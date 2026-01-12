Unión entrega 25 palcos con 300 lugares antes de Platense
Están ubicados en la parte alta, arriba de las cabinas donde se ubica la prensa en el estadio 15 de Abril. Se renovó el 80 por ciento de abonos a palcos y plateas: el club pone a la venta el remanente por el Torneo Apertura.
Gran parte de los llamados “nuevos palcos altos”, que correspondían al proyecto original de “El Estadio de la Gente”, serán entregados a sus propietarios para que puedan estrenarse el jueves que viene (22 de enero), cuando el Unión de Leo Madelón reciba a Platense en el 15 de Abril.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, son 25 palcos a estrenar que albergarán a unos 300 socios de Unión.
La parte alta de la tribuna nueva
“Son los palcos que están arriba de las ubicaciones de la prensa y parte del último piso. Se están ajustando los detalles finales y se van a entregar los días previos al partido que inicia la temporada 2026 contra Platense en nuestro estadio”, explican los dirigentes tatengues.
La platea alta. Foto: Fernando Nicola
Hay que recordar que en todo este tiempo, la institución reubicó a esos plaquistas en butacas y otros palcos de manera gratuita. Incluso, en algunos casos de grupos puntuales prefieren conservar las actuales ubicaciones, en un acuerdo total con la institución.
De cara a lo que será el debut, el jueves 22 de enero contra Platense en el 15 de Abril, hay una conformidad de parte de la Comisión Directiva por lo que fue la respuesta del socio tatengue en renovar las plateas y los palcos para la temporada 2026.
“Hace un año se dio algo que no es lo más habitual. Con el incentivo de jugar la Copa Conmebol Sudamericana, el equipo que se le armó al “Kily” González y promociones que aseguraban el lugar en los partidos continentales, la expectativa fue muy alta y se agotaron todos los abonos de palcos y plateas para toda la temporada…de principio a fin.
Sin embargo, ahora, la gente volvió a responder de muy buena manera”, admiten los dirigentes.
Ahora, la entidad de la avenida López y Planes decidió poner a la venta “plateas por el Torneo Apertura 2026” con ese remanente. “El Club Atlético Unión informa que ya se encuentra habilitada la venta de plateas para el Torneo Apertura 2026, que incluyen únicamente los partidos de Fase Regular como local.
La venta de plateas anuales continúa vigente. Compra online: caunion.boleteriavip.com.ar; presencial: Oficina de Socios. Formas de pago: hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito o 10% de descuento pagando de contado o con débito”.
Las ubicaciones en el sector preferencial tienen un costo de 356.400 pesos, seis cuotas de 59.400 o pago contado en 320.650 pesos. En cuanto a la preferencial alta, el total es de 266.200; seis cuotas de 44.366 o 239.250 de contado.
Las ubicaciones de laterales altas: 210.000 pesos el Apertura, seis cuotas de 35.000 o bien188.650 de contado. La sudeste/oeste baja: 243.650 pesos, seis cuotas de 40.608 y 219.450 de contado.
La Redonda alta: 198.550, seis cuotas de 33.091 o bien 178.750 pesos de contado.
Finalmente, la Redonda baja: 154.000 el total, seis cuotas de 25.666 o 138.600 de contado.
Sin dudas, la venta anticipada de plateas y palcos, por la temporada completa o por el semestre del Torneo Apertura es uno de los recursos extraordinarios más importantes que tiene la dirigencia tatengue para afrontar la temporada 2026.
¿Cuándo cierra el Libro de Pases?
En cuanto al posible movimiento del mercado de pases, el Libro quedará abierto “en principio hasta el 20 de enero”.
El rumor que está instalado en AFA es que los clubes le pidieron a Claudio “Chiqui” Tapia una semana más y que es inminente la extensión hasta el 27 de enero para poder inscribir jugadores en el fútbol argentino.
¿Se irá Del Blanco?. Foto: Gentileza Unión
El segundo momento importante del mercado tiene fecha de vencimiento en el mes de marzo. Para poder entenderlo: “Los clubes que vendan jugadores al extranjero después de esa fecha tienen un período extra para incorporar un reemplazo hasta el 10 de marzo de 2026 a las 18.
Esta ventana extendida solo aplica si el jugador transferido al exterior (venta o préstamo) participó en al menos el 25% de los partidos del torneo anterior con su club vendedor”.
El caso que hace “más ruido” en el Mundo Unión es el de Mateo Del Blanco, por quien el club fijó una cláusula de salida: 2.5 millones de dólares “limpios”, en un solo pago y con cancelación de dinero efectivo.
A diez días del debut con Platense, todo indica que Del Blanco arrancará como titular en el Unión de Madelón.
Ahora bien, si Del Blanco ejecuta cláusula o Unión acuerda su venta después del 20 de enero ( esl cierre del Libro de Pases en Argentina), el Tate tendrá hasta el 10 de marzo para inscribir un futbolista como reemplazo.
Es el mismo ejemplo para Vargas o Fascendini, los otros dos jugadores tatengues que “suenan” como salida.