Temporada de verano

Unión abrió sus colonias de verano y quedan pocos cupos disponibles: cómo inscribirse

El club tatengue se prepara para una nueva temporada con dos propuestas destinadas a los más chicos: la Colonia La Tatenguita y la Escuela de Natación. Las actividades comenzarán el 14 de diciembre y cuentan con descuentos para socios y opciones de financiación. Cómo reservar un lugar.