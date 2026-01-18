Antes de debutar el jueves con Platense

Unión con Tapia: ¿por qué debe ir el Tate a la Superliga el miércoles?

La convocatoria es a las 11.30 en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol que están ubicadas en Puerto Madero. El vicepresidente rojiblanco, Edgardo Zin, es la persona designada para concurrir.