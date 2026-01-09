El capitán tatengue, desde la pretemporada en Casa Unión

Mauro Pittón: "Tenemos que tratar de seguir creciendo como equipo"

El volante central analizó a fondo la etapa de preparación que lleva adelante el equipo de Madelón con vistas al debut ante Platense del jueves 22. "Hay que hacer hincapié en lo físico para llegar de la mejor manera", aseguró.