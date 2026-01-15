Madelón: "Este mercado vamos a estar en jaque, pero el grupo está bien"

Leo insiste por un "5" y un delantero

Desde la pretemporada en Montevideo, el entrenador tatengue reconoció abiertamente las dificultades a la hora de reforzar el equipo a una semana del debut en el Apertura frente a Platense. De todos modos, se mostró optimista: "Debemos ratificar lo bueno que hicimos el año pasado".