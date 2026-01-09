Se va un año a préstamo a Junín

Marabel extiende su contrato con Unión y jugará en Sarmiento

Facundo Sava, ex DT del Tate y ahora en el Verde, confirmó que el delantero paraguayo ya entrena en Junín y será refuerzo 2026. También Gastón Arturia, zaguero que trajo el rojiblanco pero no lo usó, se va con el “Colo”.