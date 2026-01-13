Diego Tarzia e Iván Gómez, dos nombres que aparecen en el radar de Madelón
El delantero de Independiente y el volante de Platense tienen salida a préstamo y desde Unión se comunicaron para pedir condiciones. Hoy son negociaciones complejas por las intenciones de los futbolistas y los clubes dueños de sus fichas. ¿Qué pasa con Martínez y Saravia?
Sin lugar en el rojo, Tarzia prefiere seguir su carrera en el exterior.
Mientras el plantel de Madelón completó este lunes su primer jornada de entrenamiento en doble turno en Montevideo, la dirigencia tatengue y el director deportivo Santiago Zurbriggen trabajan activamente en la búsqueda de los refuerzos que solicitó Madelón para terminar de conformar el plantel que dentro de 9 días estará debutando en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Con Mansilla como única cara nueva en Uruguay, y sin novedades respecto a las transferencias de Fascendini, Del Blanco o cualquier otro futbolista de Unión, el pedido del entrenador apunta a dos puestos específicos: un volante central que cubra la salida de Mauricio Martínez y un extremo que de alternativas como volante o como delantero por ambas bandas y ocupe el lugar que dejó vacante Gamba.
En este marco, en las últimas horas trascendieron dos nombres que interesan en la Avenida, aunque la concreción de estas operaciones hoy luce, cuanto menos, muy complicada. La referencia es para el extremo de Independiente Diego Tarzia y el mediocampista central Iván Gómez, de último paso por Central Córdoba pero cuyo pase pertenece a Platense.
Tarzia, un extremo picante
En el caso de Tarzia, el joven delantero hoy aparece relegado en la consideración de Gustavo Quinteros y se le busca una salida a préstamo del rojo. Esta situación despertó el interés de varios equipos de la Primera División del fútbol argentino, quienes ven en Tarzia un jugador desequilibrante y con proyección, que aporta soluciones en un lugar decisivo donde se definen los partidos.
Si bien desde Avellaneda reconocen el sondeo de Unión, la realidad marca que tanto el jugador como su entorno y la dirigencia del rojo que preside Néstor Grindetti coinciden en que el mejor destino para el joven jugador estaría en el exterior, siendo la Liga de Quito el equipo que hoy pica en punta para sumarlo.
En caso de no hacerse la operación a Ecuador, Tarzia e Independiente podrían valorar propuestas del mercado local, entrando en juego la oportunidad de Unión.
Gómez, opción para el medio
Sin definiciones concretas por los casos de Mauricio Martínez y Rodrigo Saravia, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón comienza a barajar alternativas para cumplir el deseo del entrenador y sumar, al menos, un futbolista más en la zona de los volantes centrales.
Sin “Caramelo”, Unión pierde a uno de los futbolistas que fue titular indiscutido en la buena campaña tatengue del torneo Clausura, además de quedarse con una opción menos a la hora de conformar la zona de volantes en el equipo que se prepara para el 2026.
Iván Gómez tuvo un buen 2025 en Santiago del Estero. Foto: Reuters.
Con el plantel instalado en Uruguay, y por lo trabajado la semana pasada en Casa Unión, Rafael Profini y Nicolás Palavecino son los que se disputan el lugar que dejó vacante el santotomesino como acompañante de Mauro Pittón en el eje de la cancha.
Con características muy diferentes, Profini asegura entrega, orden y sacrificio, mientras que el ex Defensa es un clásico enganche tirado atrás que puede darle claridad y buen destino al balón en la faceta ofensiva pero que daría ventaja en materia de marcaje y cobertura de relevos.
Esta situación deja en evidencia la necesidad de Unión de sumar un jugador más en esa zona y en las últimas horas desde Buenos Aires trascendió el nombre de Iván Gómez. El futbolista nacido hace 28 años en La Plata viene de disputar la última temporada en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde disputó 30 partidos y convirtió 2 goles contando todas las competencias.
Al finalizar su préstamo en el ferroviario, Gómez volvió a Platense, club que es dueño de su pase y donde tiene contrato hasta diciembre del 2027. Sin ser prioridad para Zunino, Gómez tendría abierta la puerta de salida del calamar, apareciendo en el radar de un par de equipos del fútbol argentino.
Además del interés de Unión, en Córdoba se dice que el “Gato” Oldrá lo tiene en la mira para reforzar a Instituto. Luego de debutar con la camiseta de Estudiantes en 2016, Iván Gómez jugó una temporada a préstamo en Newell’s y la última campaña con el equipo de Omar De Felippe. A lo largo de su carrera acumula un total de 243 partidos, con 12 goles y 11 asistencias.
La principal dificultad que surge a la hora de pensar en la chance de que Gómez recale en Unión tiene que ver con el cargo que Platense pretende cobrar por la cesión del jugador. En los primeros contactos que se produjeron entre las partes, surgieron diferencias insalvables entre lo que podría ofertarse desde Santa Fe y lo que pretenden en Vicente López para prestarlo.
De no cambiar esas condiciones, la llegada del volante se hace inviable.
Mauricio Martínez y Rodrigo Saravia, en stand by
En cuanto a los casos de Mauricio Martínez y Rodrigo Saravia, ambos presentan hoy un escenario igual de complejo: no son tenidos en cuenta en Rosario Central y en Belgrano pero los clubes piden un resarcimiento para dejarlos salir en libertad de acción.
Mauricio Martínez quiere volver, pero depende de Central.
Si bien los dos futbolistas hablaron con Madelón y le manifestaron su deseo de ponerse la camiseta rojiblanca, el escenario se encuentra con la traba que representa que las instituciones que son dueñas de sus respectivos pases están plantadas en el deseo de cobrar una cifra en dólares para liberar las fichas.
En el caso de Saravia, en Córdoba se dice que Artime pretende cerca de un millón de dólares, mientras que por Martínez no trascendió un número concreto para que Belloso lo deje salir interrumpiendo el año de contrato que tiene por delante. Mientras tanto, ambos jugadores entrenan apartados de los planteles aguardando una definición.