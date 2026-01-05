Se definieron días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este lunes el calendario de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura 2026, que comenzará el jueves 22 de enero con tres partidos, entre ellos el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia, y el debut de Unión de Santa Fe ante Platense en el estadio 15 de Abril.
El certamen contará con un calendario ajustado debido a la actividad internacional de varios clubes argentinos, especialmente en la Fase 2 de la Copa Libertadores y la disputa de la Recopa Sudamericana, donde participarán Argentinos Juniors y Lanús. Por eso, la organización evitó superposiciones en los horarios.
El debut de Unión y el clásico Boca–Riestra
La Zona A del certamen tendrá a Unión recibiendo a Platense en la noche del jueves 22 a las 20.00, en paralelo con el Banfield–Huracán por la Zona B. En esa misma jornada, Instituto será local de Vélez y Central Córdoba enfrentará a Gimnasia de Mendoza, en lo que será el debut de ambos ascendidos.
El domingo 25 de enero, Boca Juniors tendrá un estreno inédito ante Deportivo Riestra, que jugará por primera vez en la Bombonera. Será desde las 18.30, como parte de la jornada dominical que también tendrá el Tigre–Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos–Sarmiento.
Fechas destacadas y partidos interzonales
Entre los duelos interzonales destacados aparece el clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central, programado para el domingo 1° de marzo a las 17.00. Otra particularidad será que en la fecha 6, todos los partidos serán interzonales.
La agenda incluye también enfrentamientos entre grandes desde temprano. Boca recibirá a Racing el viernes 20 de febrero, e Independiente visitará a San Lorenzo el sábado 7 de marzo. Además, en la fecha 11, el domingo 15 de marzo, Unión recibirá a Boca en el 15 de Abril desde las 22.00.
Fechas y rivales para seguir al Tate
Luego de recibir a Platense, el camino de Unión continuará el jueves 29 de enero como visitante de Lanús, y el lunes 2 de febrero será local de Gimnasia de Mendoza. Su primer interzonal será ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, el viernes 6 de febrero a las 21.00.
Más adelante, el equipo de Madelón será local de San Lorenzo, visitará a Sarmiento y Aldosivi, y enfrentará como local a Talleres y Boca. Cerrará estas primeras 12 jornadas ante Instituto en Córdoba (fecha 8), ante Defensa y Justicia en Varela (fecha 12), y con el clásico interzonal frente a Colón, aún sin fecha confirmada.