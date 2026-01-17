Con equipo alternativo, Unión cierra su pretemporada en Uruguay visitando al Defensor Sporting
El equipo de Madelón juega este sábado su segundo y último encuentro amistoso antes del debut por los puntos ante Platense. El DT rojiblanco le dará rodaje los que sumaron pocos minutos contra Alianza Lima y a varios de los “pibes”. Transmite ESPN Premium y la plataforma Disney +.
Unión buscará cerrar con buenas sensaciones su serie de amistoso en Uruguay. Foto: Prensa Unión.
Poniendo punto final a una breve pero muy intensa de preparación que comenzó el pasado 2 de enero en Santa Fe y continuó durante la última semana en Montevideo, Unión afronta en la tarde de este sábado su segundo y último partido de preparación a nada más que cinco días del estreno oficial frente a Platense y por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Con las buenas sensaciones que dejó el primer ensayo frente al Alianza Lima de Perú, el equipo de Madelón saltará a la cancha del estadio Luis Franzini de la capital uruguaya para medirse con el anfitrión, Defensor Sporting. El cotejo forma parte del calendario de la edición 2026 de la Serie Río de La Plata y podrá seguirse en vivo y en directo ESPN Premium y la plataforma Disney +.
Respecto del equipo que piensa el entrenador rojiblanco para este examen preparatorio ante el elenco violeta de Montevideo, se especula con que este cotejo sea afrontado con una formación ciento por ciento alternativa con el objetivo de darle minutos a todo el plantel pero además para administrar las cargas y cuidar a sus titulares a tan pocos días del inicio de la competencia oficial.
De esta manera, a lo largo de los 90 minutos que se jugarán hoy en el Franzini, Madelón pondrá en cancha a los que hoy son alternativos y a varios de los juveniles que no vieron acción en el cotejo del martes ante Alianza.
Si bien no está confirmado, tomando como referencia los trabajos que se realizaron entre jueves y viernes en los ensayos que dispuso el DT rojiblanco, la alineación tatengue para visitar a Defensor tendría a Federico Gómes Gerth en el arco; Álvarez, Ludueña, Paz y Bruno Pittón en la defensa; Solari, Palavecino, Giaccone y el Rayo González en la mitad de la cancha; Estigarribia y Diego Díaz.
De confirmarse este 11, como principales novedades se destaca la presencia bajo los 3 palos de un Gómes Gerth que parece haberle ganado la pulseada a Lucas Meuli para ser el golero sustituto de Mansilla.
Madelón sigue sacando conclusiones a 5 días del debut oficial. Foto: Prensa Unión.
Además, habrá más minutos de acción para jugadores como Bruno Pittón, Emilio Giaccone y el propio Tomás González, quienes reaparecieron después de mucho tiempo con la primera de Unión en el amistoso con los peruanos y siguen en evaluación. Además, será la chance para volver al DAD, que no ingresó en el cotejo con Alianza.
Vale la pena destacar que inmediatamente finalizado el choque en el estadio Luis Franzini, el grupo compartirá la cena y emprenderá el viaje de retorno a nuestra ciudad, donde se espera que quede liberado durante el domingo.
A partir del lunes, iniciará una mini semana de trabajo antes de quedar concentrado el miércoles a la espera del primer partido oficial de la temporada, el jueves 22 desde las 20 y frente a Platense en el 15 de Abril.
Respecto del rival de turno, Defensor Sporting disputará ante Unión su primer encuentro en la Serie Río de la Plata, con un cambio de entrenador. Los primeros días de 2026 asumió Román Cuello en lugar de Ignacio Ithurralde, y su prioridad será la disputa de la primera ronda de clasificación a la Sudamericana enfrentado a Montevideo City Torque.
El entrenador de 48 años, cumplía funciones de asistente de Alexander “Cacique” Medina en Talleres de Córdoba. En el medio local, dirigió a Wanderers, Liverpool y el Torque.
Madelón le dará minutos a los juveniles que subieron desde Reserva. Foto: Prensa Unión.
En cuanto al plantel, el violeta anunció los arribos de Brian Montenegro de Aucas de Ecuador, Nicolás Medina de Atlanta, Joaquín Valiente que vuelve del préstamo en Barcelona de Ecuador, Facundo Castro del Palestino de Chile y Valentín Rodríguez del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.
Además, se renovaron los contratos de Kevin Dawson, Guillermo De Los Santos y Lucas Machado. Respecto de las bajas, se destacan las salidas de Juan Viacava a Independiente del Valle, Rodrigo Dudok, Ignacio Francisco Ginella y José Álvarez (ambos al Albion), Nahuel Furtado, Augusto Cambón y Ariel Lima (los dos pasaron a Cerro.