El DT del Tate en medio de la pretemporada

Madelón, de “Unión es mi casa” a “falta el clásico en la ciudad”

El rojiblanco juega este sábado ante Defensor Sporting de Montevideo, se vuelve y enfoca en el debut contra Platense del jueves 22. “Unión está para mejorar lo del año pasado”, dijo Leo.