#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Se habla de un palo verde del Alavés

Si Boca lo presta a Zenón, el Tate cobra igual su 20 por ciento

Si bien en López y Planes esperan una venta, la salida del zurdo correntino generará ingreso de todos modos. Lo quiere el “Chacho” Coudet.

El volante atraviesa un momento de definiciones tras perder protagonismo en el equipo.El volante atraviesa un momento de definiciones tras perder protagonismo en el equipo.
Seguinos en
Por: 

Unión está atento y sabe perfectamente que Boca medita la chance de vender a Kevin Zenón en el actual mercado de pases. Si bien la idea de Claudio Úbeda es recuperar su mejor versión y que sea una pieza clave en 2026, en el club entienden que es un buen momento para dejarlo ir ahora mismo. Y ya apareció un candidato a quedarse con él desde el fútbol europeo. Si bien lo de Europa sería a préstamo, Unión percibirá igualmente el 20 por ciento de lo que le ingrese a Boca.

Se trata ni más ni menos que el Alavés de España. La información fue revelada por el periodista Facundo Pérez, quien en D Sports Radio detalló que es Eduardo ‘Chacho’ Coudet el que pretende tenerlo entre sus filas. El entrenador dirige el conjunto español desde fines del 2024 y ahora habría pedido por el crack de Boca.

Unión tiene el 20 por ciento del pase de Kevin Zenón. Crédito: Manuel FabatíaEl volante atraviesa un momento de definiciones tras perder protagonismo en el equipo. Crédito: Manuel Fabatía

Por el momento, la dirigencia no recibió ninguna oferta de dicho club por él, pero sí hicieron un sondeo para conocer su situación. Así, hay otro equipo que se puede sumar a la pelea para quedarse con su pase en la actual ventana de traspasos.

Desde que comenzó el mercado y terminó la temporada para Boca, son varios los clubes que pusieron en su órbita a Zenón. Justamente, quien seguiría de cerca al volante es el Levante, equipo que milita en la Primera División de España y se encuentra en puestos de descenso en la actualidad.

En concreto, la oferta del Alavés del “Chacho” Coudet pasaría por ofrecer un cargo de 1.000.000 de dólares por todo el 2026. De concretarse esta operación, la tesorería del Tate recibirá 200.000 dólares y seguirá manteniendo el 20 por ciento de la ficha de Kevin.

Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires..., ¿Inglaterra? Hace 4 años, y con 18 de edad, el correntino Kevin Zenón debutaba con la camiseta de Unión. Hoy es una de las figuras de Boca, y por eso ya hay clubes de Europa interesados en el zurdo mediocampista; uno de ellos, el que más intenciones mostró, es el Newcastle, de la Premier League inglesa. La foto lo muestra al correntino vistiendo la casaca xeneize en el 15 de Abril, cuando Unión le ganó a Boca 1 a 0 hace poco más de dos meses. Crédito: Manuel FabatíaDesde España analizan una cesión ante la imposibilidad de compra. Crédito: Manuel Fabatía

Hace algunas semanas se supo, además, que San Pablo estaba interesado en Zenón, pero el jugador de Boca dudó en ir. “Él no está convencido de ir a San Pablo. Está la chance concreta. San Pablo no se comunicó con Boca, pero él tiene ganas de ir a Europa“, sostuvo el periodista Martín Costa en ESPN. De esta manera, su deseo es emigrar al ‘Viejo’ Continente y los clubes españoles correrían con ventaja en su búsqueda.

Seguinos en
#TEMAS:
España
Boca
Unión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro