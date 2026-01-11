El miércoles juega el primer amistoso

Con 30 jugadores, el plantel de Unión llegó a Uruguay para continuar con su preparación

Madelón y el grupo de futbolistas arribaron a Montevideo para llevar adelante una semana de entrenamientos y disputar los dos compromisos en el marco de la Serie Río de La Plata. En la lista de viajeros no aparecen Roldán ni Corvalán y si está el “Rayo” González y 5 pibes de la reserva.