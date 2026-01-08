Matías Mansilla llegó a Santa Fe para ser el nuevo arquero de Unión

La espera terminó. Tras un par de semanas de negociaciones e incertidumbre, Unión concretó este jueves la llegada de su primer refuerzo, cubriendo un lugar clave que había quedado vacante.
Este mediodía, el ex golero de Estudiantes y Atlético Tucumán arribó a la ciudad para someterse a los estudios médicos y firmar su vínculo a préstamo por una temporada. Era el nombre apuntado por Madelón para suplir las bajas de Tagliamonte y Durso. Mañana se suma a la pretemporada y el sábado viaja a Uruguay.
La espera terminó. Tras un par de semanas de negociaciones e incertidumbre, Unión concretó este jueves la llegada de su primer refuerzo, cubriendo un lugar clave que había quedado vacante.
Matías Mansilla, el arquero santiagueño de 29 años de edad y 1.91 de altura llegó a la ciudad de Santa Fe para superar la revisión médica, firmar su contrato a préstamo por una temporada y ponerse a disposición de Madelón y su cuerpo técnico en Casa Unión.
Las ausencias confirmadas de Matías Tagliamonte y Tomás Durso obligaron al tatengue a salir con urgencia en la búsqueda de un reemplazante de experiencia y buena actualidad para competir en la temporada 2026 que está a punto de comenzar. En ese panorama, Madelón apuntó rápido a un viejo conocido como Mansilla, a quien ya dirigió en su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.
El flamante 1 tatengue viene de atajar el último semestre en Atlético Tucumán, antes de ser repescado por Estudiantes de La Plata, el club dueño de su ficha. Sin lugar en el equipo campeón de Domínguez, Mansilla tenía sobre la mesa varias propuestas del fútbol argentino y esperaba alguna chance del exterior, pero se terminó decidiendo por la insistencia y la confianza del entrenador rojiblanco.
Ya llegado a la capital provincial, el golero que supo ser campeón con el Pincha y con Patronato, se sumará este viernes a la pretemporada en el predio Casa Unión, para luego trasladarse con sus nuevos compañeros a Uruguay para disputar los amistosos en el marco de la Serie Río de La Plata.
Con Mansilla adentro, en principio Unión no buscaría un arquero más, y entre Meuli, Gómez Gerth y Chávez se dará la competencia por el puesto de suplente pensando en el Apertura que arranca el jueves 22.