El “Turco” Mohamed lo subió a Primera

Francisco Pumpido, de Unión, debutó en el Toluca de México

Es mitad argento y mitad mexicano: nació en tierras aztecas cuando Nery Alberto Pumpido dirigía al Monterrey. Unión lo sacó a préstamo: arrancó en las Fuerzas Básicas, le gustó al “Turco” y lo hizo debutar anoche en el doble campeón mexicano.