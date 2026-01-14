Desde las 18.15

Unión se mide con Alianza Lima en su primer amistoso del 2026

A 8 días del debut “por los puntos”, el tatengue se enfrenta a uno de los grandes de Perú por la Serie Río de La Plata. Se juega en el Parque Saroldi de Montevideo y Madelón pondrá en cancha su formación titular. Se puede ver en vivo por ESPN Premium y Disney +.