Del proyecto “El Estadio de la Gente”

Unión entrega 25 palcos con 300 lugares antes de Platense

Están ubicados en la parte alta, arriba de las cabinas donde se ubica la prensa en el estadio 15 de Abril. Se renovó el 80 por ciento de abonos a palcos y plateas: el club pone a la venta el remanente por el Torneo Apertura.