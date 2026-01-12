El San Pablo de Hernán Crespo viene a la carga por Kevin Zenón
Por pedido del entrenador argentino, el elenco paulista se contactó con Boca para ofrecer un préstamo con cargo y una opción de compra. Compite con el Alavés de España, que no se baja de la negociación. En Unión siguen con atención el caso.
San Pablo ofrece un préstamo con un cargo y opción de compra.
Desde que se abrió este mercado de pases de verano en la Argentina y el resto del continente, queda en claro que Kevin Zenón es uno de los jugadores del plantel de Boca que se encuentra en la vidriera y con expectativa de salida del club de la Ribera.
Atento a esta realidad, el volante ofensivo formado en Unión viene despertando el interés de varios equipos del exterior, lo cual llevó a dichas instituciones a acercar ofertas formales al club que preside Juan Román Riquelme.
Por el momento, ninguna de esas propuestas llegó a prosperar, pero en este mercado la situación podría cambiar drásticamente. Desde Santa Fe, el caso Zenón se sigue con atención recordando que el club de la Avenida conserva el 20% de la ficha del futbolista correntino, por lo que percibirá ese monto en caso de que se concrete la operación sin importar si se trata de un préstamo con cargo o venta.
El correntino tiene poco lugar en Boca y busca continuidad.
Lo quieren en Brasil
Volviendo a la realidad de Zenón, desde hace unos días desde Brasil informaron que el San Pablo estaba tras los pasos del ex Unión y en las últimas horas le acercó una oferta formal al xeneize. Según indican medios paulistas, el equipo brasileño lo tiene en carpeta ya que lo considera una opción más que interesante para reforzar el sector ofensivo del equipo.
Este fin de semana el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (Twitter) confirmó que el elenco paulista abrió negociaciones con Boca para adquirir a Zenón en este mercado. La fuente citada indicó que los brasileños quieren al jugador a préstamo con una opción de compra. Durante la semana se conocerá la respuesta del Xeneize que, en principio, estaría dispuesto a negociarlo.
Crespo apuntó a Zenón para reforzar la ofensiva del San Pablo.
Alavés no se baja
Vale recordar que más allá de este interés concreto del San Pablo por Zenón, los brasileños no son los únicos que quieren contar con el nacido en Goya. El pasado jueves llegó a las oficinas de Brandsen 805 una oferta del Alavés, el equipo que dirige Eduardo Coudet y en el que está “colgado” Facundo Garcés por la sanción de la FIFA.
Según trascendió la oferta del equipo español es por una cesión a préstamo por 18 meses, con un cargo de 1 millón de dólares y una opción de compra. La misma es de 7 millones de euros, dando un total de 9 millones entre el cargo y el valor por la totalidad de la ficha.