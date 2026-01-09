El capitán tatengue, desde la pretemporada en Casa Unión
Mauro Pittón: "Tenemos que tratar de seguir creciendo como equipo"
El volante central analizó a fondo la etapa de preparación que lleva adelante el equipo de Madelón con vistas al debut ante Platense del jueves 22. "Hay que hacer hincapié en lo físico para llegar de la mejor manera", aseguró.
Mauro Pittón asume la condición de líder dentro del plantel de Madelón. Foto: Prensa Unión.
Con apenas 31 años de edad, pero más de 10 temporadas como futbolista profesional y la mayoría de ellas con la camiseta rojiblanca, Mauro Pittón se ha ganado y con creces su condición de líder y referente del plantel de Unión que trabaja en su preparación con miras a la temporada 2026 que comenzará oficialmente en menos de dos semanas.
Surgido de las inferiores tatengues, y con pasos por clubes como San Lorenzo, Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero, el menor de los hermanos tomó la decisión de volver a principios de 2024, en un momento complicado desde lo deportivo y desestimando varias propuestas tanto en la Argentina como en el exterior.
Dos años después, Mauro ha mostrado total vigencia, siendo uno de los pilares de la buena campaña que realizó Unión en el segundo semestre del 2025 con un viejo conocido como Leo Madelón sentado en el banco de los suplentes.
En un plantel que se sigue preparando, y que este mismo sábado traslada su pretemporada a Uruguay para jugar partidos amistosos por la Serie Río de La Plata, la del volante central nacido en Santa Fe es una voz autorizada para hacer un balance de lo que pasó y de lo que se viene para el equipo de la Avenida en esta temporada que está a punto de comenzar.
En diálogo con los medios en Casa Unión, Pittón comenzó hablando del desarrollo de los entrenamientos que se retomaron el pasado viernes 2: "Es una pretemporada diferente, donde más allá de lo físico empezamos a sumar cuestiones tácticas para seguir puliendo y mejorando como equipo".
Unión cierra la primera etapa de su pretemporada en el predio. Crédito: Fernando Nicola
"Hoy en día las pretemporadas se están acortando y se trabaja distinto a lo que era en otras épocas. De todos modos creo que lo principal es hacer foco en lo físico, siempre acompañándolo desde lo futbolístico y desde lo táctico. El objetivo principal de esta etapa es hacer hincapié en lo físico para llegar de la mejor manera al comienzo del torneo", agregó.
Siguiendo por esta línea, y consultado por las cuestiones a tener en cuenta a la hora de la preparación, el ex jugador del Ciclón explicó: "Creo que el fútbol argentino siempre se caracterizó por definirse en pequeños detalles".
Nos pasó a nosotros el año pasado y se vio en el torneo que los equipos que clasificaron en las mejores posiciones después no pasaron de la primera o la segunda fase. Los partidos se definen por detalles pequeños que uno desde ahora empieza a trabajarlos como el equipo y con el cuerpo técnico. Pienso que eso nos va a hacer crecer y mejorar para llegar a poder plasmarlo en los partidos", subrayó.
Unión trabaja en la puesta a punto bajo la mirada de Madelón. Crédito: Fernando Nicola.
"Equipo incómodo"
En otro tramo de la rueda de prensa, Mauro fue consultado por la identidad de equipo que pretenden desarrollar en esta nueva temporada. Al respecto, señaló: "Como grupo creo que la idea es seguir por esa senda de ser un equipo intenso, incómodo, que sobre todo tenga las cosas claras dentro de la cancha y que pueda resolver los diferentes momentos con pelota y sin pelota".
"Es importante que tengamos herramientas para imponernos ante los rivales que nos toquen, especialmente desde la entrega, el esfuerzo y del sacrificio para poder sostenernos como lo hicimos los seis meses anteriores. Tenemos que tratar de seguir creciendo como equipo, ir mejorando día a día y en cada entrenamiento para mejorar y ser ese equipo incómodo que tenemos como característica", completó.
En calidad de capitán del equipo, Pittón hizo referencia al mercado de pases y al armado del plantel tatengue para lo que se viene: "Son cosas del cuerpo técnico y de los dirigentes. Obviamente quien venga, que lo haga para sumar, para mejorar la competencia dentro del plantel".
"Yo en lo personal confío plenamente en cada uno de mis compañeros que están acá, tanto en los más chicos como en los más grandes. La búsqueda pasa por fortalecer el grupo y que cada uno pueda potenciarse individualmente para que después en lo colectivo podamos rendir y estar a la altura de lo que nos propongamos", agregó.
Sobre su realidad personal, y el lugar que hoy le toca ocupar como referencia para sus compañeros y el mundo Unión en general, el surgido en Ateneo Inmaculada no dudó: "Me propongo seguir acompañando, creciendo y mejorando. Es algo que me gusta, porque disfruto seguir siempre proponiéndonos, sobre todo grupalmente, objetivos mayores. Debemos llevar el escudo de Unión lo más arriba posible".
"Objetivos más altos"
Otra de las novedades que ha presentado el fútbol profesional tatengue en este inicio de año fue la incorporación de Zurbriggen en el rol de director deportivo. Consultado sobre la llegada del ex defensor rojiblanco, Mauro Pittón manifestó: "Santiago es alguien de la casa. Para mí que lo conozco, es alguien importante que sabe lo que el club necesita".
"Él se preparó y sabe la interacción con los jugadores y los dirigentes y creo que en ese rol nos puede ayudar bastante porque era algo en lo que por ahí teníamos algunas falencias, sobre todo en el diálogo del día a día. Creo que Santiago nos puede aportar seriedad y sobre todo ir creciendo de a poco pero de manera constante", dijo Pittón.
Siguiendo por esta línea, y en relación al aporte que la figura de Zurbriggen puede representar para el grupo de jugadores que capitanea y para la institución en general, el volante central señaló: "Que sea de la casa es importante porque le ganamos un poco de tiempo a la adaptación al lugar".
"Por el momento, en las pequeñas charlas que tuvimos, Santiago y su equipo nos plantearon la idea de venir a ayudarnos, de venir a estar en el día a día con nosotros, y eso para el plantel es importante porque siempre hay cosas por resolver, por solucionar, y tener con quien poder resolverlas o a quien planteárselas también es importante para el crecimiento", opinó.
"Considero que desde las diferentes áreas que nos acompañan, desde los pequeños detalles que hacen que el club pueda seguir creciendo tenemos que aportar para que Unión se pueda proyectar objetivos un poco más altos" dijo el capitán antes de la despedida.