Arrancó movidita la pretemporada del Tate

Palo de Álvez a Unión: "Lo que hicieron fue tratar de no pagar"

"No hablé con ningún dirigente y ninguno de la directiva se me acercó para dialogar", dijo el delantero uruguayo. "No se lograron los objetivos que queríamos en Unión", expresó el polémico "9".