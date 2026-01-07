Los profes de Leo...

Augusto Madelón y David Gutiérrez: “Los jugadores llegaron mejor de lo que pensábamos a la pretemporada”

Tras el primero de los dos turnos que el plantel tatengue realizó este miércoles en Casa Unión, los responsables de la preparación física de los futbolistas hicieron un balance de lo trabajado en estos primeros días de acción. “El año pasado tuvimos buenos resultados, la idea es seguir por esa misma línea”, confirmaron.