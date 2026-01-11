Con 30 jugadores, el plantel de Unión llegó a Uruguay para continuar con su preparación
Madelón y el grupo de futbolistas arribaron a Montevideo para llevar adelante una semana de entrenamientos y disputar los dos compromisos en el marco de la Serie Río de La Plata. En la lista de viajeros no aparecen Roldán ni Corvalán y si está el “Rayo” González y 5 pibes de la reserva.
Puesta a punto. El plantel rojiblanco tendrá una semana con mucho trabajo pensando en el debut ante Platense.
Tras completar ocho jornadas de intensos entrenamientos que combinaron uno y dos turnos diarios y que se cerraron el sábado por la mañana con minutos de fútbol contra el equipo de reserva que ahora dirige Alejandro Trionfini, el plantel profesional del Club Atlético Unión se trasladó a la República Oriental del Uruguay para darle continuidad a su puesta a punto con miras al debut en el 2026.
Luego del trabajo y del almuerzo del mismo sábado, el grupo se trasladó vía terrestre hacia Capital Federal, donde hizo noche en un hotel céntrico antes de continuar, en la mañana del domingo, el viaje hacia el vecino país en buque.
Tras arribar a la ciudad de Montevideo e instalarse en el hotel que será la base de concentración hasta el próximo sábado 17, la delegación tatengue realizó un primer entrenamiento liviano en horas de la tarde, previo al comienzo de otra semana de mucha carga de trabajo donde además de la cuestión física habrá 2 partidos de preparación que el equipo de Madelón tendrá antes del debut oficial.
El próximo miércoles 14 desde las 18, Unión se medirá con el Alianza Lima peruano, que anoche fue derrotado por Independiente, y luego el 17 hará lo propio con el Defensor Sporting uruguayo antes de emprender el retorno a la ciudad de Santa Fe para preparar el cotejo ante el calamar.
Madelón sumará entrenamientos y minutos de fútbol en Uruguay.
Los elegidos de Leo
En cuanto a la nómina de futbolistas seleccionados por el cuerpo técnico para seguir con la preparación en Uruguay, se cuenta la presencia de los arqueros Matías Mansilla, Lucas Meuli y Federico Gómez Gerth y de los defensores Lautaro Vargas, Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Ignacio Isla, Nicolás Paz, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Bruno Pittón, Mateo Del Blanco y Lucas Ayala.
Respecto de los mediocampistas, en la lista aparecen Julián Palacios, Augusto Solari, Misael Aguirre, Mauro Pittón, Rafael Profini, Emiliano Giaccone, Lucas Cacciabue, Mateo Peresutti, Nicolás Palavecino, Franco Fragapane, Santiago Grella y Tomás González. Por último y entre los delanteros, cruzaron el charco Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona, Agustín Colazo, Diego Díaz y Ricardo Solbes.
Como principales novedades en cuanto a la delegación que se trasladó al vecino país se destaca la presencia del golero Matías Mansilla, hasta el momento único refuerzo que ha sumado Unión en lo que va del mercado de pases. Meuli y Gómez Gerth competirán mano a mano por el puesto de suplente ya que en principio no se busca a nadie más en ese puesto.
En cuanto a los defensores, sin caras nuevas sobresalen las ausencias de Claudio Corvalán, que no será tenido en cuenta y estaba entrenando diferenciado en Casa Unión a la espera de una resolución sobre su futuro, y del paraguayo Fernando Díaz, que sin llegar a debutar en el tatengue se fue a préstamo a Nacional de su país.
Corvalán se quedó en Santa Fe y define su salida de Unión. Foto: Fernando Nicola.
Respecto de los volantes, no fue citado para el viaje Enzo Roldán, que deberá buscar un club donde continuar con su carrera deportiva y el que sí aparece es el “Rayo” Tomás González, quien volvió de Arsenal y tiene chances de sumar minutos en un puesto donde Madelón busca un jugador más.
En el rubro delanteros, dice presente en Uruguay Diego Armando Diaz y no está Franco Ratotti, lo que lleva a suponer que el chaqueño se queda en Santa Fe a pelear un lugar como el semestre pasado y que el juvenil surgido de las inferiores rojiblancas deberá volver a salir a préstamo en busca del rodaje que Madelón no le dará al menos en este semestre.
En cuanto a caras nuevas, se destaca la presencia de cinco juveniles que vienen de tener una gran temporada con la reserva que dirigía Nicolás Vazzoler y que se sumaron a la delegación con chances de estar en los amistosos. La referencia es para el marcador central Ignacio Isla, el lateral izquierdo Lucas Ayala, los mediocampistas Lucas Cacciabue y Mateo Peresutti y el delantero Ricardo Solbes.
Todos ellos tuvieron continuidad y buenos rendimientos en la Copa Santa Fe y el Torneo Proyección, captaron la atención de Madelón y viajaron para seguirlos de cerca en la semana de trabajo que comienza. A ellos hay que sumar a jugadores como Emilio Giaccone, Misael Aguirre y Santiago Grella, quienes también jugaron en reserva en 2025 pero con más presencia en las delegaciones del primer equipo.
Cronograma de trabajo
En cuanto al esquema de entrenamientos elaborado por el cuerpo técnico para estos días en Montevideo, el mismo dará inicio formalmente este lunes con tareas de doble turno, modalidad que se repetirá mañana martes.
El miércoles está previsto un entrenamiento matutino liviano para luego afrontar la competencia ante Alianza Lima en el estadio Parque Saroldi, en un equipo que se presume tendrá la base de la formación titular que piensa Madelón para arrancar el Apertura.
El jueves se bajarán cargas con un solo turno de trabajo mientras que el viernes nuevamente habrá práctica a la mañana y a la tarde. Para el sábado, se anuncia un ensayo matutino y el partido por la tarde donde podría iniciar un 11 con mayoría de alternativos ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.
Tras ese cotejo, la delegación retornará a Santa Fe para apuntar definitivamente al estreno oficial ante Platense del jueves 22.