Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Básquet

Unión venció a San Lorenzo y llegó al quinto triunfo consecutivo por Liga Nacional

Fue por 96 a 93 en el Ángel Malvicino con un cierre ajustado. Llegó a récord positivo y escala en el comienzo del 2026.

Nuevo gran triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa UniónNuevo gran triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa Unión
Unión le ganó este martes a San Lorenzo como local y llegó a la quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquet (LNB) en un gran comienzo del 2026.

Fue por 96 a 93 en un ajustado final de partido que representó la cuarta victoria del año, que se suma al triunfo al cierre del 2025.

Los goleadores tatengues fueron Daniel Hure y Emiliano Basabe con 19 puntos, seguidos del serbio Marko Lukic, flamante refuerzo, con 15 unidades. El máximo anotador de la visita y goleador del partido fue Facundo Rutenberg con 21.

Nuevo gran triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa UniónNuevo gran triunfo rojiblanco. Crédito: Prensa Unión

Este resultado le permite seguir escalando al rojiblanco y llegó a récord positivo con 10 triunfos y 9 derrotas, ubicándose dentro de puestos de play-in con la 11° colocación.

El equipo de Ariel Rearte tendrá un breve receso y volverá a jugar, también como local, el sábado 31 de enero ante Oberá TC de Misiones desde las 21 horas.

El desarrollo

Los primeros instantes del partido fueron favorables al local, ya que lastimó en la pintura, defendió bien y sacó una pequeña renta en el marcador que obligó al entrenador visitante a pedir minuto.

Tras el tiempo muerto el encuentro se emparejó sin un claro dominador, ya que se repartieron las posesiones sin lastimar demasiado, San Lorenzo desde la vía de los libres logró igualar el tanteador con el que se fueron al primer descanso.

El desarrollo del segundo cuarto continuó parejo; al Tatengue le costó encontrar juego asociado en ataque y no encontró tiros cómodos; mientras que el Cuervo con un gran despliegue defensivo y paciencia en la ofensiva se puso arriba en el marcador para irse al descanso con ventaja de cinco.

Balbi, clave desde la base. Crédito: Prensa UniónBalbi, clave desde la base. Crédito: Prensa Unión

En el complemento San Lorenzo prolongó su trabajo defensivo, obligó al Tate a tiros forzados y fue usando el reloj a su favor. Llegando a la mitad del tercer parcial, Unión con un despliegue físico logró igualar el marcador y comenzó otro partido. Ya que el dueño de casa tomó el protagonismo, el foráneo Lukic fue determinante en este pasaje (10 puntos en 1.45 minutos).

El último cuarto fue cambiante nuevamente, ya que San Lorenzo tomó nota de los errores del tercer cuarto, defendió y obligó a errores involuntarios al Tatengue, que pese a estar en desventaja a pocos instantes del final, no bajó los brazos y en un cierre electrizante revirtió el resultado para quedarse con la quinta victoria en fila.

Síntesis

  • Unión 96: Franco Balbi 8, Yeferson Guerra 12, Emiliano Basabe 19, Felipe Queiros 12, Chris Vogt 6 (FI) Martín Cabrera 5, Federico Elías 0, Facundo Chamorro 0, Daniel Hure 19, Marko Lukic 15. DT: Ariel Rearte.
  • San Lorenzo 93: Lucas Pérez 3, Facundo Rutenberg 21, Selem Safar 8, Leandro Cerminato 5, Ignacio Bednarek 10 (FI) Augusto Alonso 18, Kevin Hernández 17, Cristian Cardo 6, Camilo Rodríguez 5. DT: Sebastián Burtin.
  • Parciales: 14-14, 31-36, 65-59 y 96-93
  • Árbitros: Oscar Brítez, Jorge Chávez y Gustavo D’anna.
  • Estadio: Ángel Malvicino.
