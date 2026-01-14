Unión se mide con Alianza Lima en su primer amistoso del 2026
A 8 días del debut “por los puntos”, el tatengue se enfrenta a uno de los grandes de Perú por la Serie Río de La Plata. Se juega en el Parque Saroldi de Montevideo y Madelón pondrá en cancha su formación titular. Se puede ver en vivo por ESPN Premium y Disney +.
Madelón pone su 11 titular para sacar conclusiones a 8 días del debut oficial. Foto: Prensa Unión.
Apenas 11 días después de haber iniciado la preparación y con poco más de una semana por delante antes del primer partido oficial por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Unión de Leonardo Madelón asume en la tarde de este miércoles el primero de los encuentros amistosos programados en esta mini pretemporada 2026.
En el estadio Parque Saroldi de la ciudad de Montevideo, el elenco rojiblanco se pondrá a prueba ante el Alianza Lima de Perú, equipo que conduce el argentino Pablo Guede y que el sábado perdió 2 a 1 con Independiente en el cotejo que abrió el telón de la nueva edición de la Serie Río de la Plata.
Instalado en suelo uruguayo desde el domingo, el plantel tatengue completó tres jornadas de intenso trabajo en doble turno, combinando la puesta a punto desde lo físico con las tareas tácticas y futbolísticas con miras al arranque de la competencia oficial.
En este marco, será hoy el turno de salir a la cancha en un amistoso formal y que será televisado para todo el continente y el mundo a través de las pantallas de ESPN Premium y la plataforma Disney +.
En cuanto a la formación que piensa Madelón para el primero de los dos partidos en Uruguay, y si bien no existe una confirmación oficial, es un hecho que “Leo” tiene decidido probar ante Alianza su formación hoy por hoy titular, muy similar a la que finalizó el Torneo Clausura en 2025 y con el arquero Matías Mansilla como única cara nueva.
El sábado en el choque ante el Defensor Sporting el técnico tatengue seguramente le de rodaje a una alineación alternativa y con juveniles, preservando a sus titulares para el debut frente a Platense del jueves 22.
Pero volviendo a lo que ocurrirá esta tarde en Montevideo, el 11 rojiblanco presentaría a Matías Mansilla en el arco y una defensa que sale de memoria con Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco.
Mauro Pittón será titular y capitán ante el equipo peruano. Foto: Prensa Unión.
En la mitad de la cancha sobresale la presencia de Rafael Profini ocupando el puesto que dejó vacante Mauricio Martínez con su salida a Rosario Central, mientras que entre Fragapane y Palavecino se disputan hasta último momento el lugar en el sector izquierdo.
Palacios sobre la derecha y Mauro Pittón en el eje son fijas en la idea de Madelón. En la delantera, y si bien la competencia es pareja con Colazo y el DAD, la dupla Tarragona - Estigarribia ganaría la pulseada para estar desde el inicio en este primer encuentro el 2026.
En cuanto al rival tatengue, el técnico Pablo Guede decidió que el flamante refuerzo Luis Advíncula sea titular ante Unión en un movimiento que ya genera expectativa entre los hinchas blanquiazules. El lateral derecho hará su estreno desde el arranque en un partido que será una prueba de fuego para el nuevo proyecto íntimo.
El once elegido por el técnico argentino muestra señales claras de su idea futbolística. En el arco estará Guillermo Viscarra, mientras que la línea defensiva tendrá a Luis Advíncula como lateral derecho, Mateo Antoni por la banda izquierda y la zaga central conformada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés, una dupla que apunta a experiencia, presencia y liderazgo.
En el mediocampo, el técnico Pablo Guede apostará por Jesús Castillo y Sergio Peña, una sociedad que mezcla recuperación, equilibrio y salida limpia. Más adelante aparecerá un bloque ofensivo dinámico con el joven Geray Motta, Jairo Vélez y Eryc Castillo, futbolistas llamados a romper líneas, generar desequilibrio y abastecer constantemente al delantero centro.
En ataque, el referente será Paolo Guerrero, quien liderará el frente ofensivo y buscará marcar diferencias con su jerarquía. Aunque también puede que Federico Girotti tome la posición de único atacante, veremos qué decide al final el técnico Pablo Guede.
Unión volverá a jugar el sábado 17 ante Defensor Sporting. Foto: Prensa Unión.
Probables formaciones y datos del partido
UNIÓN: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Nicolás Palavecino o Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
ALIANZA LIMA: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Jesús Castillo, Sergio Peña; Geray Motta, Jairo Vélez, Eric Castillo; Paolo Guerrero.