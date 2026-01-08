Mateo Del Blanco: “Tengo la cabeza en Unión, voy a dejar todo hasta el último día que esté”

Tras haberse convertido en una de las grandes figuras que tuvo Unión en el segundo semestre del 2025, era lógico que el nombre de Mateo Del Blanco aparece como una opción de salida en este mercado de pases.
El lateral izquierdo tatengue sabe que está en el radar de varios equipos pero trabaja al máximo en su puesta a punto para la temporada 2026. Tras una temporada consagratoria, hoy es clave en el equipo de Leo más allá de la chance latente de emigrar. “Siempre hay cosas por mejorar” dijo en un alto en la pretemporada.
El zurdo de apenas 22 años y que fue uno de los líderes en asistencias que tuvo la última temporada de la Liga Profesional reúne varias condiciones que son muy codiciadas tanto en el fútbol argentino como en el plano internacional, lo cual llama la atención de clubes y scoutings interesados en sus servicios.
Tras haber desestimado propuestas concretas a mediados de año por pedido del club que lo formó, Del Blanco sabe que la chance está abierta, y que ante una oferta formal y satisfactoria para todas las partes deberá armar las valijas y llevar su fútbol a un nuevo destino.
Mientras tanto, y en el contexto de un libro de pases que recién está empezando a moverse tanto en Argentina como en el resto del mundo, Mateo trabaja intensamente a la par de sus compañeros en el predio Casa Unión, con el enfoque puesto en los amistosos de la semana que viene en Uruguay y, fundamentalmente, en el debut por los puntos del próximo jueves 22 frente a Platense.
Con muchos partidos de experiencia a pesar de su corta edad, el “11” rojiblanco se ha transformado en una voz autorizada para analizar pasado, presente y futuro inmediato del equipo de Madelón.
Finalizado el entrenamiento matutino del miércoles en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19, Del Blanco enfrentó los micrófonos de los medios de Santa Fe e hizo referencia al inicio de las tareas de preparación: “Estamos trabajando con muchas ganas, está siendo una pretemporada bastante intensa. La realidad es que se ha hablado bastante de varios clubes pero yo tengo la cabeza en Unión”.
Consultado acerca de las versiones y de los rumores que lo tienen como protagonista, el zurdo santafesino se sinceró: “Todo lo que es el tema ofertas y sondeos lo maneja mi representante con el club y yo trato de mantenerme al margen y trabajar tranquilo".
"En lo personal creo que manejo bastante bien esa ansiedad, por ahí en mi familia sí están un poco más inquietos. El tema es que tampoco nosotros podemos hacer demasiado, yo tengo que seguir entrenando y si viene una oportunidad se analizará y se tomará una decisión”, agregó.
En otro tramo de la rueda de prensa, consultado por lo que vienen siendo los fichajes en el comienzo del año, Mateo señaló: “No estoy muy al tanto de lo que sucede en otros clubes y del mercado de pases en general, pero por lo que vi hasta el momento es un libro de pases que viene bastante lento".
"Creo que todos los clubes están atravesando por una situación económica difícil y dentro de esa realidad buscan incorporar lo que necesitan. En nuestro caso estamos atentos y esperando a ver los refuerzos que lleguen para sumarlos al grupo lo más rápido posible”, dijo el 11 tatengue.
Volviendo a su situación personal, el lateral izquierdo del equipo de Madelón fue contundente: “En lo particular yo siempre tengo la cabeza acá en Unión. Es el club que me formó como persona y como profesional, que me brindó todo, y es por eso que yo voy a dejar todo de mí hasta el último momento que me toque estar en Santa Fe".
Siguiendo por esta línea, agregó: "Creo que venimos de tener un gran segundo semestre a nivel grupal, más allá de que en la parte individual también me fue bien. Yo creo que lo principal es que al grupo le fue bien y eso tenemos que intentar hacerlo de vuelta este año”.
Más adelante, y consultado sobre su evolución como jugador profesional, Del Blanco manifestó: “Desde que me tocó debutar fui cambiando muchas cosas pero creo que lo principal es controlar la ansiedad y la energía. Al principio me pasaba de estar muy ansioso en los partidos y con la experiencia uno se va calmando y manejando los tiempos".
"Entrenando y mejorando me fui superando día a día y creo que eso se vio en el último tiempo. Lógicamente tener continuidad te da confianza, y eso hoy en día es primordial para cualquier jugador”, reveló.
Siendo consultado por el balance de lo que fue la temporada 2025, el lateral volante de 22 años hizo autocrítica y comentó: “Creo que tenemos que seguir por el mismo camino, el torneo pasado fuimos bastante regulares, más allá de que tal vez nos faltó un poco más de acá de local. Nos quedamos con esa sensación de que en nuestra cancha pudimos haber dado mucho más".
En el final, y respecto de la exigente seguidilla de partidos que deberá afrontar Unión desde finales de enero y por los siguientes dos meses, Mateo Del Blanco destacó: “Somos un grupo que estamos preparados para todo. En lo personal creo que no hay nada más lindo que jugar al fútbol cada dos o tres días. Si fuera por mí jugaría todos los días”.
Caída la chance de emigrar a River por la llegada del uruguayo Matías Viña y estancado el interés de Racing por la continuidad de Gabriel Rojas, en las últimas horas surgió un nuevo equipo que se anota en la lista de pretendientes de Mateo Del Blanco. La referencia es para el Corinthians de Brasil.
Según indican medios del vecino país, la institución paulista está en la búsqueda de un lateral por la izquierda y en ese camino habría puesto los ojos en el zurdo de Unión. Por el momento, no llegó a las oficinas de Unión una propuesta formal, pero en la Avenida están atentos a las ofertas que lleguen de club a club o por intermedio de Julio Cataldo, representante del jugador.
Sabido es que la dirigencia tatengue pretende una base de 3 millones de dólares limpios para liberar la ficha del joven de 22 años cuyas buenas actuaciones en 2025 han trascendido las fronteras de la República Argentina.