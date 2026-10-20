Con la llegada de los meses de calor, Unión ultima los preparativos para sus tradicionales actividades de verano y advierte que quedan pocos cupos disponibles para quienes quieran sumarse a las propuestas recreativas y deportivas del club.
Unión abrió sus colonias de verano y quedan pocos cupos disponibles: cómo inscribirse
El club tatengue se prepara para una nueva temporada con dos propuestas destinadas a los más chicos: la Colonia La Tatenguita y la Escuela de Natación. Las actividades comenzarán el 14 de diciembre y cuentan con descuentos para socios y opciones de financiación. Cómo reservar un lugar.
La institución rojiblanca ofrece dos alternativas para que los más chicos disfruten de las vacaciones: la Colonia La Tatenguita, con actividades recreativas al aire libre, y la Escuela de Natación, que pone el foco en las experiencias acuáticas.
Ambas propuestas comenzarán el 14 de diciembre, aunque tendrán diferentes horarios y fechas de finalización. Las familias interesadas pueden realizar consultas e inscripciones en la Oficina de Socios del club.
Dos propuestas para disfrutar el verano en Unión
La Colonia La Tatenguita funcionará en el tradicional predio que lleva ese nombre, con una programación orientada al juego, la recreación y las actividades al aire libre.
Las jornadas se desarrollarán de 8.30 a 12.30, desde el 14 de diciembre hasta el 12 de febrero. Además, se ofrece la posibilidad de contratar una extensión horaria de 30 minutos antes y después de la jornada habitual.
Por su parte, la Escuela de Natación tendrá lugar en la Sede Social de Unión, con actividades especialmente pensadas para disfrutar del agua y desarrollar habilidades acuáticas.
En este caso, el horario será de 8 a 13 y la temporada se extenderá hasta el 26 de febrero, ofreciendo una alternativa de mayor duración para las familias.
Cuánto cuestan las colonias de verano de Unión
El club estableció diferentes valores según la fecha de inscripción y la condición de socio, con beneficios especiales a través del programa Unión Premia.
Hasta el 31 de octubre, los precios son los siguientes:
Colonia La Tatenguita
Tarifa general: $660.000.
Unión Premia: $594.000.
Pago en efectivo o débito: $627.000 para público general y $564.300 con Unión Premia.
Financiación del club: 4 cuotas de $165.000 o de $148.500 con Unión Premia.
Tarjeta: 6 cuotas de $129.800 o de $116.820 con Unión Premia.
La extensión horaria tiene un costo adicional de $170.000.
Escuela de Natación
Tarifa general: $850.000.
Unión Premia: $765.000.
Pago en efectivo o débito: $807.500 para público general y $726.750 con Unión Premia.
Financiación del club: 4 cuotas de $212.500 o de $191.250 con Unión Premia.
Tarjeta: 6 cuotas de $167.167 o de $150.450 con Unión Premia.
A partir del 1° de noviembre se aplicará una nueva escala de precios para ambas actividades.
Descuentos para socios y hermanos
Los socios que cuenten con al menos seis meses de antigüedad y tengan sus cuotas al día podrán acceder a los valores preferenciales del programa Unión Premia.
Además, el club ofrece un 20% de descuento para el segundo y tercer hermano, beneficio que puede combinarse con las bonificaciones correspondientes a Unión Premia y al pago en efectivo, según las condiciones establecidas.
Últimos lugares: dónde realizar la inscripción
Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, las familias interesadas en participar de las actividades de verano de Unión deberán gestionar su inscripción mientras queden lugares disponibles.
Tanto las consultas sobre disponibilidad como las inscripciones se realizan en la Oficina de Socios del Club Atlético Unión.
Las dos propuestas buscan combinar deporte, recreación y convivencia, ofreciendo a los chicos la posibilidad de compartir las vacaciones en los espacios del club.