Unión cobra el 20% de cualquier operación

El San Pablo de Hernán Crespo viene a la carga por Kevin Zenón

Por pedido del entrenador argentino, el elenco paulista se contactó con Boca para ofrecer un préstamo con cargo y una opción de compra. Compite con el Alavés de España, que no se baja de la negociación. En Unión siguen con atención el caso.