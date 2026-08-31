Unión anunció que dejará de participar en la Liga Nacional de Básquet y disputará la temporada 2026/27 en la Liga Argentina, segunda categoría del país. La decisión fue tomada ante los costos necesarios para sostener una estructura competitiva en el máximo nivel.
Unión dejará la Liga Nacional y jugará la temporada 2026/27 en la Liga Argentina
El club interrumpirá su participación en la máxima categoría por razones económicas. La AdC le otorgó una vacante para competir en el segundo nivel.
El club explicó que los ingresos específicos generados por la disciplina resultan insuficientes para cubrir la conformación del plantel, la logística, la infraestructura y el desarrollo general de la actividad.
La vacante otorgada por la AdC
Ante este escenario, Unión solicitó formalmente a la Asociación de Clubes de Básquetbol su incorporación a la Liga Argentina. La Mesa Ejecutiva de la entidad aprobó el pedido.
La institución santafesina ocupará la plaza que quedó disponible después de la renuncia de Asociación Civil Rivadavia Básquet. De esta manera, mantendrá su presencia en una competencia nacional.
Desde el club indicaron que la nueva categoría permitirá sostener el proyecto dentro de una estructura económica acorde con sus posibilidades actuales, sin interrumpir el desarrollo del básquet institucional.
Un proceso de 17 años
La medida cierra una etapa construida durante los últimos 17 años. En ese período, Unión avanzó desde las competencias locales hasta la Liga Nacional mediante resultados deportivos.
El recorrido incluyó dos ascensos nacionales y cinco temporadas consecutivas en la máxima categoría. Se trató del período de permanencia más extenso del básquet rojiblanco en la elite argentina.
La institución agradeció el trabajo de dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, colaboradores y socios que participaron del proceso y acompañaron al equipo durante esas campañas.
El nuevo proyecto deportivo
La participación en la Liga Argentina tendrá entre sus objetivos principales profundizar la formación y proyección de jugadores desarrollados dentro de la estructura rojiblanca.
Unión buscará conformar un plantel que combine competitividad con una mayor presencia de basquetbolistas formados en el club. La planificación deportiva se ajustará a las exigencias de la temporada 2026/27.
La institución también manifestó que continuará fortaleciendo sus estructuras de formación y competencia. El objetivo planteado para el mediano plazo es generar las condiciones para regresar a la Liga Nacional.