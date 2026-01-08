Se entrena en Casa Unión...

Mateo Del Blanco: “Tengo la cabeza en Unión, voy a dejar todo hasta el último día que esté”

El lateral izquierdo tatengue sabe que está en el radar de varios equipos pero trabaja al máximo en su puesta a punto para la temporada 2026. Tras una temporada consagratoria, hoy es clave en el equipo de Leo más allá de la chance latente de emigrar. “Siempre hay cosas por mejorar” dijo en un alto en la pretemporada.