Desde las 18

Con equipo alternativo, Unión cierra su pretemporada en Uruguay visitando al Defensor Sporting

El equipo de Madelón juega este sábado su segundo y último encuentro amistoso antes del debut por los puntos ante Platense. El DT rojiblanco le dará rodaje los que sumaron pocos minutos contra Alianza Lima y a varios de los “pibes”. Transmite ESPN Premium y la plataforma Disney +.