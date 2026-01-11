Sarmiento de Junín presentó a dos ex Unión: Marabel y Arturia

En el evidente plan de achicar la planilla de sueldos y poder generar ingresos con préstamos, dos jugadores que debían volver de sus respectivos préstamos al Unión de Leo Madelón no serán tenidos en cuenta y fueron cedidos a préstamo al mismo equipo: Sarmiento de Junín.
En el caso de Junior Osvaldo Marabel, que viene de marcar 22 goles en dos temporadas en Chile, extendió su vínculo y firmó por un año con el Verde de Junín. El “9” que jugó en Palestino fue adquirido por el Tate a Capiatá en 600.000 dólares. Unión tiene el 60 por ciento y el club paraguayo el 40 restante.
En cuanto a Gastón Arturia, el rojiblanco lo contrató libre de Estudiantes de Río Cuarto, hace un año, cuando el “Kily” armaba el equipo para jugar la Copa Conmebol Sudamericana. En ese momento, Arturia se sumaba a Ezequiel Ham, Mauricio Martínez, José Angulo, Julián Palacios y Franco Fragapane como refuerzos del Tatengue para la temporada 2025. No jugó y fue cedido en el segundo semestre a Ecuador.
Los medios de Junín informaron que “Sarmiento hizo oficial este sábado la llegada de dos nuevos refuerzos para nutrir el plantel profesional que conduce Facundo Sava y que el próximo 25 de enero hará su estreno en una nueva temporada en Primera División, visitando a Argentinos Juniors por la primera fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga”.
El primero en ser confirmado en las redes sociales oficiales del club fue Junior Marabel, delantero paraguayo de 27 años de último paso por Palestino de Chile, que en el fútbol argentino ya tuvo paso por Unión de Santa Fe y firmó con El Verde por un año.
La otra cara nueva que se oficializó en Junín fue Gastón Arturia, defensor central mendocino de 26 años que llega desde el Tatengue pero que venía de estar cedido en Orense de Ecuador durante el último semestre de 2025. Su vínculo con Sarmiento también será hasta diciembre de 2026.
Al mismo tiempo, el plantel profesional de Sarmiento disputó su primer encuentro de carácter amistoso de la pretemporada, con vistas al inicio del Torneo Apertura 2026, que organizará la Liga Profesional de Fútbol. En la mañana de ayer, los conducidos por Facundo Sava disputaron un amistoso ante la Reserva que conduce Martín Funes. Se disputaron dos encuentros y el primero quedó para el plantel de Primera por 2 a 0, con goles de uno de los refuerzos Diego Churín y del lateral Yair Arismendi.
En el primer encuentro, el Verde formó con: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Yair Arismendi; Sergio Quiroga, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Manuel Mónaco; Brandon Márquez y Diego Churín.
En tanto, en el segundo encuentro amistoso, Sarmiento alineó con: Thyago. Ayala; Jeremías Vallejos, Renzo Orihuela, Gastón Arturia, Santiago Morales; Santiago Salle, Manuel García, Tomás Guiacobini, Gabriel Díaz; Jhon Rentería y Junior Marabel.
Además del amistoso de ayer, el “Verde” tiene planificado dos encuentros más de estas características. El 13 se medirá con Ciudad de Bolívar, equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional. En tanto, cerrará la pretemporada con el último amistoso en Rosario, ante Central el sábado 17 de enero, en el “Gigante de Arroyito”. Todos los partidos se disputarán a puertas cerradas.