de Agustín Bolívar, volante de 29 años, que también selló su vínculo con el club hasta diciembre de 2026. Con recorrido y presencia en la mitad de la cancha, Bolívar llega para fortalecer la estructura del equipo y aportar equilibrio y liderazgo.
Corvalán se despide de Unión tras ocho temporadas y 219 partidos disputados.
Estas incorporaciones se suman a las altas ya anunciadas previamente por la institución. Para el arco, Quilmes confirmó la llegada de Marinelli, quien se incorpora como refuerzo para una posición clave y suma experiencia bajo los tres palos. En ataque, arribaron Agustín Lavezzi (ex San Miguel) y José Barreto (ex Colón de Santa Fe), mientras que en defensa se sumó Luciano Recalde (ex San Martín de San Juan) y Ariel Kippes (San Miguel). Además, el mediocampo ya contaba con Máximo Paredes, quien llegó a préstamo desde Racing Club hasta diciembre de 2026.
De esta manera, el Quilmes Atlético Club ya suma nueve incorporaciones para afrontar la temporada 2026, con refuerzos en todas las líneas y contratos extendidos hasta 2026. El Decano del fútbol argentino avanza en el armado del plantel, con el objetivo de ser protagonista en los puestos de vanguardia en el próximo torneo.
¿Será Quilmes, su ex club, el destino final de Claudio Corvalán?. A los 36 años (cumple 37 en el mes de marzo), la era del “Mugre” se terminó con la rojiblanca a bastones en López y Planes. Todo lo que venga de ahora en más son habituales situaciones con el desgaste contractual. Porque en lo deportivo la decisión está tomada y es inmodificable de parte de Leonardo Carol Madelón.