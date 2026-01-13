El acuerdo entre Corvalán y Unión está “a mitad de camino”
Quilmes hace un esfuerzo importante para hacerle un año de contrato al “Mugre” que volvería al “Cervecero”. De todos modos, entre lo que ofrece el Tate para rescindir y lo que pide el ex capitán, hay diferencias.
Después de ocho temporadas, más de 200 partidos y varios de ellos con la cinta de capitán en el brazo, Leonardo Carol Madelón tomó la decisión de “cortar” a Claudio Corvalán, explicándole que no formará parte del proyecto deportivo de Unión en la temporada 2026.
Empezó el "tironeo" para rescindir
Incluso, mientras el plantel viajó a la Serie del Río de La Plata para jugar dos amistosos internacionales en Uruguay, Corvalán quedó marginado.
La decisión deportiva de Leo como entrenador no tendría tanto impacto si no fuera que a Claudio Corvalán le quedan doce meses de vinculación, hasta el final del mes de diciembre de este año. “Estamos hablando de un contrato importante que se renovó hace dos años por un pedido del Kily y que se actualizó”, explican los dirigentes en López y Planes.
Por lo que trascendió, el “Mugre” pide cobrar la mitad del contrato para poder rescindir e irse a Quilmes: el club de la cerveza se hará cargo de los otros seis meses de salario. Mientras Corvalán pide seis de los doce meses, Unión habría ofertado tres en cuotas. Por lo tanto, la ahora traumática salida de Claudio Corvalán quedó a mitad de camino.
Las salidas de Lucas Gamba, Mauricio Martínez y ahora Claudio Corvalán implican un recorte muy importante en lo que es la planilla salarial mensual tatengue, producto de aquella decisión de “dar el salto” cuando arrancó la ilusuión de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
Decisión de Madelón. Foto: El Litoral
Quilmes busca ascender: ¡10 refuerzos!
En cuanto al posible nuevo club de Claudio Corvalán, Quilmes Atlético Club continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases y confirmó la incorporación de un nuevo delantero que se suma al plantel de cara a la temporada 2026. Se trata de Mauro Fernández, atacante de 36 años, proveniente de Tristán Suárez, quien firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2026.
La llegada de Fernández apunta a reforzar el frente ofensivo con experiencia y recorrido. Con una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso, el delantero se incorpora para aportar presencia en el área, liderazgo y variantes en ataque, en un plantel que Quilmes continúa conformando con un mix de juventud y jerarquía.
Con esta firma, el Cervecero amplía el listado de refuerzos confirmados para la próxima temporada. En el arco, Quilmes sumó a Marinelli, mientras que en la defensa se incorporaron Luciano Recalde (ex San Martín de San Juan), Ariel Kippes (Ex San Miguel) e Ian Rasso (ex Colegiales).
El mediocampo, en tanto, fue reforzado con Agustín Bolívar, Ulises Vera y Máximo Paredes, este último a préstamo desde Racing Club hasta diciembre de 2026.
En el ataque, además de Fernández, ya habían sido anunciadas las llegadas de Agustín Lavezzi (ex San Miguel) y José Barreto (ex Colón de Santa Fe), completando un frente ofensivo con distintas características y alternativas para el cuerpo técnico.
De esta manera, Quilmes Atlético Club ya suma diez incorporaciones para afrontar la temporada 2026, con refuerzos en todas las líneas y contratos mayoritariamente extendidos hasta diciembre de 2026. El Decano del fútbol argentino continúa delineando su plantel con el objetivo de consolidar un equipo competitivo y protagonista en el próximo torneo.
Por otro lado, la situación contractual de Agustín Ortega, lateral derecho de Quilmes, atraviesa un punto de conflicto y, por el momento, el futbolista no firmaría su primer ontrato profesional, lo que podría relegarlo durante la temporada 2026.
Grelak quiere a Corvalán. Foto: El Litoral
Según pudo saberse, el club y la representación del jugador no lograron llegar a un acuerdo en las condiciones del vínculo. Si bien la dirigencia del Quilmes Atlético Club ofreció un contrato por encima del mínimo establecido para los primeros contratos profesionales, la propuesta fue rechazada por el representante del futbolista.
El agente Pascual Lezcano, quien representa a Ortega, exigió una cláusula que garantizara la participación del jugador en al menos el 50% de los partidos oficiales. En caso de no cumplir ese porcentaje, el futbolista quedaría en libertad de acción en diciembre de 2026, condición que no fue aceptada por la institución.
Desde el entorno del jugador manifestaron su malestar por la forma en que se manejó la situación, remarcando que Ortega, al ser categoría 2005, debía firmar obligatoriamente su primer contrato profesional.
En ese contexto, cuestionaron que el club haya avanzado antes con el contrato de Lautaro Closter, lateral suplente en la Reserva, categoría 2008, quien aún contaba con mayor margen de tiempo para formalizar su vínculo