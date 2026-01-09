Marabel extiende su contrato con Unión y jugará en Sarmiento
Facundo Sava, ex DT del Tate y ahora en el Verde, confirmó que el delantero paraguayo ya entrena en Junín y será refuerzo 2026. También Gastón Arturia, zaguero que trajo el rojiblanco pero no lo usó, se va con el “Colo”.
Después de marcar 22 goles en dos temporadas con la camiseta de Palestino de Chile, el destino del punta paraguayo Junior Osvaldo Marabel estará finalmente en Sarmiento de Junín. Así lo confirmó el propio Facundo Sava, ex DT del Tate y ahora a cargo del Verde: “Marabel ya entrena con nosotros acá en Junín y será uno de los refuerzos para el 2026”.
De paso, aseguró la renovación de Insaurralde y la llegada de Juan Manuel Cabrera.
Como se sabe, Unión posee el 60 por ciento de la ficha de Junior Osvaldo Marabel y el otro 40 por ciento es del Deportivo Capiatá. En su momento, el Tate desembolsó 600.000 dólares, algo que por ahora no pudo recuperar porque todas las salidas fueron a préstamo desde el Tate: a General Caballero, a Palestino de Chile y ahora a Sarmiento de Junín.
Marabel: 22 goles en Chile. Foto: El Litoral
Requisito del Tate: extender antes de salir
El requisito que le exigió el Tate a Junior Osvaldo Marabel y a su entorno es renovar el contrato con una extensión, ya que terminaba en diciembre de este mismo 2026. En principio, de manera digital, extendería hasta el final de 2027.
En el caso del nuevo club de Marabel, Sarmiento le apunta de pleno a la pretemporada que cumplirá bajo las órdenes de Facundo Sava, su entrenador para afrontar la Liga Profesional.
El verde, quien terminó logrando la permanencia en la recta final de la temporada, sufrió varias bajas, entre préstamos que se terminaron, contratos que llegaron a su fin y otros jugadores que no serán tenidos en cuenta.
Por ahora, ya son cinco los refuerzos que anunció Sarmiento para la temporada 2026. Este lunes el club oficializó los arribos de Cristian Zabala y Diego Churín que se suman a Javier Burrai, Lucas Suárez y Santiago Salle.
A ese listado hay que agregar lo que dijo Facundo Sava hace apenas unas horas: “Se renovó a Insauralde (cuarta temporada en el club) y se suman Junior Osvaldo Marabel junto a Juan Manuel Cabrera".
Zabala tiene 27 años, es mediocampista y viene de jugar en Independiente del Valle de Ecuador; en tanto que aquí en Argentina había pasado por Quilmes (donde fue dirigido por Facundo Sava) y Tigre.
Churín, de 36 años y nacido en Arroyo Dulce, cuenta con una larga trayectoria como delantero, sobre todo en el exterior: jugó en Chile, Paraguay, Brasil y Perú antes del llegar al Verde. Sus inicios fueron en Juventud de Pergamino, Independiente de Avellaneda, Los Andes, Platense y Comunicaciones.
También se va Arturia a Sarmiento
El mercado de pases sigue para Sarmiento y el elenco juninense acordó el fichaje del defensor central Gastón Arturia, quien viene de jugar en Orense, del fútbol ecuatoriano.
Arturia a Junín. Foto: Prensa Unión
Su pase pertenece a Unión: con 26 años cuenta con pasos por Ferro de General Pico (La Pampa), Estudiantes de Río Cuarto y Unión de Santa Fe. Se fue a préstamo por un año al equipo de Sava.
Por otra parte, la dirigencia de Sarmiento habría consultado condiciones para traer al delantero Matías Tissera, quien actualmente se encuentra tiene el pase en Huracán.
Oriundo de Rojas, tiene 29 años y cuenta con un por el fútbol internacional. Jugó en Newell’s Old Boys (2017), Quilmes (2017-18), Independiente Rivadavia (2018-19), Platense (2019-2021), Platense (2021-2022) y Ludogorets Razgrad (2022-2025), este último equipo es el fútbol de Bulgaria.
Finalmente, Marabel tendrá nueva pilcha: la dirigencia de Sarmiento decidió cambiar de marca para toda la indumentaria de la institución, ya sea para el plantel profesional como para las divisiones inferiores. Hasta el 31 de diciembre estuve la empresa Coach Argentina, oriunda de Pergamino.
Esta marca llegó al club en el año 2018 y se mantuvo hasta la actualidad. En su reemplazo asumió Kion. La empresa de indumentaria deportiva Kion es específicamente de Rosario, donde fue fundada en el año 2000, destacándose por diseñar y fabricar ropa técnica para deportistas y equipos, con una trayectoria de más de 20 años en el mercado local.
Incluso ayer, durante la presentación, ya el plantel se mostró con la nueva indumentaria de pretemporada.
Seguramente en las próximas semanas, antes del inicio, se dará a conocer la camiseta oficial titular y la camiseta oficial suplente para afrontar la Liga Profesional.