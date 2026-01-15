Madelón: "Este mercado vamos a estar en jaque, pero el grupo está bien"
Desde la pretemporada en Montevideo, el entrenador tatengue reconoció abiertamente las dificultades a la hora de reforzar el equipo a una semana del debut en el Apertura frente a Platense. De todos modos, se mostró optimista: "Debemos ratificar lo bueno que hicimos el año pasado".
Madelón se mostró satisfecho con los trabajos de pretemporada en Montevideo. Foto: Prensa Unión.
Minutos antes de que su equipo disputara el primero de los dos partidos amistosos que tiene programado como parte de la preparación de cara al debut en la Liga Profesional del próximo jueves 22, ante Platense y en el 15 de Abril, Leonardo Carol Madelón brindó sus primeras declaraciones desde el regreso a los trabajos del pasado viernes 2 de enero.
A la pasada, el entrenador rojiblanco se mostró con el optimismo de siempre en cuanto al proceso de preparación que viene desarrollando su plantel, más allá de no desconocer la complejidad de un mercado de pases en el que Unión ha concretado apenas una incorporación (el arquero Matías Mansilla) y donde ha perdido jugadores importantes en el andamiaje de su equipo.
Siendo consultado en primera instancia por la actualidad del plantel que le toca comandar, Leo manifestó: "Tenemos las mejores expectativas porque debemos ratificar la buena campaña que hicimos el año anterior. Hay que seguir creciendo como equipo, mejorando y ver qué pasa con el libro de pases".
Precisamente sobre los movimientos de Unión en el libro de pases, Madelón reveló: "Hay que resolver la situación respecto a los jugadores que se van y los que se quedan. Vamos a estar un poquito más en jaque, pero el grupo está muy bien".
Antes de meterse de lleno en el camarín que ocupó Unión en el Parque Saroldi, el técnico tatengue se refirió a los días de trabajo que se vienen desarrollando en el vecino país: "Las condiciones de pretemporada son estupendas, las instalaciones también, así que todo está de 10".
Por último, y ante la consulta respecto de cómo se encaran los dos cotejos amistosos a tan pocos días del debut, Madelón señaló con firmeza que "los partidos vamos a tomarlos como encuentros oficiales porque en una semana debutamos contra Platense. Con mucha seriedad y buscaremos ganarlos".
Una vez finalizado el encuentro frente a Alianza, el defensor central Valentín Fascendini atendió a los medios de prensa presentes en Uruguay y compartió su balance del primer encuentro formal de fútbol del 2026.
El ex Boca se mostró satisfecho con lo hecho por el equipo y señaló: "Trabajamos desde el primer momento y creo que merecimos la victoria. Es el primer partido del año, venimos trabajando muy duro y tenemos que seguir por este camino".
Buena labor. Fascendini tuvo una buena tarde en Uruguay. Foto: Prensa Unión.
En cuanto a la idea de juego que pudo plasmar Unión en el césped del Parque Saroldi, Fascendini explicó que "lo venimos trabajando desde hace tiempo con Leo (Madelón). La idea es siempre ser un equipo ordenado para defender y efectivos a la hora de atacar y me parece que hoy lo conseguimos".
Por último, y consultado por la dupla que desde la temporada pasada conforman junto al uruguayo Maizon Rodríguez, el futbolista que tiene chances de ser transferido en este mercado de pases señaló: "Desde que llegó al club nos adaptamos muy bien y creo que seguimos creciendo partido tras partido".
El mercado de pases de San Martín de Tucumán se define lejos de los flashes, en un ritmo intenso de llamados, reuniones y evaluaciones que no se detienen. En ese ida y vuelta permanente, hubo un nombre de un delantero que empezó a repetirse en la mesa chica de la CD hasta transformarse en una opción firme: Lucas Gamba.
Según informa el diario La Gaceta, la negociación por el delantero mendocino surgió en medio de charlas constantes en Bolívar y Pellegrini, en las que la dirigencia analizó la necesidad de reforzar el ataque con experiencia, jerarquía y conocimiento del juego. En ese contexto, el apellido Gamba fue ganando peso hasta posicionarse como una de las prioridades.
El delantero de 35 años viene de jugar en Unión, su último club, donde mantuvo continuidad y protagonismo. En el Apertura disputó 12 partidos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias, mientras que en el Clausura sumó otros 12 encuentros, ratificando su vigencia dentro del plantel.
Los números de su carrera respaldan el interés de San Martín. Gamba acumula 380 partidos oficiales, con 63 goles y 51 asistencias, una producción que lo identifica como un atacante con recorrido y aporte constante. Si bien puede moverse como extremo o segundo delantero, también jugó como referencia de área.
Su trayectoria incluye pasos por clubes de peso y contextos diversos. Comenzó su carrera en Deportivo Maipú, y luego vistió las camisetas de Rosario Central, Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero y Liga de Quito, además de su reciente etapa en Unión.
Lucas Gamba vuelve a la Primera Nacional para jugar en San Martín.
Un recorrido que le aportó experiencia en distintas categorías, torneos y exigencias competitivas. Dentro de ese camino también figura Independiente Rivadavia de Mendoza, en donde tuvo dos etapas: una en 2010 y otra en 2014. En total disputó 18 partidos y marcó dos goles, sumando rodaje y continuidad en momentos distintos de su carrera.
Más allá de las estadísticas, en San Martín subrayan su perfil competitivo, su lectura de juego y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos. La dirigencia entiende que sumar un futbolista de esta experiencia puede marcar diferencias en una temporada larga y exigente, en la que el oficio suele pesar tanto como el talento.