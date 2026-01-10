Unión atento: el Alavés insiste por Zenón y fija opción de 7 palos verdes

Mientras Unión espera algún “regalo del cielo” en este duro mercado de verano en la Argentina, todas las velas se prenden a un solo Santo que se llama Kevin Zenón.
La base sigue siendo de 1.000.000 de dólares por el préstamo pero con una obligación de compra que es siete veces mayor y descontando la cesión. En todos los supuestos, el Tate recibe el 20 por ciento de lo que reciba Boca.
Es que el Alavés de España no se baja de esa obsesión del “Chacho” Coudet por llevarse al correntino que fue vendido por Unión a Boca en 3.5 millones de dólares, quedando a favor del Tate “un 20 por ciento a futuro para cualquier tipo de negocios”.
"Kevin Zenón fue uno de los que recibió ofertas en 2025 y el jugador había dejado en claro su postura de marcharse a Europa, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Las propuestas no se ausentaron en el comienzo de este mercado de pases y Alavés, quien había mostrado interés en el volante de Boca, ya lo capitalizó con una oferta formal”, informa Planeta Boca.
La idea del conjunto español es por un préstamo y ahora se conocieron más detalles de esta propuesta. El periodista Germán García Grova informó que la oferta es por una cesión de 18 meses, con un cargo de un millón de dólares y ahora se sumó una opción de compra que podría ejecutarse una vez finalizada esta etapa.
“La misma es de 7 millones de euros por el 100% del pase, lo que daría un total de 9 millones de dólares entre cargo y opción por la totalidad de la ficha.
"Pero, hay que tener en cuenta un dato: el “Xeneize” comparte el pase del oriundo de Goya con Unión de Santa Fe (80% para Boca y 20% para el “Tatengue”), por lo que tendría repartir el dinero con el cuadro santafesino”, avisa el medio partidario xeneize.
En la segunda parte de la temporada pasada, Kevin Zenón pasó de ser un titular a una alternativa y la continuidad fue disminuyendo con el paso de los meses. Más allá de que quiso irse en el mercado anterior, Claudio Úbeda siguió contando con él y le dio minutos. Pero en unos días podría cambiar todo.
Alavés ya hizo una oferta formal por él y en Boca están al tanto de todo. Mientras tanto, se conocieron detalles de la postura del club. “Están dispuestos a escuchar ofertas por Zenón. Un poco se va a diluir en la competencia interna por lo cual si llega una oferta buena y concreta, será analizada”, reveló el periodista Ezequiel Sosa de TyC Sports.
Al mismo tiempo, el Diario de Alava titula: “El Alavés encarrila la cesión de Kevin Zenón” y explica que “tiene 24 años, pertenece a Boca Juniors y juega de extremo izquierdo, una posición que” reclama refuerzos”.
El Deportivo Alavés quiere reforzarse en este mercado de invierno con un extremo izquierdo y, entre las distintas opciones que baraja el club, el favorito es Kevin Zenón.
Según ha podido confirmar este periódico, los babazorros han encarrilado su cesión y, si nada se tuerce, podría convertirse pronto en la primera incorporación invernal. Sus derechos son de Boca Juniors, que planea introducir una opción de compra en el acuerdo
“Zenón, de 24 años, tiene la doble nacionalidad argentina y siria y ha jugado casi 200 partidos como profesional, la mayoría con el Atlético Unión de Santa Fe.
De ahí pasó a Boca en 2024 por un traspaso de 3,5 millones de dólares, una suma importante que los Xeneize aceptaron pagar dado su potencial. Cabe mencionar, en este sentido, que defendió a la selección albiceleste en categorías inferiores”, agrega el reporte.
Zenón, según lo definen desde Argentina, es un futbolista que destaca por su polivalencia –puede jugar tanto de extremo como de carrilero, incluso por dentro– y habilidad con el balón. Combina con facilidad, no se deja intimidar en el uno contra uno y tiene buen pie para poner centros o buscar portería. No es, eso sí, un extremo vertical como Abde Rebbach o Carlos Vicente.
Cabe mencionar que el futbolista de Goya, una ciudad a las orillas del río Paraná, no pasa por su mejor momento. Y es eso, seguramente, lo que le ha puesto al alcance del Alavés.
Cuando fichó por Boca y jugó sus primeros partidos, en la Bombonera esperaban hacer un negocio millonario con él. Su rendimiento, sin embargo, fue de más a menos y sus palabras en verano, pidiendo salir, tampoco ayudaron.
La apuesta del Alavés por Kevin Zenón tiene como claro objetivo reforzar un puesto como el extremo izquierdo que viene ocasionando excesivos quebraderos de cabeza en los últimos tiempos y donde ningún futbolista se ha asentado con puño de hierro.
Sin ir más lejos, esta campaña se han alternado Abde Rebbach y Carles Aleñá, pero ninguno está proporcionando la capacidad de desequilibrio que desea Coudet para dicha demarcación. A ello se suma que un lateral de largo recorrido como Yusi tampoco ha brindado la profundidad ideal cuando ha recibido la alternativa por parte del entrenador argentino.
En el caso de Aleña, queda claro que no se siente especialmente cómodo en ese flanco izquierdo al no contar con las virtudes específicas que requiere un futbolista en dicho lugar, mientras que Abde no está consiguiendo derribar la puerta pese a gozar de la continuidad que tanto deseaba.
Es por ello que el Alavés suspira por un futbolista de mayor punch que permita ser un foco de peligro constante en los partidos y también surta de balones a unos delanteros, en ocasiones, bastante desasistidos.
Sergio Fernández ya quiso dar mordiente a dicha posición en su día con el aterrizaje de Tomás Conechny, pero el argentino pasó con más pena que gloria durante la pasada campaña por Vitoria y en verano fue traspasado al Racing Club de Avellaneda permitiendo así al Alavés recuperar la inversión efectuada en el verano de 2024.