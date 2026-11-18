Liga Argentina – Conferencia Norte

Unión cayó ante Hindú con una gran actuación de su exfigura Justin Everett

El Tatengue perdió 99 a 83 en el estadio Ángel Malvicino por una nueva fecha de la fase regular. El extranjero del conjunto cordobés fue el goleador del encuentro con 33 puntos, mientras que Martín Gómez lideró la ofensiva santafesina con 20 unidades.