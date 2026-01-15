Francisco Pumpido, de Unión, debutó en el Toluca de México
Es mitad argento y mitad mexicano: nació en tierras aztecas cuando Nery Alberto Pumpido dirigía al Monterrey. Unión lo sacó a préstamo: arrancó en las Fuerzas Básicas, le gustó al “Turco” y lo hizo debutar anoche en el doble campeón mexicano.
La formación de Toluca con Fran Pumpido (dorsal 87). Foto: Prensa Toluca.
Nacido en San Pedro Garza García, Nuevo León, Francisco Pumpido es mexicano pero con corazón tatengue. El lateral polifuncional acumuló partidos en reserva de AFA con la rojiblanca a bastones; fue al banco de Primera; jugó para la Selección Juvenil de México y anoche cumplió uno de sus sueños.
Debutó como futbolista profesional con la camiseta del Toluca, el doble campeón mexicano que dirige Antonio Ricardo Mohamed. El ciento por ciento del pase es del Tate.
La gran chance para Pumpido
El “Turco”, ex DT de Colón y que es ídolo total de los “Diablos Rojos”, lo fue siguiendo desde que llegó a México y empezó a jugar en las Fuerzas Básicas. A finales del año pasado, fue al único juvenil que subió a la pretemporada con el plantel superior del Toluca y anoche lo hizo debutar frente a Santos Laguna. El debut fue “redondito”: jugó bien y su equipo ganó 3-1.
En principio, Unión lo cedió al Toluca de México por una temporada, sin cargo, pero fijando opción de compra por la mitad de la ficha: 250.000 dólares. En caso se ejecutarse, el pase será compartido.
Las redes sociales del Toluca reflejaron el debut de Pumpido.
“Con solo 20 años, Francisco Pumpido se une al equipo de Antonio "Turco" Mohamed en calidad de préstamo, colocándose Toluca como su primer equipo de la liga mexicana en su carrera.
El mitad mexicano-argentino trae el talento del futbol desde la sangre al ser hijo de Nery Pumpido, una figura importante para el club argentino del River Plate, quién también se desempeñó como director técnico de Tigres mientras Francisco nacía en San Pedro Garza García”, explicaban los medios mexicanos al momento del fichaje.
“El jóven de 20 años que se une a Toluca para reforzar al Campeón de Campeones es nacido en San Pedro Garza García, Nuevo León y por el momento no cuenta con una lista de equipos en los cuales se ha desarrollado. En 2023 fue fichado en el Unión II de Argentina, por lo que su llegada al equipo de los Diablos Rojos sería un primer cambio en su desarrollo futbolístico”, ampliaban.
Formación y desarrollo
Cuando Francisco Pumpido llegó a México desde Unión se especulaba que “el mexicano-argentino pasa a Toluca en la Sub-21 en forma de préstamo con miras a compra por los Diablos Rojos. Esta estrategia busca que joven de 20 años se adapte a la altura y al estilo de juego del equipo del Estado de México.
Durante estos últimos años se han destacado nombres de jóvenes promesas como Gilberto Mora, Elías Montiel y en su momento Marcel Ruiz quienes destacan a tan corta edad, pero en esta lista de mexicanos promesas de representar México en el extranjero se podría agregar Francisco Pumpido”.
El Toluca del Turco Mohamen aplastó al Santos. Foto: Prensa Toluca.
Pasaron los meses, subió al plantel profesional de Toluca y anoche debutó con el dorsal “4” de los Diablos Rojos. Luis García, Francisco Pumpido, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Helinho, Paulinho fueron los once del doble campeón mexicano.
“El hijo del exmundialista argentino Nery Pumpido debutó con los escarlata en su aventura por México. Pese a que llegó desde el torneo pasado a la Liga MX, solo tuvo actividad con la Sub-21 de los mexiquenses. Finalmente, vio acción con el primer equipo”, informa ESPN.
En cuanto al partido en sí, Toluca obtuvo su primera victoria en casa y continúa con la defensa de su título luego de ganar 3-1 ante Santos. Los escarlatas sufrieron por momentos, pero al final encontraron la llave del gol y tuvieron una buena presentación ante su gente.
Helinho fue el alma de los Diablos y comandó la remontada de su equipo luego de que iban perdiendo tras un gol de Villalba en la primera parte, mismo que llenó de confianza a Santos, aunque el gusto les duró poco. Finalmente, un autogol de Haret Ortega llevó al empate de Toluca, mientras que Marcel Ruiz y Helinho le dieron la vuelta al marcador.