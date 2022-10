Recién llegado de Qatar

Gugnali: "Siento que Unión me dio la espalda"

Hoy es el entrenador de la selección juvenil sub 20 de los clubes del ascenso. "Respeto la decisión del socio de Unión, que le permitió una gran victoria a Spahn en las elecciones, pero no comparto la política del club. No cambió nada desde 2007 o 2008 a esta parte, que me fui del club", señaló.