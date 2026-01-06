Unión tiene fecha para el debut en la Copa Argentina
La AFA confirmó este mates que el equipo de Leonardo Madelón hará su estreno en el certamen el próximo 31 de marzo ante el elenco que milita en la Primera Nacional. No está confirmada la sede, pero pica en punta San Nicolás.
Unión se despidió de la última Copa Argentina en Octavos. Foto: Marcelo Ruiz
Este martes, a menos de 24 horas de que la Liga Profesional informara el calendario para las 12 primeras jornadas del Torneo Apertura de Primera División, la Asociación del Fútbol Argentino anunció la fecha en la cual Unión de Santa Fe estará haciendo su debut en la edición 2026 de la Copa Argentina. En partido válido por la instancia de 32vos. de final, el conjunto tatengue estará midiéndose con Agropecuario de Carlos Casares, equipo que desde hace un par de temporadas milita en el torneo de la Primera Nacional.
De esta manera, los digiridos por Madelón disputarán su compromiso de primera fase del segundo torneo en importancia que tiene la temporada el próximo martes 31 de marzo, con horario y con sede todavía por confirmarse. Si bien es información extra oficial, desde la organización tienen al Estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás como escenario más probable para la realización del encuentro teniendo en cuenta la distancia del mismo con la de ambos protagonistas.
Unión estuvo muy cerca de derrotar a River para pasar a Cuartos. Foto: Marcelo Ruiz
Vale la pena destacar que en la última edición de la Copa Argentina, Unión avanzó hasta la ronda de octavos de final luego de superar a Colegiales en primera ronda cuando todavía el Kily González era el entrenador y de eliminar por penales a Rosario Central ya con Madelón en el banco antes de caer también en definición desde los 12 pasos frente a River y en Mendoza. El dato a tener en cuenta es que esas dos fases que Unión pudo superar en 2025 se jugaron precisamente en el estadio de San Nicolás de los Arroyos.
De esta manera, el tatengue sigue armando su calendario para un primer semestre de competencia, al que se añade este cotejo que se disputará luego de un fin de semana sin acción en el Apertura por la fecha FIFA y tras el cotejo ante Defensa por la fecha 12 programado para el sábado 21 de marzo en Varela.
Todo el calendario de los 32vos de final de la Copa
Luego del sorteo realizado el 10 de diciembre, en el que se conocieron todos los cruces de 32avos de Final, la Copa Argentina ya tiene confirmadas las fechas para cada uno de estos partidos. El certamen comenzará el domingo 18 de enero con una doble jornada: Independiente Rivadavia - Estudiantes y Lanús - Sarmiento de La Banda. Además, el lunes 19 será el debut de Estudiantes de La Plata contra Ituzaingó, mientras que el miércoles 21 se jugará Argentinos - Ferrocarril Midland. A continuación, el listado con los días que involucran a los 64 participantes de la 14° edición.
Así quedó la Copa Argentina 2026
Conocé las fechas de los 32vos de final
Domingo 18 de enero
19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)
21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros
Lunes 19 de enero
21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)
Miércoles 21 de enero
21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús