Unión venció a San Lorenzo y llegó al quinto triunfo consecutivo por Liga Nacional

Unión le ganó este martes a San Lorenzo como local y llegó a la quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquet (LNB) en un gran comienzo del 2026.
Fue por 96 a 93 en el Ángel Malvicino con un cierre ajustado. Llegó a récord positivo y escala en el comienzo del 2026.
Unión le ganó este martes a San Lorenzo como local y llegó a la quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquet (LNB) en un gran comienzo del 2026.
Fue por 96 a 93 en un ajustado final de partido que representó la cuarta victoria del año, que se suma al triunfo al cierre del 2025.
Los goleadores tatengues fueron Daniel Hure y Emiliano Basabe con 19 puntos, seguidos del serbio Marko Lukic, flamante refuerzo, con 15 unidades. El máximo anotador de la visita y goleador del partido fue Facundo Rutenberg con 21.
Este resultado le permite seguir escalando al rojiblanco y llegó a récord positivo con 10 triunfos y 9 derrotas, ubicándose dentro de puestos de play-in con la 11° colocación.
El equipo de Ariel Rearte tendrá un breve receso y volverá a jugar, también como local, el sábado 31 de enero ante Oberá TC de Misiones desde las 21 horas.
Los primeros instantes del partido fueron favorables al local, ya que lastimó en la pintura, defendió bien y sacó una pequeña renta en el marcador que obligó al entrenador visitante a pedir minuto.
Tras el tiempo muerto el encuentro se emparejó sin un claro dominador, ya que se repartieron las posesiones sin lastimar demasiado, San Lorenzo desde la vía de los libres logró igualar el tanteador con el que se fueron al primer descanso.
El desarrollo del segundo cuarto continuó parejo; al Tatengue le costó encontrar juego asociado en ataque y no encontró tiros cómodos; mientras que el Cuervo con un gran despliegue defensivo y paciencia en la ofensiva se puso arriba en el marcador para irse al descanso con ventaja de cinco.
En el complemento San Lorenzo prolongó su trabajo defensivo, obligó al Tate a tiros forzados y fue usando el reloj a su favor. Llegando a la mitad del tercer parcial, Unión con un despliegue físico logró igualar el marcador y comenzó otro partido. Ya que el dueño de casa tomó el protagonismo, el foráneo Lukic fue determinante en este pasaje (10 puntos en 1.45 minutos).
El último cuarto fue cambiante nuevamente, ya que San Lorenzo tomó nota de los errores del tercer cuarto, defendió y obligó a errores involuntarios al Tatengue, que pese a estar en desventaja a pocos instantes del final, no bajó los brazos y en un cierre electrizante revirtió el resultado para quedarse con la quinta victoria en fila.