Podría llegar un “ayudín” desde España

Unión atento: el Alavés insiste por Zenón y fija opción de 7 palos verdes

La base sigue siendo de 1.000.000 de dólares por el préstamo pero con una obligación de compra que es siete veces mayor y descontando la cesión. En todos los supuestos, el Tate recibe el 20 por ciento de lo que reciba Boca.