Está el primer refuerzo para Madelón

Matías Mansilla llegó a Santa Fe para ser el nuevo arquero de Unión

Este mediodía, el ex golero de Estudiantes y Atlético Tucumán arribó a la ciudad para someterse a los estudios médicos y firmar su vínculo a préstamo por una temporada. Era el nombre apuntado por Madelón para suplir las bajas de Tagliamonte y Durso. Mañana se suma a la pretemporada y el sábado viaja a Uruguay.