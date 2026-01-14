El golero rojiblanco ya entrena en Quito

Al tatengue Froilán Díaz lo dirigirá un ex arquero de Colón

Unión lo cedió a préstamo por un año para que defienda el arco de un grande en Ecuador que necesita volver a Primera. Sebastián Blásquez, que atajó dos temporadas en Colón, será su DT en la mitad del mundo.