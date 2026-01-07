Si Boca lo presta a Zenón, el Tate cobra igual su 20 por ciento

Unión está atento y sabe perfectamente que Boca medita la chance de vender a Kevin Zenón en el actual mercado de pases. Si bien la idea de Claudio Úbeda es recuperar su mejor versión y que sea una pieza clave en 2026, en el club entienden que es un buen momento para dejarlo ir ahora mismo. Y ya apareció un candidato a quedarse con él desde el fútbol europeo. Si bien lo de Europa sería a préstamo, Unión percibirá igualmente el 20 por ciento de lo que le ingrese a Boca.
Se trata ni más ni menos que el Alavés de España. La información fue revelada por el periodista Facundo Pérez, quien en D Sports Radio detalló que es Eduardo ‘Chacho’ Coudet el que pretende tenerlo entre sus filas. El entrenador dirige el conjunto español desde fines del 2024 y ahora habría pedido por el crack de Boca.
El volante atraviesa un momento de definiciones tras perder protagonismo en el equipo. Crédito: Manuel Fabatía
Por el momento, la dirigencia no recibió ninguna oferta de dicho club por él, pero sí hicieron un sondeo para conocer su situación. Así, hay otro equipo que se puede sumar a la pelea para quedarse con su pase en la actual ventana de traspasos.
Desde que comenzó el mercado y terminó la temporada para Boca, son varios los clubes que pusieron en su órbita a Zenón. Justamente, quien seguiría de cerca al volante es el Levante, equipo que milita en la Primera División de España y se encuentra en puestos de descenso en la actualidad.
En concreto, la oferta del Alavés del “Chacho” Coudet pasaría por ofrecer un cargo de1.000.000 de dólares por todo el 2026. De concretarse esta operación, la tesorería del Tate recibirá 200.000 dólares y seguirá manteniendo el 20 por ciento de la ficha de Kevin.
Desde España analizan una cesión ante la imposibilidad de compra. Crédito: Manuel Fabatía
Hace algunas semanas se supo, además, que San Pablo estaba interesado en Zenón, pero el jugador de Boca dudó en ir. “Él no está convencido de ir a San Pablo. Está la chance concreta. San Pablo no se comunicó con Boca, pero él tiene ganas de ir a Europa“, sostuvo el periodista Martín Costa en ESPN. De esta manera, su deseo es emigrar al ‘Viejo’ Continente y los clubes españoles correrían con ventaja en su búsqueda.