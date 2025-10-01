Unión volvió a ganar en Brasilia y ahora se enfrentará a Flamengo

Una notable actuación viene cumpliendo el equipo de básquet de Unión, en Brasil. Los dirigidos por Seigorman se quedaron nuevamente con el triunfo que lo metió en la semifinal del certamen internacional que se lleva a cabo en Brasilia.
El equipo de Seigorman venció a Brusque por 75 a 64 y se medirá con el poderoso equipo carioca en semifinales.
En un encuentro que fue parejo durante todo el cotejo ante Brusque, el resultado final para los santafesinos fue de 75 a 64.
En el primer encuentro, Unión había conseguido la victoria ante Unifacisa por 85 a 81 y este jueves se las tendrá que ver, ya en instancias de semifinales, nada menos que ante el poderosísimo Flamengo de Río de Janeiro, que es dirigido por Sergio Hernández y que viene de ganar la Liga de las Américas.
Guerra, Balbi, Queiros, Basabe y Vogt fueron los cinco que eligió Seigorman para arrancar el encuentro ante Brusque, que culminó con una clara victoria del equipo tatengue, que se prepara para una nueva temporada en la elite del básquetbol argentino.
Junto a la delegación rojiblanca se encuentran Amílcar Cecotti y Hugo Fessia, dos incansables dirigentes que se encuentran desde el primer minuto en el apoyo de esta actividad que sigue creciendo en Unión.
