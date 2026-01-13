Entrena separado y no es tenido en cuenta

El acuerdo entre Corvalán y Unión está “a mitad de camino”

Quilmes hace un esfuerzo importante para hacerle un año de contrato al “Mugre” que volvería al “Cervecero”. De todos modos, entre lo que ofrece el Tate para rescindir y lo que pide el ex capitán, hay diferencias.