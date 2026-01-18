Unión con Tapia: ¿por qué debe ir el Tate a la Superliga el miércoles?

“El presidente Tapia convoca a los presidentes y representantes de los clubes en la Liga a Reunión de Comité Ejecutivo de la LPF; la misma será el próximo MIERCOLES 21/1 a las 11.30 en las oficinas de LPF, Olga Cossettini 771, 1er piso, Puerto Madero. Saludos a todos”. Así de simple y sencillo es el mensaje que llegó a todos los clubes de Primera División, a pocas horas que genere el retorno oficial del fútbol profesional en la Argentina. En el caso del Tate, debutará este jueves recibiendo a Platense en el 15 de Abril.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, tal como ocurre en la mayoría de las veces en los últimos años, en nombre de Unión concurrirá el vicepresidente Edgardo Zin. En el caso del presidente Luis Spahn son muy puntuales las ocasiones que concurre a este tipo de convocatorias.
Hace algunos días, la Liga Profesional de Fútbol anunció las primeras modificaciones en el cronograma oficial, que afectarán a dos partidos destacados de las jornadas iniciales. Los cambios fueron comunicados este jueves y responden, según se informó, a cuestiones organizativas.
El primer ajuste corresponde a la fecha inaugural. El encuentro entre San Lorenzo y Lanús, que se disputará en el Nuevo Gasómetro, sufrió una variación horaria: estaba previsto para las 17:45 del viernes 23 de enero, pero finalmente se jugará a las 19 horas, manteniendo día y escenario.
Claudio "Chiqui" Tapia y Edgardo Zin.
La segunda modificación se dará en la fecha 2. El cruce entre Racing y Rosario Central, programado para el miércoles 28 de enero en el Cilindro de Avellaneda, no cambiará de jornada, aunque sí de horario: el inicio se retrasará de las 18 a las 19, en un duelo que promete alta convocatoria.
De cara a lo que será la convocatoria de este miércoles, varios clubes solicitarán a Claudio Tapia extender una semana más el cierre del Libro de Pases en el fútbol argentino.
El cierre del Registro de Inscripciones y Transferencias para el Torneo Apertura 2026 estaba pautado para el martes 20 de enero a las 18. Esta era la fecha límite general para que todas las instituciones inscriban a sus refuerzos a través del sistema COMET.
A su vez, el reglamento contemplaba una ventana de excepción importante para aquellos equipos que sufran bajas hacia ligas foráneas. El registro permanecerá abierto hasta el 10 de marzo a las 18 exclusivamente para los clubes que transfieran jugadores al exterior después del cierre inicial del 20 de enero.
Para hacer uso de este cupo extra, las instituciones deberán cumplir con requisitos estrictos: el futbolista transferido debe haber figurado en la planilla de firmas en al menos el 25% de los partidos sumando el Torneo Clausura 2025 y lo que vaya del Apertura 2026. Además, se aclara que se podrá incorporar un reemplazo por cada transferencia realizada, sin importar la posición del jugador que emigra.
Unión debuta ante Platense este jueves
A priori, la idea de los clubes pedir flexibilidad en este sentido, algo que se vino aplicando en los últimos tiempos. Ejemplo: los jugadores que hayan ingresado al campo de juego representando a un club en el Torneo Apertura 2026 podrán representar a otro club de Primera División durante el mismo torneo. No obstante, se mantiene la normativa FIFA: un jugador puede estar registrado en tres clubes por temporada, pero solo podrá firmar planilla y jugar oficialmente en dos de ellos.
En cuanto a la organización interna, los clubes deberán presentar su Lista de Buena Fe este miércoles 21 de enero a las 23:59 horas. En dicha nómina se deberá especificar el número de camiseta de cada protagonista. También se ratifica la vigencia del artículo 205 del Reglamento General de la AFA, que obliga a los equipos a presentar una lista de 20 jugadores profesionales, de los cuales al menos 8 deben estar presentes obligatoriamente en la planilla de cada partido oficial.