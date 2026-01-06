#HOY:

Enfrenta a Agropecuario por los 32vos de final

Unión tiene fecha para el debut en la Copa Argentina

La AFA confirmó este mates que el equipo de Leonardo Madelón hará su estreno en el certamen el próximo 31 de marzo ante el elenco que milita en la Primera Nacional. No está confirmada la sede, pero pica en punta San Nicolás.

Unión se despidió de la última Copa Argentina en Octavos. Foto: Marcelo RuizUnión se despidió de la última Copa Argentina en Octavos. Foto: Marcelo Ruiz
Este martes, a menos de 24 horas de que la Liga Profesional informara el calendario para las 12 primeras jornadas del Torneo Apertura de Primera División, la Asociación del Fútbol Argentino anunció la fecha en la cual Unión de Santa Fe estará haciendo su debut en la edición 2026 de la Copa Argentina. En partido válido por la instancia de 32vos. de final, el conjunto tatengue estará midiéndose con Agropecuario de Carlos Casares, equipo que desde hace un par de temporadas milita en el torneo de la Primera Nacional.

De esta manera, los digiridos por Madelón disputarán su compromiso de primera fase del segundo torneo en importancia que tiene la temporada el próximo martes 31 de marzo, con horario y con sede todavía por confirmarse. Si bien es información extra oficial, desde la organización tienen al Estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás como escenario más probable para la realización del encuentro teniendo en cuenta la distancia del mismo con la de ambos protagonistas.

Unión-River | Copa Argentina Octavos de Final | Estadio Malvinas Argentinas. Foto: Marcelo RuizUnión estuvo muy cerca de derrotar a River para pasar a Cuartos. Foto: Marcelo Ruiz

Vale la pena destacar que en la última edición de la Copa Argentina, Unión avanzó hasta la ronda de octavos de final luego de superar a Colegiales en primera ronda cuando todavía el Kily González era el entrenador y de eliminar por penales a Rosario Central ya con Madelón en el banco antes de caer también en definición desde los 12 pasos frente a River y en Mendoza. El dato a tener en cuenta es que esas dos fases que Unión pudo superar en 2025 se jugaron precisamente en el estadio de San Nicolás de los Arroyos.

De esta manera, el tatengue sigue armando su calendario para un primer semestre de competencia, al que se añade este cotejo que se disputará luego de un fin de semana sin acción en el Apertura por la fecha FIFA y tras el cotejo ante Defensa por la fecha 12 programado para el sábado 21 de marzo en Varela.

Todo el calendario de los 32vos de final de la Copa

Luego del sorteo realizado el 10 de diciembre, en el que se conocieron todos los cruces de 32avos de Final, la Copa Argentina ya tiene confirmadas las fechas para cada uno de estos partidos. El certamen comenzará el domingo 18 de enero con una doble jornada: Independiente Rivadavia - Estudiantes y Lanús - Sarmiento de La Banda. Además, el lunes 19 será el debut de Estudiantes de La Plata contra Ituzaingó, mientras que el miércoles 21 se jugará Argentinos - Ferrocarril Midland. A continuación, el listado con los días que involucran a los 64 participantes de la 14° edición.

Así quedó la Copa Argentina 2026Así quedó la Copa Argentina 2026

Conocé las fechas de los 32vos de final

Domingo 18 de enero

19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)

21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú

Barracas Central - Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy

Rosario Central - Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel

Tigre - Claypole

River - Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

Godoy Cruz - Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo - Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela

Independiente - Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

Racing - San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell's - Acassuso

Huracán - Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino

Miércoles 1 de abril

Instituto de Córdoba - Atlanta

Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán

Vélez - Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril

Sarmiento de Junín - Tristán Suárez

Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros

