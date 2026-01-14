Al tatengue Froilán Díaz lo dirigirá un ex arquero de Colón
Unión lo cedió a préstamo por un año para que defienda el arco de un grande en Ecuador que necesita volver a Primera. Sebastián Blásquez, que atajó dos temporadas en Colón, será su DT en la mitad del mundo.
Froilán Díaz, con apenas 19 años, se fue con su madre con destino a Ecuador con su bolso lleno de ilusiones. Es que el arquerito tatengue, que en su momento firmó el contrato profesional más joven de la historia en López y Planes, tendrá la gran chance de ser titular en un club muy grande que está hundido en la categoría de ascenso en la mitad del mundo: el Deportivo Quito.
"Seba" Blásquez recibió a "Froi"
Allí, quien lo recibió fue Sebastián Blásquez, ex arquero de Colón que será su entrenador toda esta temporada. Hace algunas horas, Froilán Díaz llegó junto con su madre a Quito e inició la pretemporada.
“Deportivo Quito dio a conocer cuál será el cuerpo técnico que buscará el ascenso en la temporada 2026 hacia la Serie B del fútbol ecuatoriano. El equipo capitalino ratificó a su DT con el cual quedó eliminado en la campaña previa.
De Ezeiza a Quito. Foto: El Litoral
Este 12 de enero del 2026, Deportivo Quito dio a conocer quienes conformarán su equipo técnico. Con una ilustración en redes, estos expusieron a cinco miembros de este y enfatizaron que dan continuidad a un proyecto deportivo”, explica el Diario Comercio.
El DT Sebastián Blásquez será la cabeza principal del conjunto de la Plaza del Teatro y se apoyará en Frutos como asistente técnico. Klever Hernández será el preparador de arqueros y José Luis Guerrero el preparador físico. Finalmente, Sebastián Aragón complementará el equipo como analista de video.
En lo que respecta a refuerzos y a la plantilla para encarar el Ascenso Nacional, Deportivo Quito aún no ha oficializado jugadores. Con el cuerpo técnico fijo, este será el encargado de armar el equipo y de renovar futbolistas o llamar nuevos elementos.
Hay que recordar que durante el 2025, Deportivo Quito vio sus aspiraciones de ascender frustradas en los cuartos de final del Ascenso Nacional. Con ello, para 2026 aseguró pasar 11 años fuera de la máxima categoría y 10 fuera de la Serie B.
En la campaña previa, tuvo uno de sus mejores años desde que se encuentra en la Segunda Categoría. Allí, este se mantuvo invicto toda la temporada hasta su eliminación en la citada fase frente a Mineros de Bolívar.
Un gigante dormido en el ascenso
El máximo logro que consiguió el Quito en el año fue el campeonato de Pichincha, tras derrotar en la final AV25. Aquello le garantizó su presencia en la Copa Ecuador de 2026.
Finalmente, Deportivo Quito no lo logró, pero dos equipos fuera de Pichincha lograron ascender hacia la máxima categoría. Cuenca Juniors de Azuay y Liga de Portoviejo de Manabí fueron quienes pasaron a formar parte de la Serie “B”; Imbabura y Chacaritas descendieron de esta última.
Para el 2026, los chullas nuevamente deberán jugar el Campeonato de Pichincha (desglosado en tres fases en su última edición) y ubicarse entre los cuatro mejores para llegar a la ronda nacional. La fecha de inicio para la Segunda Categoría aún no está confirmada.
Hace una año, Deportivo Quito afrontó la reconstrucción del club en 2024 y alcanzó los cuartos de final de los playoffs de ascenso de la Segunda Categoría. Sin embargo, el anuncio de la salida de Carlos Castro fue un baldazo de agua fría.
"Froi" producto tatengue. Foto: El Litoral
Aun así, el club actuó con rapidez y oficializó la llegada de su nuevo entrenador para liderar el proyecto. Ante esta situación, se vio obligado a buscar un nuevo director técnico y eligió a Sebastián Blásquez, cuya última experiencia en el cargo había sido con Aucas.
Sebastián Blásquez nació el 27 de noviembre de 1979, en Bahía Blanca (Argentina) . Debutó como arquero a finales de la década del 1990 en Talleres de Remedios de Escalada, un equipo del Gran Buenos Aires que juega en las categorías de Ascenso. Luego pasó a Vélez Sarsfield en 2002, club al que llegó como una opción de recambio.
A lo largo de su carrera como portero pasó por varios equipos de su país como San Martín de San Juan, Colón, Patronato, Huracán, Belgrano de Córdoba, Villa Dálmine y Deportivo Laferrere, club en el que se retiró en 2019.
En Ecuador defendió la camiseta de tres clubes: Técnico Universitario (2012), Mushuc Runa (2014) y Aucas (2015 y 2016). Tras su retiro como futbolista profesional, regresó a Ecuador y empezó a trabajar en las Formativas de Aucas: con la categoría Sub 19 del Papá fue campeón en 2023 y clasificó al equipo a la Copa Libertadores.
Ahora, el recordado “Seba” Blásquez, que fue arquero de Colón entre 2006-2008 (40 partidos oficiales), lo dirigirá al arquerito tatengue: Froilán Díaz. Después de extender con el Tate hasta 2028, Unión lo cede a préstamo (sin cargo pero con opción) para toda la temporada 2026 en el ascenso de Ecuador.