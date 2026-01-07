Augusto Madelón y David Gutiérrez: “Los jugadores llegaron mejor de lo que pensábamos a la pretemporada”
Tras el primero de los dos turnos que el plantel tatengue realizó este miércoles en Casa Unión, los responsables de la preparación física de los futbolistas hicieron un balance de lo trabajado en estos primeros días de acción. “El año pasado tuvimos buenos resultados, la idea es seguir por esa misma línea”, confirmaron.
Puesta a punto. El plantel tatengue trabaja a pura intensidad en Casa Unión.
En una pretemporada de tiempos acotados, con un par de amistosos y apenas 20 días de entrenamiento previo para el debut por los puntos, el trabajo de los preparadores físicos de un plantel profesional ocupa un rol trascendental para que los jugadores lleguen en óptimas condiciones a la primera fecha del Apertura que se viene.
En el caso del plantel profesional del Club Atlético Unión, los dirigidos por Leonardo Carol Madelón pusieron manos a la obra el pasado viernes 2 de enero en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19 y con la mira puesta en la presentación oficial programada para el próximo jueves 22, frente a Platense y en el 15 de Abril.
Augusto Madelón, uno de los hijos de Leo, y David Gutiérrez forman parte del cuerpo técnico rojiblanco que entró en funciones a mediados de 2025 con una premisa clara: elevar el rendimiento físico de un equipo que en varios de los partidos de la primera mitad del año no había estado a la altura en cuanto a su prestación en el campo de juego.
Con una tarea sólida pero efectiva, los resultados fueron inmediatos, los jugadores mostraron una capacidad completamente diferente, adaptada al estilo de juego que imprime Madelón, y los números mejoraron tanto en los GPs como, fundamentalmente, en la tabla de posiciones.
Seis meses después, con la llegada del nuevo año y un calendario que aprieta y mucho, Madelón junior y Gutiérrez están permanentemente al lado de los jugadores, marcándoles las estrategias de trabajo físico y apoyándolos cuando las energías comienzan a caer.
En su planificación, la primera semana que transcurre en Casa Unión alterna jornadas de entrenamiento con días de doble turno como este miércoles, siempre con la pelota como protagonista en cada ejercicio.
La idea es sostener esta intensidad hasta el sábado, momento en el cual el grupo viajará a Uruguay para afrontar los 2 partidos por la Serie del Río de La Plata, antes de volver a Santa Fe y comenzar con el ritmo habitual de competencia.
Finalizado el primero de los dos turnos en el predio, los PFs atendieron a los medios de prensa y brindaron mayores detalles de su trabajo y de lo que ha sido la puesta en marcha de la “mini” pretemporada 2026.
En primera instancia, Augusto Madelón comentó: “Iniciamos los trabajos el viernes por la tarde y desde ahí aprovechamos tres días completos para hacer una puesta a punto y hacer un diagnóstico del grupo para saber en profundidad cómo llegaban después de las vacaciones y de las fiestas".
"La realidad es que nos hemos sorprendido para bien, los chicos hicieron la “tarea” y cumplieron con todo el plan que le mandamos para que hagan durante el receso. Pudimos comprobar que estuvieron trabajando y eso nos puso muy contentos”, agregó.
Contacto permanente
Posteriormente, consultado por cómo fue el contacto con los players durante los días que tuvieron de vacaciones, el hijo del entrenador rojiblanco explicó: “Durante todo el mes de diciembre estuvimos en comunicación permanente con ellos, estando encima y explicándoles la importancia de ese período. Nosotros como cuerpo técnico sabíamos que el inicio del torneo iba a ser bastante temprano".
"La realidad es que después nos encontramos de que el debut va a ser incluso un poco antes de lo que pensábamos y nos pusimos a trabajar sobre esa fecha concreta con intensidades un poco más altas de las que creíamos inicialmente por lo bien que llegaron los jugadores al 2 de enero”, subrayó.
Augusto Madelón encabeza la preparación física del plantel de Unión.
En otro tramo de la rueda de prensa de este miércoles en Casa Unión, Augusto Madelón detalló cómo será la continuidad de las tareas en las jornadas que se vienen previo al debut con Platense del 22 de enero: “Una vez que estemos en Uruguay vamos a tener una semana casi con ritmo de competencia oficial, con dos amistosos que van a ser miércoles y sábado de la otra semana".
Al tener casi el mismo grupo con el que trabajamos el semestre anterior el objetivo de parte nuestra es mantener lo que hicimos y seguir creciendo. La verdad es que nos encontramos con un plantel muy sano, que está muy permeable a las cargas de entrenamiento y al que le entra mucho trabajo”.
Nueva metodología
A su turno, David Gutiérrez hizo referencia a la modificación en las estrategias de trabajo que los preparadores físicos debieron realizar en la preparación de los equipos para la competencia: “Hoy las pretemporadas son muy diferentes, todo mucho más corto y más ajustado. En otras épocas los profes teníamos mucho más tiempo para esa puesta a punto. Hoy va todo más rápido y hay que adaptarse".
"Hay que ir adelantando en cuestiones tácticas o situaciones de juegos que se van a ir dando casi desde el primer día de trabajo. Eso sin dudas termina siendo mucho más atractivo para el futbolista, porque naturalmente al jugador le gusta más trabajar desde un comienzo con la pelota. Hoy en día ya desde los inicios de una pretemporada se trabaja con pelota”, agregó.
David Gutiérrez, segundo PF del cuerpo técnico de Madelón.
Profundizando sobre esta nueva era en la puesta a punto de un plantel de fútbol profesional, el segundo PF de Madelón indicó que “el cambio en la preparación no se da solamente por cuestiones de calendario, sino que también hay una evolución que tiene que ver con la metodología del trabajo y del juego. Nosotros desde este rol tenemos que adaptarnos y prepararnos para lo que se viene".
Antes del final, y consultado sobre lo sucedido durante el 2025, David Gutiérrez manifestó: “Nosotros nos dimos cuenta el año pasado que los jugadores necesitaban de la preparación que hicimos a mitad de temporada. Tuvimos una muy buena recepción de parte del grupo y ni hablar de los muy buenos resultados que se consiguieron desde el rendimiento físico".
"La idea pasa por seguir por esa misma línea, acentuado en el hecho de que hay una gran parte del plantel que ya conocemos y que ellos saben cómo trabajamos nosotros. Tenemos la certeza de que esta forma de entrenamiento les dio muy buenos resultados y eso es una tranquilidad para todos a la hora de venir a entrenar cada día, entonces decidimos seguir por esa línea”, destacó.