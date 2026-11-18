Unión sufrió una dura derrota en condición de local al caer por 99 a 83 frente a Hindú Club de Córdoba, en un encuentro correspondiente a una nueva jornada de la fase regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, disputado en el estadio Ángel Malvicino.
Unión cayó ante Hindú con una gran actuación de su exfigura Justin Everett
El Tatengue perdió 99 a 83 en el estadio Ángel Malvicino por una nueva fecha de la fase regular. El extranjero del conjunto cordobés fue el goleador del encuentro con 33 puntos, mientras que Martín Gómez lideró la ofensiva santafesina con 20 unidades.
El desarrollo del juego comenzó bajo un trámite equilibrado, reflejado en el cierre del primer cuarto que favoreció mínimamente a la visita por 26 a 25. Sin embargo, en el segundo segmento el elenco cordobés ajustó su defensa y encontró fluidez en ataque para establecer un parcial contundente, marchándose al descanso largo con una ventaja de trece puntos (52 a 39).
En el complemento, el equipo conducido por Juan José Siemienczuk intentó recortar la brecha, pero Hindú sostuvo el control del ritmo y mantuvo la diferencia al cierre del tercer período (73 a 60), para luego sentenciar el pleito en el último cuarto con el definitivo 99 a 83.
En el plano individual del conjunto rojiblanco, Martín Gómez fue el principal argumento ofensivo al registrar 20 puntos, 1 rebote y 3 asistencias en 22 minutos en cancha, secundado por el aporte de Phillip Lockett, quien cerró su planilla con 12 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.
Por el lado del vencedor, la gran figura y máximo anotador de la noche fue un viejo conocido de la casa: el ex-Unión Justin Everett, quien brilló con 33 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia. El extranjero contó con el respaldo clave de Lucas Bustamante, autor de 21 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.
Con este traspié, el conjunto santafesino quedó con un récord de 4 victorias y 2 derrotas en el certamen, con la particularidad de que ambas caídas se produjeron en el Ángel Malvicino (la anterior había sido frente a Barrio Parque). Unión tendrá varios días de trabajo antes de volver a presentarse nuevamente ante su público: recibirá a Villa San Martín de Resistencia (Chaco) el próximo lunes 30 de noviembre.
Síntesis del partido
Unión: Lockett 12, M. Gómez 20, Spies 2, Chamorro 4, Julien 12 (FI), Ludueña 0, González 10, Torres 0, Peralta 9, Ferrari 4, Spajic 4 y Malachias 9. DT: Juan José Siemienczuk.
Hindú: Everett 33, Pedano 6, Ligorria 3, Bruno 4, Bejar 15 (FI), Abratte 0, Molina 2, Folmer 15, Bustamante 21. DT: César Miravet.
Parciales: 25-26 / 39-52 (14-26) / 60-73 (21-21) / 83-99 (23-26).
Estadio: Ángel Malvicino (Santa Fe).