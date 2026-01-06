Madelón no lo tiene en cuenta: ¿dónde jugará?

El fin de la era Corvalán en Unión: ocho temporadas, 219 partidos y 3 goles

Fue capitán, referente y un jugador muy querido por los hinchas y socios tatengues. Le queda un año de contrato en López y Planes: si bien Quilmes y Godoy Cruz lo quieren, el problema es el salario.