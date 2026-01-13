Mercado de pases

Diego Tarzia e Iván Gómez, dos nombres que aparecen en el radar de Madelón

El delantero de Independiente y el volante de Platense tienen salida a préstamo y desde Unión se comunicaron para pedir condiciones. Hoy son negociaciones complejas por las intenciones de los futbolistas y los clubes dueños de sus fichas. ¿Qué pasa con Martínez y Saravia?