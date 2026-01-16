Madelón, de “Unión es mi casa” a “falta el clásico en la ciudad”

En la tranquilidad de las costas uruguayas, donde una vez más Unión muda su búnker con la excusa de la Serie Río de La Plata y antes de iniciar la temporada oficial 2026 del fútbol argentino, Leonardo Carol Madleón concedió una entrevista distendida, profunda e interesante a los colegas de TyC Sports.
Habló de su vinculación histórica con este club, del contexto del fútbol argentino, el momento de Unión y ese “momento único” con el que todos sueñan en la comarca de López y Planes.
“Yo se lo dije al presidente, a los jugadores y a todos: Unión está para mejorar lo del año pasado y seguir creciendo. No hay que quedar preso de palabras que después no se pueden cumplir, porque cuando te ponés una meta y no la lográs, eso se transforma en fracaso”, explicó Leo Madelón en su primera reflexión desde Montevideo y en medio de la pretemporada.
"Hicimos un buen campeonato", dijo Leo
Como se sabe, Unión jugará este sábado frente a Defensor Sporting, cerrará su ventana en el Río de la Plata (ya le ganó a Alianza Lima) y enfocará en el debut de este jueves 22 ante Platense en el estadio 15 de Abril.
“Hay que seguir mejorando como club, como equipo y como institución siempre es algo positivo. Hicimos un buen campeonato, salimos segundos detrás de Boca, fuimos uno de los equipos más goleadores de la fase regular y tuvimos ocho vallas invictas. Unión fue un equipo duro, competitivo y que llegó mucho”, aseguró el ex “10” que ya quedó en la historia del Tate.
"Falta el clásico", dijo Leo
En lo que hace al final de la temporada pasada, Leo reflexionó: “Nos eliminó Gimnasia, que era el equipo que menos pensaba que podía hacerlo, pero eso habla de lo parejo que está todo. A Racing y Estudiantes les ganamos en el torneo y terminaron jugando la final”.
¿Qué temporada 2026 imagina Madelón en el fútbol criollo antes del Mundial?: “Acá no sabés quién va a estar arriba, Platense salió campeón y le ganó a los tres grandes de visitante, algo que en otros países no pasa.
"En Italia o en España ya sabés que hay tres o cuatro equipos que van a pelear arriba, pero acá no y eso para clubes como nosotros es lindo, porque no parece imposible. Eso sí, siempre que estés bien como grupo y como equipo...hoy Unión está bien”.
En cuanto a lo que definió como “mercado en jaque”, explicó que “en Unión se fue Tagliamonte, llegó Mansilla y se fue Mauricio Martínez, que fue muy importante para nosotros”. De esas bajas, al tratarse de dos titulares indiscutidos, Leo explicó que “son contratos y decisiones que muchas veces no pasan por uno”.
"Me fue bien como DT y como jugador"
De cara a lo que será, el jueves 22 el debut ante Platense en el 15 de Abril y el reencuentro con la gente, Madelón llevó tranquilidad a los hinchas y socios de Unión: “No estamos mal, hay muchos chicos para ir viendo y motivando.
"Sabemos que alguno puede llegar a irse porque jugaron bien”, en clara referencia a dos jugadores que tienen cláusula a favor para salir. La de Valentín Fascendini es 1.3 millones de dólares y la de Mateo Del Blanco es de 2.5 de la misma moneda.
De cara a lo que fue el primer testeo contra Alianza Lima en la Serie Río de La Plata (ganó Unión 2-1), Madelón explicó: “En los dos goles fuimos bien a presionar, llegamos muchas veces y me gustó verlos enteros, bien físicamente, con la estructura de equipo que tenemos siempre”.
De todos modos amplió el mensaje y la idea para el Unión 2026: “Lo más difícil es sostener, medir las palabras y no quedar preso de una frase; crecer y mejorar es lo más coherente”.
A la hora de auto referenciar su propia historia, el ex “10” fue contundente: “Unión es mi casa, me fue bien como jugador y como entrenador, siempre vuelvo convencido, con un cuerpo técnico capaz y un grupo sano”.
Se fueron Taglia y Caramelo. Foto: Manuel Fabatia
Respecto de Santa Fe, “su lugar en el mundo” después de su tierra natal, Leonardo Carol Madelón fue más allá de la pelotita: “El clásico falta en la ciudad, lo digo de corazón, porque una ciudad necesita esa pimienta del día a día”.
De todos modos, con el respeto habitual con el que siempre se refiere a Colón, Madelón aclaró por TyC Sports que “no me corresponde meterme en la institución vecina”.